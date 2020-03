Diego Simeone: “Joao Felix va aller très loin s’il le veut”

Diego Pablo Simeone assisté aux médias avant le match correspondant à la jour 27 de la ligue de Santander face à la Athlète de Madrid avec lui Séville. L’Argentin a reconnu qu ‘”il leur est plus difficile” de jouer loin de chez eux et que l’affrontement contre ceux de Lopetegui sera “une belle bataille” qu’ils affronteront “en finale”.

Importance du match

«Nous jouerons le match en finale, comme nous l’avons fait depuis notre arrivée. Nous devons faire un match important. Séville est forte loin de chez elle et fait des choses importantes. De plus, il a ajouté de nouvelles personnes comme Suso qui donne une part de qualité aux attaques. L’importance est claire car il s’agit d’un match direct entre deux équipes cherchant la même chose. Je vois Séville très dangereuse dans la facette de la contre-attaque, une équipe qui se déplace mieux avec des espaces et avec des joueurs rapides au-dessus. C’est là qu’il réalise son meilleur match ».

Jours décisifs

«Je ne pense pas aux cinq prochains jours ni au match contre Liverpool. Le premier jeu est plus important car il est le plus récent. Nous attendons avec impatience les deux matchs, c’est le plus beau mot, la semaine du football, dans laquelle nous devons nous préparer à chercher des buts, demain nous avons une belle bataille ».

Difficulté loin de chez soi

«Il nous est plus difficile de jouer en dehors du Metropolitan et nous devrons trouver une solution pour cette dernière saison. C’est une situation que l’équipe a mise en évidence, notamment en nombre. À la maison, il a une force différente, fait un autre pas et a une intensité et une force différentes. Nous savons où nous devons aller, je suis clair sur les facteurs qui nous font souffrir en dehors du domicile et avec du matériel. Cela nous coûte le même prix que tout le monde, quand il faut proposer c’est toujours plus difficile, et c’est vrai que dans cette facette il nous est plus difficile d’être plus énergique ».

Diego Costa

«Je vois Diego Costa grandir et chercher sa meilleure version. Il s’entraîne parce qu’il veut s’améliorer. Il n’a jamais été un bon en-tête, son jeu était plus direct, plus vertical, plus positionnel, dans ce match il se sentait à l’aise. Je le vois mieux, il n’a pas pu montrer tout ça l’autre jour, mais c’est une phase de son rétablissement et on peut compter sur lui ».

Joao Felix

«Joao Felix recherche sa continuité et sa place dans l’équipe. Si proposé, vous pouvez aller loin. Il a commencé avec enthousiasme, mais il a été blessé, il cherche l’endroit que nous attendons et dont nous avons tous besoin. Si tu veux, tu iras loin ».