Dick Pound, le membre le plus célèbre du CIO, a expliqué

Si vous êtes même légèrement actif sur Twitter, vous avez probablement remarqué que Dick Pound apparaît comme un sujet tendance au moins une ou deux fois. Vous pourriez être surpris d’apprendre que Pound est une figure très influente dans les sports internationaux et non les images que votre esprit a évoquées dans le caniveau.

Qui est Pound, et pourquoi a-t-il toujours tendance?

Richard «Dick» Pound est un membre vétéran du Comité international olympique, l’organisation qui planifie et exécute les Jeux olympiques d’hiver et d’été, et l’ancien chef de l’Agence mondiale antidopage. Ces deux agences puissantes façonnent l’actualité sportive, et Pound est souvent interviewé chaque fois qu’elles prennent des décisions clés.

Cela, et Internet tire un coup de pied de son nom.

Pourquoi Pound fait-il la une cette semaine?

Le CIO a annoncé qu’il reportait les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, initialement prévus pour commencer le 24 juillet, en raison de la pandémie de coronavirus. Pound a partagé la nouvelle avec USA Today dans le cadre d’une interview exclusive, et bien que le comité n’ait pas décidé d’une nouvelle date de début pour les prochains Jeux olympiques, ils se penchent vers 2021.

Quel est le parcours de Pound?

Une fois en vedette dans les «100 personnes les plus influentes au monde» du Time, Pound a fait ses débuts en tant que membre de l’équipe nationale canadienne de natation et a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’été de 1960 à Rome. Il a par la suite été membre du Comité olympique canadien après sa retraite de la natation professionnelle et a été élu au CIO en 1978. Il est actuellement le membre actif le plus ancien du CIO.

Pound a dirigé la transformation des Jeux olympiques de l’insolvabilité financière dans les années 1970 – il a dit qu’ils étaient “à quelques centaines de milliers de francs suisses” – à la puissance qu’elle est aujourd’hui. Il a également joué un rôle majeur dans l’enquête sur la corruption concernant la candidature de Salt Lake City aux Jeux d’hiver de 2002, au cours de laquelle le comité a soudoyé des officiels olympiques en utilisant de l’argent et des bourses.

Que représente Pound de nos jours?

Pound est un ardent défenseur des tests de dépistage à grande échelle des athlètes. Il a fondé l’Agence mondiale antidopage, qui a enquêté et a imposé à la Russie une interdiction de quatre ans des sports internationaux pour dopage. Pound a même critiqué publiquement l’AMA, affirmant que le CIO avait «[fumbled] le ballon en 2016 »pour ne pas avoir infligé une peine plus sévère avant les Jeux olympiques de Rio.

Pourquoi certaines personnes considèrent-elles que Pound est controversé?

Pound a fait plusieurs remarques controversées dans le passé, mais le plus offensant pourrait être lorsqu’il a qualifié les Amérindiens de «sauvages» lorsqu’on lui a posé des questions sur l’affiliation du CIO avec la Chine et sa politique avant les Jeux olympiques d’été de 2008. Il a été presque contraint de démissionner du CIO en raison de ces commentaires:

Il ne faut pas oublier qu’il y a 400 ans, le Canada était une terre de sauvages, avec à peine 10 000 habitants d’origine européenne, alors qu’en Chine, nous parlons d’une civilisation vieille de 5 000 ans.