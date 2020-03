Di María a avoué qu’elle avait rompu la lettre dans laquelle Madrid lui avait demandé de ne pas participer à la finale de la Coupe du monde

À l’époque de la couronne, de vieilles histoires et anecdotes sortent que nous n’avons peut-être jamais entendues auparavant. En dialogue avec la chaîne de télévision argentine Telefe, Di María a avoué que le Real Madrid lui avait envoyé une lettre dans l’antichambre de la finale mondiale de 2014 contre l’Allemagne, lui demandant de ne pas contester le match.

Le «Fideo» avait déjà donné tout ce qu’il avait à Madrid. Grâce à un match monstrueux que l’équipe a fait, ils ont réussi à transformer la finale de la Ligue des champions de l’Atlético de Madrid pour être couronnée par une nouvelle Ligue des champions. Rappelons que dans cette finale, l’Argentin a essayé partout et, quand il semblait que Simeone était en train de s’inscrire dans les livres d’histoire, il a réalisé un corner exquis dont Ramos a profité pour marquer le but et prolonger le match. Ensuite, les blancs marqueraient 3 buts de plus et fêteraient. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le but de l’histoire, mais après cela, le club a compris que la meilleure option était de vendre à Rosario et de capitaliser sur son bon football. La Coupe du monde entre les deux n’était pas un allié meringué, car elle mettait en danger la santé physique du joueur et, s’il était blessé, il serait plus difficile de le vendre.

C’est pourquoi dans l’aperçu de la finale contre l’Allemagne, après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but après un match nul 0-0, Madrid, conscient que Di Maria n’était pas à 100%, lui a envoyé une lettre au Brésil lui demandant de ne pas contester la finale.

“Nous connaissons tous les trois la vérité: le Dr Daniel Martínez, Alejandro Sabella et moi-même. Je suis venu avec la larme du match avec la Belgique, j’avais raison, 90%. La jambe n’était pas tout à fait droite mais je voulais jouer, Je me fichais de quoi que ce soit si je ne jouais plus au football. C’était une des choses qu’ils m’avaient dit que ça pouvait arriver mais pour moi c’était la fin du monde, c’était ma fin “a-t-il avoué au programme” On peut parler “et a ajouté” je savais que Ils voulaient me vendre. Et puis la lettre est venue, Daniel me l’a donnée et m’a dit qu’elle venait du Real Madrid, mais je ne voulais même pas la regarder et je l’ai cassée “

Et bien sûr, un footballeur avec une telle soif de gloire, qui sait très bien ce que c’est que de célébrer grand, ne peut pas être privé de quelque chose de si grand, encore moins à cause d’un “ caprice ” du club, qui ne pensait qu’à ses coffres. Di Maria savait que ce match pouvait compromettre ses blessures, mais il comprenait parfaitement quelles étaient ses priorités.

“Je suis allé parler à Alejandro et j’ai dit en pleurant que je n’étais pas à 100%. Je savais qu’il m’aimait et voulait que je joue, mais il cherchait le meilleur pour l’équipe. Il allait m’infiltrer mais je voulais essayer.” Enfin, l’entraîneur a décidé de mettre Enzo Pérez comme partant. L’Argentine a perdu 1-0 ce match, avec un but de Gotze à quelques minutes de la fin, dans l’un des matches les plus douloureux de l’histoire du pays.

