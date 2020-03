Dez Bryant réagit au retour des Cowboys

Dez Bryant a réagi à un éventuel retour aux Cowboys de Dallas la semaine dernière. Cela s’est passé comme prévu.

Bryant a participé pour la dernière fois à une sortie dans la NFL il y a trois ans. En 2017, il a joué son dernier match avec les Cowboys et n’a même pas été considéré comme une option de réception pour aucune équipe, à l’exception d’un depuis.

Cette saison-là, en 2017, il a enregistré 838 yards et six scores sur 69 réceptions. La sortie a en fait été sa meilleure en trois ans, mais cela ne l’a pas empêché de se voir retirer par Dallas en 2018.

Cette année-là, Bryant est parvenu à un accord avec les New Orleans Saints. Malheureusement, il a fini par déchirer son Achille deux jours plus tard lors d’un entraînement par équipe et n’a jamais eu l’occasion de rejouer.

Au cours des dernières semaines, la spéculation s’est répandue que peut-être une réunion pourrait être dans les cartes pour Bryant et les Cowboys.

Récemment, Fanatics View a fait une interview avec Bryant lors d’un match des Dallas Mavericks où il a été interrogé sur la possibilité que cela se produise.

“Qui ne voudrait pas en faire partie”, a déclaré Bryant.

“Je sens juste ce que je peux faire en ce moment … ce serait parfait pour ce qu’ils ont fait.”

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a déclaré la semaine dernière que l’idée de retourner Bryant dans le giron l’intriguait. Dans le même ordre d’idées, son fils et vice-président de l’équipe, Stephen Jones, a également suggéré que quelque chose pourrait se produire avec Bryant «alors qu’ils commencent à élargir le Web» de la prise de décision intersaison.

Est-ce que Bryant finira par revenir avec les Cowboys? C’est dur à dire. Veut-il vraiment? Absolument.

