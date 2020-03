Deux joueurs des Trops de Handball de Malaga testés positifs pour Covid-19

Deux joueurs de Trops Málaga Handball, équipe qui participe à la Silver Honor Division, a été testée positive pour le coronavirus et deux autres coéquipiers attendent de subir les tests. L’équipe de Malaga aurait dû affronter la filiale de Barcelone le week-end dernier, mais le match a été reporté car jusqu’à neuf des joueurs étaient en baisse, avec des symptômes pseudo-grippaux.

Selon les informations du Diario Sur, il a déjà été communiqué le positif pour le coronavirus aux deux joueurs du Trops Málaga Handball et deux autres subiront des tests pour savoir s’ils ont également été infectés par COVID-19. De plus, vous saurez si le reste du modèle présente également des symptômes. Le premier des joueurs qui auraient été testés positifs était récemment revenu d’Italie et était déjà dans la période de quarantaine marquée dans de tels cas.

L’équipe de Malaga a rapidement informé la Fédération espagnole, comprenant que quelque chose se passait puisqu’ils pouvaient à peine avoir sept joueurs à l’entraînement et a également informé les rivaux qu’ils avaient affrontés récemment, y compris le Canned Alsur, l’autre équipe. de la province qu’ils avaient mesurée dans le derby le 29 février.

Ayant si peu de membres disponibles, il a été décidé de reporter la réunion prévue samedi dernier entre les Malaga Trops et Barcelone, une situation qu’ils espèrent se répéter le week-end prochain.

Flambée infectée

L’affaire est aggravée par les installations de formation continue utilisées par Trops Malaga. Le cadre malacitano est généralement exercé dans le complexe sportif de Carranque, même endroit utilisé par d’autres clubs de la ville de handball et de basket-ball, ainsi que le transfert habituel des individus.

Les Trops Málaga ont utilisé les installations de Carranque jusqu’au lundi 2 mars, date à laquelle le premier de ses joueurs avait déjà été infecté après leur récent voyage en Italie. Parmi les clubs les plus en vue qui s’entraînent, il existe généralement un autre club de handball, en l’occurrence Fertility Corner Malaga, de Liga Guerreras Iberdrola, première division. Les panthères ont concouru mercredi dernier à domicile dans la catégorie avant la Mecalia Atlético Guardés.