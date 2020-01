Devin Booker est un type de snub All-Star

Devin Booker a un représentant, et c’est le pire type qu’une future star de la NBA puisse avoir. Il est souvent considéré comme un jeune joueur sans défense, détournant des balles et chassant des statistiques vides qui se soucie plus de ses propres chiffres que d’essayer de gagner.

Le record épouvantable des Suns pendant le mandat de Booker est une preuve suffisante pour certains, mais son image négative est construite sur plus que le classement. Sa performance de 70 points dans une défaite à deux chiffres contre Boston en 2017 a été accueillie avec dérision au lieu de l’appréciation de ses adversaires. Plus récemment, il a été largement moqué quand une vidéo d’entraînement hors saison le montrait se plaindre d’être doublé lors d’un match de ramassage.

Je ne suis pas ici pour juger ce passé. Mais si le but du All-Star Game est de récompenser les 12 meilleurs joueurs de chaque conférence de cette saison, indépendamment des précédents, il est faux de laisser Booker hors de l’équipe.

Le fait qu’il n’ait pas été nommé réserve me montre que les faits nouveaux se déroulent souvent avant l’histoire plus large d’un joueur. Booker a été puni pour des transgressions survenues en dehors du délai de prescription. Il peut être récompensé plus tard dans sa carrière alors qu’il aurait dû l’être maintenant, mais il ne devrait pas avoir besoin de cette compensation.

Le Devin Booker de cette année ne ressemble pas au représentant qu’on lui a donné par le passé

Soyons clairs: rater le classique de la mi-saison de la NBA n’est pas une grave injustice. Pour mettre les choses en perspective, nous parlons de la différence entre les 12e et 13e meilleurs joueurs d’une conférence dans une saison donnée. Attacher le nom du directeur général sur une déclaration de condamnation officielle ne fait guère plus que donner à Booker et à quelques fans sélectionnés le plus bref des coups de dopamine. (Le même point s’applique deux fois à Bradley Beal, dont les substituts font des heures supplémentaires après avoir quitté l’équipe de l’Est). Booker pourrait facilement faire partie de l’équipe en remplacement d’une blessure.

Cela dit, le Devin Booker de cette année ne ressemble pas au représentant qu’on lui a donné par le passé. Il a considérablement augmenté son efficacité en marquant tout en tirant plus près du panier et en se faufilant vers la ligne des lancers francs. L’offensive de Phoenix passe de 113,8 points pour 100 possessions à un effroyable 98,6 lorsqu’il va au banc, l’une des oscillations les plus larges de la ligue. Ses mouvements sont plus ciblés, il dribble moins souvent sans but, et il insère de manière appropriée sa capacité de score prodigieuse dans une structure Phoenix plus grande malgré le peu d’espacement au sol supplémentaire autour de lui.

Il n’est toujours pas un grand défenseur, mais il a déployé beaucoup plus d’efforts à cette fin que par le passé.

Et bien que les Suns ne soient toujours pas une équipe éliminatoire, ils ont fait preuve de suffisamment de compétences de base pour rester dans le mix malgré de nombreuses blessures et la suspension de drogue de DeAndre Ayton de 25 matchs. (Ils sont en fait 8-8 depuis le retour d’Ayton, avec des victoires sur Dallas et Boston). Ce ne sont pas des batteurs mondiaux, mais Booker les a élevés à un niveau significativement plus élevé que celui des années précédentes.

Cela n’a pas suffi à influencer les entraîneurs de l’Ouest, qui ont apprécié la victoire (Donovan Mitchell) et la reconnaissance du nom (Russell Westbrook, Chris Paul) pour les trois dernières places de garde. Des esprits raisonnables peuvent partager les cheveux entre ces quatre excellents joueurs, mais le fait que Booker soit celui qui a échoué souligne une triste réalité de sélectionner les meilleurs joueurs de la ligue au milieu d’une seule saison. Un processus conçu pour rester dans un contexte étroit englobe plutôt une période beaucoup plus longue qui punit certains joueurs pour les péchés passés perçus et récompense excessivement d’autres pour leur mandat.

Pour cette raison, les améliorations significatives de Booker cette saison n’ont pas reçu le respect qu’elles méritent. Prenons un indicateur clé de la production de statistiques à vide: le jeu de balle. Plus un joueur a le ballon, moins les autres l’ont, et donc plus ils peuvent mettre en place des numéros qui profitent à eux-mêmes tout en écartant les autres.

Les statistiques de Booker Hoggery ont radicalement changé cette saison. L’année dernière, plus de 54% de ses tirs sont survenus après avoir pris plus de trois dribbles, et près de 24% après avoir frappé le rocher plus de six fois. Cette saison, ces chiffres sont tombés à 44% et 15% respectivement. Son temps de contact moyen est passé de 4,76 secondes – une marque parmi les 10 premiers parmi les joueurs de 6’4 et plus – à 4,05 secondes. Moins de 20% de ses tentatives de tir surviennent après avoir tenu le ballon pendant au moins six secondes, contre près de 29% la saison dernière.

