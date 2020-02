Dez Bryant signe avec les chefs de Kansas City?

Dez Bryant signe-t-il avec les Chiefs de Kansas City?

Vendredi, une vidéo du quart-arrière Patrick Mahomes a travaillé avec Bryant.

Le MVP du Super Bowl récemment couronné et l’ancien receveur des Cowboys de Dallas ont été vus s’entraîner ensemble au centre de formation de l’APEC à Forth Worth, au Texas, cette semaine.

Bien qu’il ne soit pas clair ce qui a poussé la paire à faire équipe à ce titre, cela a immédiatement déclenché une tonne de rumeurs sur l’avenir de Bryant.

À un moment où il était le receveur large numéro un de Dallas, Bryant était l’un des plus grands noms du sport. Malheureusement, l’âge et le kilométrage ont rattrapé l’étoile polarisante et il s’est retrouvé en quelque sorte hors de la ligue.

Le joueur de 31 ans a demandé une autre occasion de jouer sur les réseaux sociaux au cours de l’année écoulée, mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé sur ce front.

En 2018, les New Orleans Saints l’ont brièvement signé au milieu de la saison – mais Bryant a subi une déchirure d’Achille à l’entraînement et n’a jamais eu le temps de revenir sur le terrain.

Patrick Mahomes lance à Dez Bryant ce matin à @ APEC817 à Fort Worth pic.twitter.com/h48RooI7sN

– Jon Machota (@jonmachota) 21 février 2020

Cependant, les nouvelles images d’entraînement de Bryant et Mahomes ont redonné vie à des rumeurs de retour.

Le retour de Bryant sera-t-il finalement avec les Chiefs? Cela reste à voir.

Mais d’une manière ou d’une autre, il semble de plus en plus que quelqu’un va tenter sa chance sur le récepteur large autrefois annoncé.

En relation: Signature de Teddy Bridgewater avec des panthères, des poulains ou des chargeurs