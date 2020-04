Diego Costa révèle l’épreuve qu’il a subie après avoir été traité avec du placenta de cheval

Diego Costa a raconté l’un des épisodes les plus difficiles de sa carrière sportif. C’était en 2014, Atleti a joué la finale de Lisbonne contre le Real Madrid et seul ce match était dans la tête de l’attaquant, comme il le révèle lui-même dans cette interview avec ESPN Brésil. Il a subi un traitement au placenta de cheval afin d’arriver à temps pour un duel historique.

«On a beaucoup parlé du placenta du cheval, qui était un mensonge. Ce traitement était vrai, bien que pendant qu’ils me mettaient des électrochocs, le médecin a fumé deux cigarettes. C’était dur et très douloureux, à tel point que lorsque j’ai couru après, je n’ai ressenti aucune douleur. C’étaient des séances de deux heures puis à l’hôtel », explique l’attaquant hispano-brésilien.

«Pour moi, il n’y avait rien d’autre à l’époque que la finale de la Ligue des champions. Je n’ai pas réfléchi plus loin, lors de la Coupe du monde ou des suivants, que dans le match de Lisbonne. Ce fut l’un des moments les plus tristes de ma carrière. Juste au saut avant de sauter sur le terrain, j’ai déjà remarqué une crampe. Je n’y croyais pas. J’ai essayé de tenir mais je n’ai pas pu continuer et après 10 minutes j’ai dû me retirer. J’aurais préféré ne pas jouer et laisser de la place à un autre coéquipier, j’avais déjà tout fait tout au long de la saison “, ajoute-t-il.

Jusque-là, il n’avait pratiquement pas été blessé et à partir de là, ils ont commencé à arriver les uns après les autres. Depuis lors, les blessures l’ont ralenti. Il est toujours une pièce importante pour Cholo Simeone mais la vérité est qu’il peut de moins en moins compter sur lui, en raison de blessures qui l’éloignent du terrain.

Sans aller plus loin, cette saison, il était à près de trois mois en raison d’une hernie discale cervicale. Heureusement, il est revenu à temps pour aider ses coéquipiers lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool dans la Wanda Metropolitano, un affrontement qui s’est terminé par une victoire 1-0 pour l’Atlético.