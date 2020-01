Deuxième bulletin sportif

– Médaille de bronze du Brésilien Cargnin au Grand Prix d’Israël

-Gareth Bale, blessure à la cheville et au revoir au match de Madrid en Liga

-Lebron James, sur les traces de Kobe Bryant en basket NBA

-Triste avec des résultats U23 entraîneur de l’équipe de football uruguayenne

JUDO

Tel Aviv, 23 janvier (Prensa Latina) Le judoka brésilien Daniel Cargnin a montré aujourd’hui dans le monde entier dans les tatamis du Grand Prix 2020 à Tel Aviv et a atteint ici la médaille de bronze de 66 kilogrammes.

Cargnin, 22 ans et argent aux Jeux panaméricains de Lima 2019, a battu Artur Te au Kirghizistan à la troisième place pour ajouter des unités précieuses au classement mondial aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

FOOTBALL

Madrid, 23 janvier (Prensa Latina) L’attaquant gallois Gareth Bale est presque certainement bas pour le prochain match du Real Madrid, dimanche contre Valladolid, dans le cadre de la 21e journée de la Ligue espagnole de football.

Bale, 30 ans, a subi une entorse à la cheville gauche lors de la victoire 3-1 de l’équipe de merengue lors du duel de Copa de Rey contre les Unionistas de Salamanca et le niveau de gravité de la blessure est encore inconnu.

BASKETBALL

New York, États-Unis, 23 janvier (Prensa Latina) LeBron James se rapproche de la troisième place parmi les meilleurs buteurs historiques de la National Basketball Association (NBA) chaque jour et n’est plus qu’à 44 unités Le podium

L’Américain James a 33 mille 599 points dans sa carrière et a tiré sur son compatriote Kobe Bryant, troisième sur la liste et juste la grande idole de l’équipe actuelle de “The King”, les Los Angeles Lakers.

FOOTBALL

Montevideo, 23 janvier (Prensa Latina) L’entraîneur de l’équipe de football uruguayenne U-23, Gustavo Ferreyra, était aujourd’hui “triste du résultat” 3-1 de l’affrontement avec l’équipe nationale brésilienne à l’issue de la deuxième date du groupe B du tournoi pré-olympique.

Avec seulement une victoire aléatoire 1-0 contre le Paraguay, désormais le céleste les a égalisés en deuxième place mais avec un pire équilibre des buts dans la compétition tenue en Colombie.

.