L’ajout d’un véritable meneur de jeu à Ricky Rubio a supprimé la pression de manipulation du ballon sur Booker, et l’attaque Flex du nouvel entraîneur Monty Williams profite également plus de la taille de Booker sur les post-canards rapides que les systèmes précédents. Il obtient beaucoup plus de cerceaux comme celui-ci que jamais auparavant.

Mais Booker lui-même est également devenu plus efficace dans ses mouvements. Il est beaucoup plus puissant au panier, nécessitant moins de danse d’avant en arrière pour mettre son homme hors de position. Il y a une raison pour laquelle son efficacité de tir atteint des niveaux d’élite malgré une baisse des tentatives en trois points.

La grande ironie de Double-Team Gate est que Booker est également devenu un maître dans la lecture des pièges et en fait des passes productives.

Bien que son nombre total d’assistance soit stable, les passes qu’il fait mènent à beaucoup plus de cerceaux assistés que ceux qu’il a faits la saison dernière. Ses passes secondaires – passes qui mènent à l’aide – sont en hausse, tout comme ses chances d’assistance et le total de points par match que ses coéquipiers retirent de ses passes. Nous avons également vu beaucoup plus de plats comme celui-ci qui n’apparaissent sous aucune forme de score de boîte, mais qui sont inestimables pour déclencher le mouvement de balle collectif qui fait que tout le monde se sent plus impliqué dans le jeu.

Booker peut encore s’améliorer dans ces domaines, comme c’est le cas avec son effort défensif. Mais l’idée que Booker méritait de manquer le All-Star Game parce que ses chiffres prodigieux étaient plus vides que ses pairs cette saison ne passe pas le cap une fois que vous creusez plus profondément. Et en passant, ces chiffres sont prodigieux.

Devin Booker est le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir obtenu en moyenne au moins 27 points et 6 passes décisives à 60% TS et à manquer le match des étoiles.

Mais ne t’inquiète pas. Il vient pour cette machine à sous All-NBA …

– Wam Wooper (@scooperhoops) 30 janvier 2020

Mitchell, Paul et Westbrook ont ​​tous récolté plus de victoires, mais seul Paul approche l’importance singulière de Booker pour son équipe, et Paul ne produit pas au niveau individuel de Booker. Le Jazz surclasse encore légèrement ses adversaires avec Mitchell sur le banc, tandis que les Rockets surclassent ses adversaires de plus de points pour 100 possessions avec Westbrook sur le banc. (Cet écart se rétrécit, mais il existe toujours). Booker affiche également des chiffres meilleurs et plus significatifs que Brandon Ingram, qui joue dans une équipe pire qui dépend de lui moins que les Suns ne comptent sur Booker. (Il n’est pas clair si la désignation de position importait pour les sélections de réserve All-Star. Si tel est le cas, Ingram ne concourrait pas directement pour une place avec Booker).

Le profil de Booker est comparable en coups bruts à un camouflet similaire dans Beal, mais un examen plus approfondi montre que Beal marque moins efficacement tout en jouant une défense plus mauvaise et en faisant (au moins statistiquement) un impact individuel moins significatif sur une équipe pire. Si vous pensez que Beal appartenait à Kyle Lowry, je ne discuterai pas avec vous, mais l’affaire All-Star de Booker est beaucoup plus étanche si nous considérons cette saison.

Et c’est là que réside le hic. Les sélections All-Star ne sont jamais seulement cette saison en pratique même si elles sont conçues de cette façon en théorie. Ils représentent le statut et l’héritage, sans parler de la récompense financière dans certains cas. Les apparitions ponctuelles de joueurs non-stars sont systématiquement moquées avec le recul, même si l’honneur est censé mesurer le succès d’un joueur uniquement dans les 60 premiers pour cent de cette saison. La nature du jeu devient même un facteur: un artiste plus subtil comme Rudy Gobert ressemblera à un poisson hors de l’eau même s’il est l’un des 12 joueurs les plus précieux de l’Occident depuis des années. Le processus de sélection alambiqué a atténué certains biais évidents, mais il a également créé un organe de vote qui mesure la valeur de trop de manières différentes pour que l’ensemble du processus se sente cohérent.

Lorsque tout cela se produit, le conservatisme a tendance à l’emporter. Il faut plus d’une demi-saison pour convaincre la plupart d’entre nous qu’un joueur a changé, pour le meilleur ou pour le pire. C’est une approche sensée si l’objectif du All-Star Game est de refléter les meilleurs joueurs de la NBA indépendamment du temps. Si c’est une consolation pour Booker, il y a de fortes chances qu’il rattrape le match des étoiles qu’il a raté cette année avec une sélection réputée plus tard dans sa carrière.

Mais en termes littéraux, l’objectif du All-Star Game est de reconnaître les 12 meilleures saisons à ce jour dans chaque conférence. Sinon, pourquoi nommer de nouveaux All-Stars chaque année? Et par cette mesure, il est insondable de ne pas inclure Devin Booker cette année.