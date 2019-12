Diego Costa devrait revenir d'une blessure pour l'Atletico Madrid à temps pour éliminer Liverpool de la Ligue des champions

Diego Costa prévoit son retour d'une opération du dos à temps pour affronter Liverpool en Ligue des champions.

L'attaquant de l'Atletico Madrid est resté inactif depuis plus d'un mois après avoir subi une opération pour corriger un disque glissé qui le maintiendra probablement hors de la première étape de leur match de huitièmes de finale avec Liverpool au Wanda Metropolitano le 18 février.

. ou concédants de licence

L'ancien as de Chelsea Costa a Liverpool en vue

Cependant, Costa vise à être parfaitement en forme pour le match retour à Anfield en mars, rapporte Marca, et il espère aider Atleti à éliminer les champions d'Europe en titre de la coupe.

Pendant son séjour avec Chelsea en Premier League, l'international espagnol a marqué deux fois contre Liverpool, alors qu'il a également raté un penalty lors d'un match nul 1-1 à Anfield en février 2017.

Son retour sera une bonne nouvelle pour Diego Simeone, même si Costa a eu du mal à se former cette saison avec seulement deux buts marqués toutes compétitions confondues.

Simeone espère résoudre les problèmes de buts d'Atleti avec l'arrivée d'un nouvel attaquant, et les rapports affirment que le club de LaLiga a conclu un accord pour signer la star du Paris Saint-Germain Edinson Cavani l'été prochain.

Les dix jeux de Noël sur talkSPORT

talkSPORT couvrira les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois, avec un autre match le 27 décembre. Découvrez ce que sont les matchs et où vous pouvez les entendre, ci-dessous…

Tottenham vs Brighton (jeudi, 12h30) – talkSPORT

Bournemouth vs Arsenal (jeudi, 15h) – talkSPORT 2

Aston Villa vs Norwich (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Chelsea vs Southampton (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Crystal Palace vs West Ham (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Everton vs Burnley (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Sheffield United vs Watford (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Manchester United vs Newcastle (jeudi, 17h30) – TalkSPORT

Leicester vs Liverpool (jeudi, 20h) – talkSPORT

Wolves vs Man City (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT

L’attaquant de Costa, Alvaro Morata, prêté par son ancien club de Chelsea, est actuellement en tête des classements de Atleti avec seulement neuf buts cette saison.

Aucun autre joueur n’a dépassé les cinq dans toutes les compétitions, avec 113 millions de livres d’été qui ont permis à Joao Felix de devenir le deuxième meilleur marqueur du club à ce jour sur quatre.

Les combats d'Atleti devant le but ont joué un rôle clé dans leur campagne décevante à ce jour, qui voit l'équipe de Simeone quatrième en Liga – sept points derrière le leader du championnat, Barcelone.

. (tagsToTranslate) Diego Costa (t) Liverpool (t) Ligue des Champions (t) Atletico Madrid (t) Costa dernier (t) Diego Costa dernier