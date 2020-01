Deuxième bulletin sportif

Ce sont les gros titres:

– Le comptable considère le Bernal colombien comme le présent du cyclisme

-Continuer l’égalité à la finale du Championnat du monde féminin

-Le footballeur espagnol Xavi admet son offre de diriger Barcelone

– Milwaukee Bucks pour prolonger la séquence de victoires en NBA

CYCLISME

Londres, 16 janvier (Prensa Latina) L’Espagnol Alberto Contador, vainqueur de sept grands tours, considérait aujourd’hui le Colombien Egan Bernal, actuel champion du Tour de France, comme le présent du cyclisme mondial.

«Bernal n’est pas l’avenir du cyclisme, c’est déjà le présent. La façon de gagner et ce qu’il a gagné nous disent que … », a déclaré Contador au magazine spécialisé Procycling.

– – –

ÉCHECS

Vladivostok, Russie, 16 janvier (Presse latine) La Chinoise Ju Wenjun et la Russe Aleksandra Goryachkina sont entrées ici aujourd’hui pour le septième match de la finale du Championnat du monde d’échecs féminin et le duel pour le titre se poursuit avec un nul.

Ju, 28 ans et monarque en titre, a divisé le point avec des pièces blanches en 67 mouvements d’une ouverture Ruy López, variante Berlin.

– – –

FOOTBALL

Doha, 16 janvier (Prensa Latina) L’ancien footballeur espagnol Xavi Hernández, actuel entraîneur du club qatari Al-Sadd, a admis aujourd’hui qu’il avait reçu de Barcelone une offre pour diriger le club en remplacement de son compatriote Ernesto Valverde.

«J’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Eric Abidal et d’Oscar Grau ici à Doha. Je ne l’ai pas accepté, surtout parce qu’il est trop tôt pour mon entraînement, mais mon rêve à l’avenir restera d’être un entraîneur du Barça ”, a déclaré Xavi lors de la précédente finale de la Coupe du Qatar contre Lekhwiya. – – –

BASKETBALL

Milwaukee, États-Unis, 16 janvier (Prensa Latina) Les Milwaukee Bucks tenteront d’étendre leur séquence de victoires consécutives à six au cours de la saison régulière de la National Basketball Association (NBA) des États-Unis lorsqu’ils recevront les Celtics de Boston

L’équipe de Milwaukee présente la meilleure marque NBA, avec 36 victoires et six défaites, pour diriger la Conférence de l’Est et surclasser le Heat de Miami en sept matchs (28-12) et les Celtics en 7,5 (27- 12).

mgt / am

.