“Dieu savait que je devais les prendre ensemble”

Discours émotionnel de Vanessa Bryant aux funérailles de masse pour Kobe au Staples de Los Angeles. La veuve du légendaire joueur de la NBA a fait pleurer tous les participants qu’une lettre déchirante honorant son mari à sa fille Gigi.

Le discours émotionnel de Vanessa Bryant

Merci à tous d’être ici, cela signifie beaucoup pour nous. Je voudrais remercier tout le monde pour l’amour et le soutien que nous avons reçus, cela a été réconfortant.

Gianna Bryant était une âme incroyablement douce et douce. Il m’a toujours embrassé bonne nuit et bonjour. Il y a eu des occasions où je pensais qu’il était allé à l’école sans dire au revoir. Je lui ai envoyé un SMS et elle a dit Sin No kiss? “Et Gianna a répondu par” Maman, je t’ai embrassé, mais tu dormais et tu ne voulais pas te réveiller. Elle était tendre et affectueuse à l’intérieur, elle avait le plus beau sourire. C’était contagieux, c’était pur et authentique. J’ai adoré la façon dont il me regardait pendant qu’il me serrait dans ses bras », a ajouté Vanessa, ayant du mal à retenir ses larmes. «Je n’aurai pas l’occasion de vous dire à quel point c’est beau le jour de votre mariage. Je n’aurai pas l’occasion de la voir changer l’histoire du basketball féminin. Kobe m’a dit que «Gigi» avait mon caractère, mon sourire et mon feu.

Je ne pouvais pas le voir comme une personne célèbre ou un joueur de basket incroyable. Il était mon doux mari et le beau père de nos filles. C’était mon tout », a-t-il dit. «Il voulait que nous renouvelions nos vœux. Il voulait que Natalya (l’aînée de ses filles) prenne la direction de ses affaires et voyage autour du monde ensemble. Nous nous attendions à vieillir ensemble. Kobe était le MVP ou le MVD de sa fille («le père le plus précieux»).

Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette terre à part, il devait les prendre ensemble. Tu me manques tous les deux tous les jours. Je les aime.