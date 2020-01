Deuxième bulletin sportif

-Deporte de Cuba répudie les actes de vandalisme contre le héros national

SPORTS

La Havane, 13 janvier (Prensa Latina) Le mouvement sportif cubain a fermement rejeté aujourd’hui les récents actes de vandalisme contre le héros national José Martí et a confirmé sa décision de rester fidèle aux principes du héros, a rapporté l’hebdomadaire Jit.

“Face à ces tentatives, la dignité qui le rendait essentiel est marquée et marque le chemin que nous parcourons aujourd’hui en tant que représentants d’un sport devenu le droit du peuple, qui a répondu et sera toujours enflammé par tout affront à sa mémoire”, a déclaré la section syndicale d’Alto. Performance de l’Institut National des Sports (Inder).

– – –

TENNIS

Melbourne, Australie, 13 janvier (Prensa Latina) Le légendaire joueur de tennis Roger Federer de Suisse a confirmé aujourd’hui qu’il était prêt à affronter le premier Grand Chelem de la saison, l’Open d’Australie, prévu du 20 janvier au 2 février.

Lors d’un événement promotionnel ici, Federer a ratifié sa présence au célèbre tournoi. “Je me demandais, je suis content d’aller en Australie, ou je préfère rester à la maison? Mais j’ai dit, non, non, je suis vraiment content d’aller à Melbourne et de commencer la saison là-bas”, a-t-il déclaré.

– – –

VOLLEYBALL

Saint-Domingue, 13 janvier (Prensa Latina) Le président dominicain Danilo Medina a félicité l’équipe féminine de volley-ball après sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, au Japon, a été libéré ici aujourd’hui.

Le chef de l’État était fier des joueurs et a qualifié la victoire obtenue la veille de Porto Rico d ‘”historique” et d’un signe “que l’effort et le dévouement donnent les meilleurs résultats”.

– – –

AUTOMOBILISME

Riyad, 13 janvier (Prensa Latina) Le Français Mathieu Serradori, pilote automobile, a remporté aujourd’hui la huitième étape du Rallye Dakar-2020, parcourue 477 kilomètres autour de la ville de Wadi Ad-Dawasir, en Arabie saoudite.

Serradori, de l’équipe SRT Racing, a couvert le voyage en trois heures, 48 ​​minutes et 23 secondes, valables pour reléguer Fernando Alonso, d’Espagne, et Orlando Terranova, d’Argentine, aux deuxième et troisième places, dans cet ordre.

