Dévoilez les fêtes organisées par Salvador Cabañas en Amérique

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

10 ans après la fin fatidique de la carrière de Salvador Cabañas après avoir reçu une balle dans la tête, découvert que l’ancien attaquant paraguayen fêtes organisées dans le Amérique.

Dans une interview pour la chaîne YouTube de Luis García, Vicente Matías Vuoso a révélé que quand il était compagnon de Cabines À Coapa, il aimait beaucoup faire la fête.

“Chava était paresseux. Tout à coup, il sortait une bouteille et disait «Mati, buvons un verre», puis nous étions tous les deux paresseux et nous en avions une. Le lendemain je me suis réveillé lourd et lui comme si de rien », a-t-il avoué Vaudou.

El ‘Toro’ a indiqué que malgré l’incident de Salvador Cabañas, le Paraguayen a une bonne mémoire et lorsqu’ils se rencontrent, ils se souviennent encore de plusieurs anecdotes qui ont cohabité.

“Aujourd’hui, il continue de participer à des événements de légendes et il continue de se souvenir de beaucoup de choses”, a déclaré l’ancien attaquant mexicain naturalisé argentin.