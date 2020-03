Dick Pound, le CIO reporte les Jeux Olympiques de 2020

Après des semaines de questions publiques et de tollé, le responsable du CIO, Dick Pound, a confirmé à USA TODAY Sports que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 seraient reportés.

“Sur la base des informations dont dispose le CIO, un report a été décidé”, a déclaré Pound à USA TODAY. “Les paramètres pour l’avenir n’ont pas été déterminés, mais les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet, autant que je sache.”

La décision de reporter les Jeux, peut-être jusqu’en 2021, a commencé à paraître comme une conclusion abandonnée, mais il est ridicule que le CIO ait attendu que les pays commencent à abandonner en masse pour annoncer la décision. Pendant des semaines, les athlètes et les instances dirigeantes du sport ont clairement indiqué que la tenue des Jeux comme prévu serait un désastre pour les concurrents et pour la santé publique. USA Swimming et USA Track and Field avaient déjà demandé le report des Jeux et, tôt lundi matin, le Canada, l’Australie et même le Japon, pays d’origine, avaient exprimé des réserves quant à la participation de leurs athlètes.

Pour les athlètes et les organisateurs qui ont travaillé sans relâche pour faire en sorte que les Jeux se déroulent, c’est un coup écrasant, mais qui ne peut être évité. Ce qui est choquant, c’est le niveau de tollé général qu’il a fallu au CIO pour enfin agir. Les experts de la santé ont constamment averti que la tenue des Jeux olympiques trop tôt risquerait de propager davantage le coronavirus. Même maintenant, des pays comme l’Italie et l’Iran s’effondrent sous le poids des vies perdues. Aux États-Unis, le pire reste à venir.

Ce qui est devenu de plus en plus clair au cours du dernier mois, c’est que face à la pandémie de coronavirus, la vie ne se poursuivra pas normalement. Tous les grands rassemblements ont été interdits dans de nombreuses villes d’Amérique. Les sports professionnels restent sur une pause indéfinie, et les commandes d’abris sur place ont frappé de nombreuses villes.

Ce sont des temps extraordinaires et face à tous ces défis, il est facile de voir quelles institutions se mobilisent pour prendre des décisions difficiles qui coûtent de l’argent mais sauvent des vies, et lesquelles sont traînées là-bas, coups de pied et cris. Selon Rachel Axon de USA TODAY, la semaine dernière, le CIO avait insisté pour que les Jeux se poursuivent normalement, malgré des preuves accablantes selon lesquelles la tenue d’un événement de soutien international pendant une pandémie mondiale n’aurait été rien de moins qu’une négligence criminelle.

Le CIO aurait pu éviter aux athlètes beaucoup de stress et d’inquiétude inutiles en arrivant à cette conclusion inévitable il y a des semaines. Au lieu de cela, ils ont attendu que d’autres prennent la décision pour eux. Pendant des semaines, il a semblé que le CIO et le Comité olympique japonais allaient mettre le profit sur les gens et la santé publique. La décision de reporter les Jeux olympiques n’aurait pas pu être plus évidente. La seule question est de savoir pourquoi cela a pris autant de temps.

