Deux pêcheurs arrêtés pour avoir triché dans un tournoi de basse

Deux pêcheurs de l’Utah font face à des accusations criminelles pour avoir triché dans un tournoi de basse en attrapant du poisson d’un autre lac et en l’utilisant lors de la pesée, un schéma qui a été découvert parce que la basse semblait très différente des autres pesées.

Robert Dennett, 45 ans, et Kamron Wootton, 35 ans, tous deux de Washington City, ont attrapé des bars du réservoir Quail Creek près de St.George, Utah, et les ont transportés pour les utiliser lors d’un tournoi à Lake Powell, selon l’Utah Division of Wildlife Resources.

Le prix du tournoi était de 2 500 $ pour l’équipe avec les cinq poissons les plus lourds pêchés pendant l’événement de deux jours. Les suspects étaient en deuxième position après le premier jour et ont mené le plus gros poisson du monde. Mais les officiels du tournoi les ont disqualifiés en raison de la nature suspecte du poisson.

“Certains des achigans à grande bouche qu’ils avaient transformés avaient de petites têtes et des corps plus gras, indiquant un régime différent de celui des poissons du lac Powell, qui étaient plus maigres”, a déclaré le lieutenant DWR Paul Washburn. “Le poisson avait également des nageoires rouges, ce qui indiquait qu’il avait subi un certain stress.”

Les photos du DWR montrent les différences.

Les agents de conservation du DWR ont été alertés et ont ensuite fait tester le poisson dans un laboratoire de l’Université de l’Utah, ainsi que des poissons pêchés dans le lac Powell, et les résultats ont déterminé que le bar suspect provenait du réservoir Quail Creek.

«Le déplacement illégal et l’introduction de poissons dans différents plans d’eau peuvent causer beaucoup de dommages à cette pêche», a déclaré Washburn. «Dans ce cas, il y avait déjà de l’achigan à grande bouche au lac Powell, mais vous pouvez toujours courir le risque d’introduire des maladies et de causer d’autres problèmes chaque fois que vous déplacez du poisson illégalement. Nous continuons à être reconnaissants envers ces Utahn vigilants qui signalent des activités suspectes liées à la faune à notre ligne d’assistance téléphonique. »

Aussi sur FTW Outdoors: Regardez un pêcheur sur glace tirer un poisson de 50 livres à travers un petit trou

Au cours de la longue enquête, les agents de conservation ont appris que les suspects avaient pris la première, la deuxième ou la troisième place lors de huit autres tournois de pêche au bar plus tôt dans l’année. L’activité illégale s’est produite lors du tournoi le 21 octobre 2018. Des accusations ont été portées mercredi.

Au 6ème tribunal de district du comté de Kane, Dennett et Wootton ont été accusés de corruption ou de menace d’influence sur un concours, un crime du troisième degré; libération illégale d’animaux sauvages, un délit de classe A; et la captivité illégale d’animaux sauvages protégés, un délit de classe B. Il est illégal de transporter du poisson vivant vers d’autres régions de l’État sans certifications appropriées.

Dennett et Wootton comparaîtront en cour le 4 juin.

Les photos d’une basse suspecte et d’une basse normale pour comparaison sont une gracieuseté de DWR. Photo du lac Powell gracieuseté de Wikipedia Commons.

Suivez David Strege et le plein air sur Facebook.

.