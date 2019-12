Diego Maradona affirme qu'il a été enlevé par un OVNI et a perdu sa virginité à 13 ans pour une “ femme plus âgée lisant un journal ''

La légende argentine Diego Maradona a affirmé qu'il avait été enlevé par un OVNI et a également révélé qu'il avait perdu sa virginité à l'âge de 13 ans avec une "femme plus âgée".

Le joueur de 59 ans, désormais directeur du club national Gimnasia, a fait ces commentaires dans une interview accordée à la chaîne sportive argentine TyC Sports.

Maradona a tout révélé dans sa dernière interview

Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait aux OVNIS, Maradona a dit: «Pourquoi inventer les choses? Une fois, après quelques verres de trop, j'ai disparu de chez moi pendant trois jours.

«Je suis rentré chez moi et j'ai dit que les OVNIS m'avaient emmené. J'ai dit: "Ils m'ont emmené, je ne peux pas vous en parler". "

Bizarrement, l'ancien attaquant de Naples et de Barcelone s'est également vu demander à quel âge il avait perdu sa virginité, ce à quoi il a répondu: «À 13 ans, dans un sous-sol avec une dame plus âgée.

«J'étais au sommet et elle lisait un journal.»

Il a continué à révéler qu’il avait joué «plusieurs» matchs de football au cours de sa carrière sans avoir dormi et a ajouté qu’il appellerait Carlos (Tevez), Lionel Messi et Gabriel Heinze s’il devait inviter trois footballeurs sur son yacht.

Et se référant à un filet avec sa tristement célèbre «main de Dieu» contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde de 1986, Maradona s'est décrit comme «un gars régulier qui a marqué un but contre les Anglais qui tuaient nos enfants dans la guerre des Malouines».

Federer a jailli après avoir entendu les éloges de Maradona

Nul ne peut contester que Maradona est l’une des personnalités les plus colorées du sport, et le mois dernier, il a réduit en larmes la légende du tennis Roger Federer après qu’il l’ait qualifié de «le plus grand».

L'Argentin a envoyé un message vidéo, qui a été diffusé sur grand écran alors que Federer était sur le terrain, appelant le champion du Grand Chelem à 20 reprises le meilleur joueur de tous les temps.

Il a dit: «Bonjour maître, machine, comme je vous appelle.

«Vous étiez, vous êtes et serez toujours le plus grand. Il n'y en a pas d'autre comme toi.

"Je veux que vous sachiez que si vous avez des problèmes dans mon pays, vous pouvez m'appeler et me dire ce dont vous avez besoin."

