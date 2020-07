Di Biagio s’appuie sur Cerri-Petagna

Il est déjà temps de penser au prochain défi des vingt équipes de Serie A, qui reviendront sur le terrain ce week-end dans cette étrange finale de saison condensée dans les mois de juin et juillet. A 17h30 aujourd’hui, le Derby della Mole revient, dans le climat ardent de Turin, pas seulement du point de vue climatique. Dans la soirée, deux matchs de plus, Sassuolo-Lecce et Lazio-Milan, tandis que le programme sera complété dimanche avec les sept matchs restants. Voici toutes les formations probables constituées de correspondants TMW:

COMMENT SAMPDORIA ARRIVE – Continuité. C’est la parole que M. Claudio Ranieri veut de son équipe dans le deuxième engagement décisif pour le salut. Après le 2-1 de Lecce, la Sampdoria affrontera SPAL avec plusieurs innovations dues à des engagements serrés. Fabio Quagliarella s’améliore mais sa présence dès la première minute doit être exclue. Devant Audero, il y aura un arrière quatre avec Bereszynski, Yoshida, Colley et Murru. Au milieu de terrain il y aura l’hypothèse Thorsby disqualifiée à sa place Depaoli dès la première minute avec Ekdal aux côtés de Linetty et Jankto à gauche. Gabbiadini soutenu par Gaston Ramirez devrait revenir à l’attaque.

COMMENT LE SPAL ARRIVE – Un SPAL en pleine urgence chasse des points contre la Sampdoria dans le premier des trois combats directs qui l’attendent dans une semaine, quand il rencontrera également l’Udinese et Gênes. En fait, presque certainement, en plus de la Reca déjà indisponible, en raison de problèmes physiques accusés lors du match joué contre Milan, Gigi Di Biagio ne pourra pas compter sur les affligés Fares, Valoti et Bonifazi. Même D’Alessandro, disqualifié pour un tour, ne sera pas disponible. En ce sens, l’entraîneur du biancazzurro pourrait opter pour un 4-3-1-2 avec Letica au but et une ligne défensive composée de Cionek, Vicari, Felipe et Sala. Dans l’espace de milieu de terrain à Missiroli, Valdifiori et Dabo avec Castro qui agira comme milieu de terrain derrière le duo offensif composé de Petagna et Cerri.

