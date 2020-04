deux semaines de pré-saison et 72 heures entre les matchs

La AFE a envoyé à plus de 10 000 affiliés un document en collaboration avec des professionnels de la santé avec des recommandations pour le retour de la compétition, y compris des pré-tests pour détecter d’éventuels positifs pour coronavirus, deux semaines de présaison au minimum et évitez les autographes ou tout type de contact avec les fans.

«L’objectif fondamental de ce document (…) est d’établir des lignes directrices pour préserver la santé et la sécurité des footballeurs à leur retour à l’activité après l’état d’alarme“, Informe le syndicat des joueurs, rappelant que le retour à la compétition devrait commencer” lorsque les autorités sanitaires l’instaureront et que les restrictions qui autorisent légalement le déplacement vers le lieu d’entraînement seront levées, pas avant “.

Pour l’AFE, il est essentiel que ce retour à la normalité, “après tant de jours sans compétition ni entraînement en groupe, il faudra nécessairement un minimum de rééducation et de préparation physique collective avant de reprendre la compétition«. Le syndicat considère qu’une période de “reconditionnement” est nécessaire pour “minimiser le risque de blessure, qui devrait être” d’environ 15 à 20 jours “.

Aussi, L’AFE propose des examens médicaux, avec les précédents tests COVID-19ainsi que «tests de stress, échocardiogramme, spirométrie et contrôles de température avant de commencer les entraînements. “En cas de test positif d’un joueur, le protocole et les mesures établies par les autorités sanitaires et gouvernementales doivent être activés”, ajoutent-ils.

Par ailleurs, l’AFE pour «éviter d’éventuelles contagions», également «recommande que toutes les personnes non autorisées en dehors de l’équipe soient interdites d’entrer dans les installations sportives, ainsi que l’ingestion de toute nourriture, boisson ou suppléments dans les vestiaires, en dehors des dispositions du club ou des services médicaux, est déconseillée. «Il est également recommandé d’éviter de signer des autographes, des photographies et des entretiens en face à face, pour minimiser les risques de contagion », ajoute-t-il.

Ce sera obligatoire pour les clubs avoir une entreprise de désinfection spécialisée et disposer de suffisamment de matériel de protection individuelle, ainsi que de gels hydroalcooliques pour la désinfection des mains dans leurs locaux », précise l’AFE.

“En relation avec traitements de physiothérapie pendant cette période de temps; si nécessaire, il est conseillé qu’elles soient toujours effectuées avec les mesures de sécurité requises établi par les autorités sanitaires et concernant le calendrier, “comme ce syndicat l’a toujours défendu”, les matches doivent être joués -au moins- toutes les 72 heures.

“AFE et FIFPRO, l’union mondiale des footballeurs, Ils considèrent qu’il est prioritaire de respecter ces délais pour assurer la santé, la sécurité et l’intégrité du footballeur. Cette union va être très rigoureuse afin que tant le calendrier que les horaires des matches soient soumis au facteur santé “, ajoute-t-il.

«Tout comme il y a quelques mois, nous avons promu la création d’un délégué à la santé dans tous les domaines de jeu, nous considérons la figure d’une personne responsable des risques professionnels comme essentielle compte tenu de la situation actuelle. De même, l’AFE exhorte les autorités gouvernementales à «tprendre les mesures de coordination nécessaires et des garanties suffisantes, pour éviter le chaos dans le retour à l’entraînement et à la compétition et son arrêt immédiat possible en cas de nouveaux positifs ».

Enfin, l’AFE a renforcé les canaux d’attention avec ses affiliés et a insisté pour que le retour à la concurrence n’ait lieu qu’après autorisation expresse des autorités sanitaires. Le document envoyé à ses affiliés est “soumis” aux “mesures sanitaires et de toutes sortes” que le Ministère de la Santé et l’autorité compétente, ils peuvent légalement prouver après leur mise en œuvre qu’ils améliorent la situation des travailleurs. »