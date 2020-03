Difficile période pour les attaquants de l’Atlético de Madrid

Atlético de Madrid contester cette semaine un duel crucial pour le reste de la saison. Avec la Copa del Rey déjà perdue au premier tour contre Cultural Leonesa (2-1) et la troisième place comme la plus haute aspiration du championnat de la ligue, contre Liverpool à Anfield jouera pour la dernière balle Il a cette saison: la Ligue des champions.

Un grand match, dans lequel Il est nécessaire que tous vos hommes soient branchés au maximum. Cependant, après le match d’hier contre Séville (2-2), dans lequel ils ont de nouveau volé 2 points du Metropolitan et aussi contre un rival direct pour la troisième place, peut-être ses hommes d’attaque arrivent-ils quelque peu dépourvus de morale … et de poudre à canon.

De tous les attaquants ont bien marché Morata et Joao Felix. L’ancien joueur du Real Madrid a marqué un penalty et les Portugais, dans un tir qui a rebondi en défense. Mais l’attaquant rouge et blanc vient correspondre avec un mauvais bagage de but. Sans aller plus loin, en championnat ils n’ont marqué que 31 buts en 27 jours. Ils sont la 12e équipe à marquer en faveur, deuxième moitié du tableau.

C’est un fait inquiétant pour une équipe qui veut gagner à Anfield. Aussi, lors des derniers matchs Ce sont des joueurs de deuxième ligne (Koke, Thomas, Saul, …) qui ont aidé à marquer des contributions. L’état de forme avec lequel de nombreux joueurs arriveront au jeu, comme Diego Costa ou Vitolo, est en dessous de ce qui est attendu de deux hommes de son niveau.

Nous verrons ce qui se passe avec Lemar. Contre Barcelone c'était mauvais, hier il n'a pas joué et depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid il n'a pas fini de décoller. Il ne serait pas surprenant qu'il soit sorti en janvier ou même utilisé comme monnaie pour faire avancer.

Saponjic on ne le considère même pas car il ne joue rien avec Simeone. Lemar est aujourd’hui presque Plus un problème qu’une solution. Et Carrasco a encore besoin de temps d’adaptation, mais il ne s’est pas non plus avéré être une révulsion claire, ce qui était l’intention avec laquelle il a signé le Belge.

Il semble que les joueurs auxquels vous pouvez attraper l’Atlético de Madrid en attaque contre une équipe diabolique comme Liverpool Ce sont Morata et Correa. L’Argentine cette saison est de loin le meilleur attaquant athlétique, et qu’en été Il avait un pied et demi à Milan. De plus, le talent de Joao Felix est formidable, et s’il est capable de le déployer (quelque chose qui vous coûtera pour le style de jeu Simeone).

Après Séville, le moral de l’attaquant athlétique peut avoir chuté Beaucoup à Anfield. Cependant, s’il y a quelqu’un capable de le récupérer en moins de trois jours, sans aucun doute c’est Simeone. Avec lui, le L’Atlético de Madrid ne marchera jamais seul

