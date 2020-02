Deyverson, attaqué par les fans de l’Ajax: “Ils ont jeté un briquet” | Getafe

L’attaquant de Getafe a été l’auteur du premier but de l’équipe Azulón contre l’Ajax, un match dans lequel l’équipe de Madrid a gagné 2-0 au Colisée Alfonso Pérez. La célébration de Deyverson a été interprétée comme une provocation par certains adeptes de l’ensemble de tulipes, ce qui a conduit l’un d’entre eux à jeter un briquet des tribunes.

Deyverson a voulu expliquer ce qui s’est passé après le crash: «J’ai marqué un but. J’ai célébré avec le tatouage de ma femme et c’est tout. Ils m’ont jeté une chose mais j’ai déjà pardonné. Ça arrive. Continuer à travailler et à combattre. Je ne suis pas une star. Toujours au travail et plein ».

Deyverson a déjà pardonné aux fans de l’Ajax pour son agressivité

«Ils m’ont jeté un briquet, très fort. Ça m’a fait beaucoup de mal. Le mal n’est pas pour moi, c’est pour eux. Parlez mal des fans. Le football est beau, ça doit être une bonne chose et de l’amitié. Le gardien de l’Ajax, Varela, est mon ami de Benfica. Nous parlons et c’est tout. Il me connaît et m’a sorti du combat. Il m’a parlé, m’a dit d’être calme et m’a dit que ça allait. Mais ses compagnons sont venus me parler et je ne les connais ni ne me connais. Je respecte tout le monde. J’ai déjà pardonné », a ajouté le Brésilien.

Après les revenus récoltés par Getafe, Deyverson ne sait plus qui est le favori: «Je ne sais pas si Ajax est un favori. Nous allons toujours apprécier et buter. Ce sera très difficile et vous devrez être optimiste. » De plus, l’attaquant a voulu souligner la poussée des fans de Getafe: «Fou. Je n’ai jamais vu ça. J’ai fait partie de nombreuses équipes. Aux Alavés de Benfica … mais je n’ai jamais rien vu de ma vie ici. Félicitations aux fans, vraiment. “