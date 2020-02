Dieu merci, le baseball est de retour pour nous distraire du baseball

Les matchs de baseball au printemps sont très ennuyeux, surtout au début. Les habitués ne jouent qu’environ la moitié du match, les lanceurs partants ne lancent que quelques manches. Cela ne ressemble pas du tout à la Major League Baseball.

En 2020, le premier jour d’entraînement au printemps sera encore moins comme MLB, avec trois des quatre matchs impliquant une équipe universitaire. Il s’agit d’une exposition d’une exposition, s’il existe une telle chose. Pourtant, malgré seulement une vague ressemblance avec le baseball que nous connaissons et aimons, les jeux d’entraînement de printemps seront une aubaine absolue.

Nous pouvons regarder à nouveau le baseball réel, ce qui nous permet de nous distraire de toutes les absurdités qui ont submergé le sport.

Pendant quelques instants, nous n’avons pas à penser au scandale du vol de pancartes des Astros, ni à la façon dont la Major League Baseball était mal préparée à y faire face. Plus de concentration sur les joueurs n’échange de barbillons verbaux avec d’autres joueurs, frustré à la fois par la façon dont Houston a montré si peu de remords après avoir été attrapé et à quel point les Astros ont été punis.

Le baseball est à un point critique, la confiance en l’intégrité du sport étant très remise en question.

Mais pour l’instant, nous pouvons mettre cela de côté, avec le baseball réel à surveiller. Vendredi, il y a quatre matchs, et sans interruption pendant l’entraînement printanier – une autre échappatoire heureuse à la réalité habituelle – tous sont disponibles via MLB.tv (toutes les heures ET):

Université du Connecticut à Red Sox, 13 h 05

Université du Sud-Est à Tigers, 13 h 05

Rangers at Royals, 15 h 05

Université du Minnesota à Twins, 18 h 05

Sans souci, nous pouvons simplement profiter de ces jeux maintenant, avec des horaires complets à partir de ce week-end. Cela signifie des retraits au bâton et de magnifiques jeux défensifs. Nous sommes encore à quelques semaines de la mise en œuvre des nouvelles règles du baseball, donc pour l’instant nous n’avons pas à nous soucier des conséquences involontaires du minimum à trois frappeurs et de ses amis.

Ce serait bien que ces règles ne soient pas simplement une réponse à couvrir une autre tache sur le jeu. Comme ce serait terrible si elles étaient créées parce que les équipes faisaient, par exemple, plus de visites dans les monticules ces dernières années pour changer leurs panneaux en raison de la prolifération du vol de panneaux, ce qui était facilité par la règle de relecture de MLB et MLB autorisant ensuite les salles vidéo plus près de la pirogue. Ce serait vraiment décourageant.

Pour l’instant, nous pouvons nous concentrer uniquement sur le baseball.

Cela signifie que nous pouvons voir plus de circuits, ce qui nous rappelle à quel point le baseball a brisé son propre record de balle longue la saison dernière, et que la Major League Baseball, qui possède partiellement Rawlings, semble en quelque sorte avoir très peu de contrôle sur la cohérence de la construction du ballon depuis le match. au jeu.

Merde, baseball. Je pensais que nous étions libérés de cette merde.

Bonne formation printanière!