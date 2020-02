Diana Taurasi fait une blague LeBron dans le discours

Le service commémoratif public pour Kobe et Gianna Bryant a eu un moment ou deux de légèreté au milieu d’un hommage dévastateur et magnifique à la légende des Lakers de Los Angeles et à sa fille.

La superstar de la WNBA, Diana Taurasi, était l’une des oratrices qui a parlé de Bryant et Gianna, dans laquelle elle a parlé du talent que la jeune fille de 13 ans avait sur le terrain. Il comprenait une blague sur l’actuel Laker LeBron James qui a fait sourire la foule, peu de temps après que les personnes rassemblées au Staples Center ont regardé Vanessa bravement parler de son mari et de sa fille.

“Je veux dire, qui a un pull fadeaway de retournement à 11 ans?” dit-elle. “LeBron a à peine réussi aujourd’hui.”

La blague est venue un jour après que James a frappé un vainqueur du match contre les Celtics de Boston avec… un sauteur fadeaway.

