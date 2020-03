Diego Menchaca signe avec l’équipe italienne

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. a11

Le mexicain Diego Menchaca, pilote de l’Escudería Telmex, a été signé par l’équipe italienne Imperiale Lamborghini Squadra Corse pour diriger la saison 2020 de l’International GT Open Championship, une série de marques compétitives de haut niveau, composée de sept doubles dates, qui devraient commencer les 25 et 26 avril sur la route française de Paul Ricard, mais en raison de la propagation rapide de la pandémie de Covid-19 dans toute l’Europe et des mesures mises en œuvre presque toutes les heures, la série attend une reprogrammation, comme les autres course de voitures de sport dans la plupart du monde.

