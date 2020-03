“Devs” est une émission de télévision, mais cela ressemble à quelque chose de complètement différent

Il n’y a pas grand-chose que je puisse vous dire sur les développeurs. Je ne peux pas divulguer, par exemple, la nature précise de l’homonyme de l’émission, la division de recherche top-secret d’une société technologique de la Silicon Valley nommée Amaya. Je ne peux pas révéler ce que le fondateur gnomique d’Amaya, Forest (Nick Offerman), prévoit de faire avec Devs une fois que son système informatique quantique sera perfectionné, ni les percées théoriques qui ont conduit à sa perfection plus tard dans la saison de huit épisodes de la série limitée. Je ne peux pas non plus dire pourquoi Devs a été commandé et payé par FX, mais est disponible exclusivement sur Hulu dans la dernière ride de la fusion Disney-Fox en cours, bien que cela ait plus à voir avec des raisons de compréhension personnelle qu’avec le secret dicté par les spoilers.

Ce que je peux vous dire, c’est que Devs assemble ces composants en rien de moins qu’une considération du destin par rapport au libre arbitre, comme l’écrivain-réalisateur Alex Garland envoûte le public avec son sens de l’atmosphère caractéristique. Devs est la première incursion complète de Garland dans la télévision et le troisième tour derrière la caméra, après ses débuts en 2015 Ex Machina et 2018, Annihilation. Garland avait auparavant développé un corpus substantiel de travaux en tant que romancier et scénariste (The Beach, 28 Days Later…, Never Let Me Go), mais il est toujours remarquable de voir à quelle vitesse il a établi une palette reconnaissable. Un excentrique semblable à un moine dont le port décontracté dément une conduite monstrueuse, Forest est tiré du même plan que Nathan Bateman d’Oscar Isaac, architecte de l’IA consciente d’Ex Machina. Luxuriant et verdoyant, le campus d’Amaya est plus soigné que le Shimmer en constante expansion d’Annihilation, mais évoque la même ligne floue entre le chaos organique et l’ordre imposé. Surtout, Garland est intrigué par le point de croisement où la science et la nature deviennent une seule et même chose, la première s’élargissant en abstraction et la seconde révélant son élégante géométrie. La science-fiction high-tech de Garland n’est finalement ni froide ni stérile; c’est verdoyant, voire mystique.

Les développeurs canalisent ces intérêts via la programmatrice Lily Chan, jouée par la collaboratrice de Garland et ancienne danseuse de ballet Sonoya Mizuno. Les deux premiers épisodes de Devs, désormais disponibles pour un streaming consécutif, effectuent une sorte d’appât et de changement. À ses débuts, l’histoire semble prête à suivre le petit ami de Lily, Sergei (Karl Glusman), un collègue d’Amaya dont la dernière percée – il développe un algorithme pour anticiper le comportement des organismes unicellulaires – lui vaut une promotion auprès des développeurs. Mais après que Sergei ait mystérieusement disparu, Devs se concentre sur Lily.

Mizuno a joué un scientifique fou à part entière dans Maniac de Netflix, mais Lily est sa première chance d’habiter un personnage plus étoffé dans le travail de Garland, dont elle se souviendra probablement le mieux en tant que partenaire de danse d’Oscar Isaac ou doppelgänger extraterrestre de Natalie Portman. Dans sa quête pour abattre Forest avec l’aide de son ex-petit ami Jamie (Jin Ha), Lily prend les qualités d’un héros mythique: défi, détermination, un être cher perdu qui sert de motif. Elle est David prenant le Goliath de l’ego capitaliste incontrôlé, Arthur brandissant l’épée de sa propre force de volonté. C’est aussi une femme américaine d’origine asiatique, une inversion des clichés bro-ish de science-fiction que Garland affectionne également: l’équipe de scientifiques d’Annihilation avec un souhait de mort pas si secret était entièrement féminine, son héroïne une autre veuve récente; Ex Machina a retourné les rôles de son protagoniste omniprésent pour se révéler, à la Westworld, comme la libération d’une femme sensible et synthétique.

