Diego Costa revient à l’entraînement et pointe à Liverpool

Bonne nouvelle – enfin – pour le Athlète de Madrid après quelques semaines fatidiques en termes de résultats, de sensations et de victimes de blessures. L’un des membres de l’infirmière du matelas, Diego Costa, il a été libéré et il a rejoint les séances d’entraînement de la première équipe lors de la séance du matin mercredi, trois mois après la chirurgie d’une hernie discale cervical qui vous maintient en cale sèche depuis novembre.

Costa sera disponible pour Simeone face à la première étape des huitièmes de finale de la Ligue des champions, dans laquelle L’Atlético recevra Liverpool dans la Wanda Metropolitano. Les deux autres principaux frappeurs de l’équipe, Joao Félix et Álvaro Morata, sont actuellement en congé pour cause de blessure, donc 13 jours après le duel le plus important de la saison pour Atleti, avoir Diego Costa est un soulagement pour Le Cholo

Dans un premier temps, sa réapparition ne semble pas prévue pour le match que l’Atlético dispute ce week-end contre Grenade. L’objectif est Liverpool et des précautions seront prises pour que le retour de Costa soit à pleine capacité. Koke a également travaillé normalement avec le reste de ses coéquipiers. à l’entraînement, tandis que Morata, Herrera et le reste des blessés restent absents.