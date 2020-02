Deuxième anniversaire de Stormi, Mémoire de Jessica Simpson et Nouveau Beau de Zendaya

Kylie Jenner a organisé une deuxième fête d’anniversaire pour sa fille Stormi et c’était encore plus exagéré que sa première fête d’anniversaire (1:19). Nous avons beaucoup appris des nouveaux mémoires de Jessica Simpson, y compris quelques morceaux juteux sur sa relation avec John Mayer (16:06). Zendaya a été repérée en public avec son petit ami Jacob Elordi pour la première fois et cela nous a amené à quelques questions sur leur différence de taille (26:55), et croyez-le ou non, il y avait une célébrité réelle sur The Masked Singer (33: 57).

Hôtes: Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Souscrire: Podcasts Apple / Art19