Lily a un adversaire redoutable à Forest, une extension étonnamment efficace de la voie précédemment sculptée sur bois d’Offerman. Il y a une méta-amusement à regarder le tristement célèbre Luddite Ron Swanson – lui du GIF immortel – ordinateur-dans-la poubelle – transformé en un homme trop convaincu du pouvoir rédempteur de la technologie. Mais la surprise s’estompe rapidement face à la performance d’Offerman, inhabituelle pour un comédien jouant un rôle sérieux. Le point de vue de Garland sur les magnats de la technologie est direct et conforme à l’opinion publique de plus en plus cynique: “Il n’est pas un putain de génie”, observe un autre personnage de Forest. “C’est un entrepreneur.” Des détails bizarres comme manger de la salade avec ses mains de côté, cependant, Forest est bien plus qu’un proxy pour Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Il est une figure avonculaire et empathique avec une croyance étrangement inébranlable que le choix est une illusion. Vous n’avez pas besoin de connaître les terrifiantes façons dont Forest applique cette croyance pour comprendre que rien de bon ne peut en résulter.

Amaya tire son nom de la jeune fille décédée de Forest, dont une statue massive plane éternellement sur son campus. Rien de sinistre là-bas! Devs est rempli de ces prouesses de conception de production, réfractant les tropes désormais familiers de San Francisco des années 2010 à travers les compositions symétriques et doucement éclairées de Garland. (Il est toujours tôt le matin ou l’heure d’or dans un joint d’Alex Garland.) Devs n’est pas une satire pure et simple de la Silicon Valley, mais sa vision d’employés sportifs à capuchon passe d’un environnement de luxe dans la ville à un autre, plus spacieux sur le la péninsule est précisément rendue, un point d’entrée reconnaissable dans un territoire de plus en plus surréaliste. Arbres entourés d’anneaux de lumière; un cube de verre flottant dans une chambre scellée sous vide; des sculptures de mandala sur les murs; le superordinateur alimentant Devs lui-même, baigné de lumière ambre et ressemblant plus à un orgue élaboré qu’à un morceau de matériel.

Stanley Kubrick est à Devs comme David Fincher à M. Robot: un point de référence auquel le spectacle est soit une arnaque superficielle soit un hommage minutieux, selon l’œil du spectateur. Entourant les installations de Devs avec des obélisques de style 2001 et glissant dans un flashback vers le passé préhistorique, Garland rend l’influence suffisamment claire pour que je penche vers l’hommage. Quoi qu’il en soit, Devs est le genre de spectacle qui surestimera rapidement sa main avec ceux qui ne sont pas enclins à se livrer à ses excès. Le dialogue est surmené, bourré de discussions inquiétantes sur le déterminisme et l’autonomie. Les thèmes sont évidents. (“Vous connaissez le problème des gens qui dirigent des entreprises technologiques? Ils ont trop de pouvoir!”) Quelqu’un récite littéralement “The Second Coming” de Yeats sur une scène culminante. D’un autre côté, lorsque l’histoire est si clairement expliquée, elle libère de l’immobilier mental pour les visuels époustouflants. Le résultat est facile à rejeter comme déchirure bong stoner psychedelia, et facile à embrasser comme le même.

Garland a plus de facilité à équilibrer ces éléments dans les fonctionnalités, où l’équilibre des fonctions d’un auteur-réalisateur est plus fermement pondéré vers la moitié arrière du titre. Pour être honnête, je ne suis pas entièrement convaincu que les développeurs ne fonctionneraient pas mieux comme un film de trois heures, ni que Garland ait choisi d’en faire un spectacle pour des raisons de créativité plutôt que la télévision étant actuellement une maison un peu plus conviviale pour l’original, le milieu -des histoires de budget. (Paramount a essentiellement mis en gage la distribution internationale d’Annihilation sur Netflix, un mouvement largement considéré comme le studio s’éloignant plutôt que de faire le travail de vendre un projet “bizarre” ou “difficile”.) Certains des éléments les moins réussis de Devs, comme un personnage non hébergé qui dort à l’extérieur de l’appartement de Lily et joue un rôle d’ange gardien digne d’un gémissement, sont ceux qui fabriquent un complot pour remplir sa course de huit heures.

Tout comme les précédents films de Garland, Devs fait penser à Sharp Objects, un autre poème sur le ton d’humeur inspiré par la sensibilité de son réalisateur et de nombreuses performances fortes. Comme Sharp Objects, Devs offre une immersion totale dans une ambiance artisanale et artisanale, sa partition chorale enveloppant le spectateur dans une couverture pondérée de son magnifique. Et comme Sharp Objects, Devs excelle là où la télévision n’est pas souvent, tout comme il est en retard là où la télévision le fait souvent. C’est un compromis que je suis plus que disposé à faire, même si je ne peux pas blâmer exactement les autres qui ne le sont pas. Soit vous vibrez sur la fréquence des développeurs, soit vous ne le faites pas. La seule façon de le savoir est de regarder.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer