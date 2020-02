Diffusion en direct de Liverpool vs West Ham: Comment regarder le match de Premier League – Chaîne de télévision, heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe

Liverpool, un leader en fuite, peut franchir une nouvelle étape vers l’obtention du titre en accueillant ce soir West Ham, menacé de relégation.

Les Reds rampants de Jurgen Klopp ont des milles d’avance dans la course au titre après avoir perdu seulement deux points toute la saison.

West Ham visite Anfield ce soir dans le besoin désespéré de points alors qu’ils cherchent à battre la baisse.

Les Hammers n’ont plus gagné dans l’élite depuis le jour de l’An.

Les dirigeants de Runaway Premier League Liverpool accueillent West Ham, menacé de relégation ce soir

Liverpool vs West Ham: date et heure du coup d’envoi

Le match de Premier League aura lieu le lundi 24 février et débutera à 20h.

Liverpool a remporté une confortable victoire 2-0 lorsque ces deux hommes se sont rencontrés en janvier avec Mohamed Salah et Alex Oxlade-Chamberlain marquant le but dans l’est de Londres.

West Ham est sans victoire contre les Reds lors de ses sept dernières rencontres.

Ce match a terminé 4-0 à Liverpool la saison dernière avec Sadio Mane marquant deux fois.

Liverpool vs West Ham: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce contenu en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 8,99 £.

West Ham de David Moyes doit commencer à ramasser des points

Liverpool vs West Ham: Nouvelles de l’équipe

Liverpool est sans capitaine de club Jordan Henderson.

Le milieu de terrain anglais de 29 ans a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite de la semaine dernière en Ligue des champions à l’Atletico Madrid, et devrait être mis à l’écart pendant trois semaines.

Xherdan Shaqiri est le seul autre absent, le meneur de jeu n’étant pas encore prêt à reprendre l’entraînement suite à un problème au mollet.

Le défenseur de West Ham, Ryan Fredericks, manque une blessure à l’épaule.

Les ligaments du dos ont été endommagés contre Manchester City et pourraient faire face à une longue mise à pied.

Jack Wilshere et Andriy Yarmolenko ne sont toujours pas disponibles.

XIs confirmés

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk (C), Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Subs: Adrian, Lovren, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Lallana, Origi, Matip.

West Ham: Fabianski, Cresswell, Ngakia, Diop, Ogbonna, Noble, Rice, Soucek, Snodgrass, Anderson, Antonio.

Subs: Randolph, Ballbuena, Zabaleta, Lanzini, Bowen, Fornals, Haller.

La signature de Jadon Sancho pourrait aider Liverpool à dominer la Premier League pendant des années, déclare Jason Cundy

Liverpool vs West Ham: Qu’est-ce qui a été dit?

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp: «C’est vraiment du soleil à la pluie la plus dure – et c’est comme ça que ça devrait être.

«Si vous voulez vraiment réussir et si vous pouvez réussir – ce que nous aurions pu être dans ce match – alors il faut que ça se sente vraiment mal et c’est comme ça.

“Donc oui, nous voulons arranger les choses, même quand c’est une compétition différente.”

David Moyes, le manager de West Ham: «Ce n’est jamais un endroit facile pour un manager ou une équipe, mais nous y irons et ferons tout notre possible pour obtenir un résultat.

«Nous avons traversé une période de matchs difficile, ce qui, je pense, est assez visible, mais les joueurs ont fait du bon travail.»

Mohamed Salah a renvoyé Liverpool pour se vanter de West Ham en janvier

Liverpool vs West Ham: Statistiques du match

Liverpool a remporté ses deux derniers matches à domicile en Premier League contre West Ham United, marquant quatre buts à chaque victoire.

West Ham a remporté l’un de ses 46 derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Liverpool, une victoire 3-0 en août 2015 sous Slaven Bilic; les Hammers n’ont pas réussi à marquer dans 31 de ces 46 matchs.

West Ham n’a mené que 126 minutes en 23 matches de Premier League à l’extérieur combinés contre Liverpool, avec 87 d’entre eux lors de leur victoire 3-0 à Anfield en août 2015.

West Ham n’a remporté que deux de ses 41 derniers matchs à l’extérieur contre des équipes commençant en haut de la journée (D8 L31), battant Manchester United 1-0 en mai 2007 et Manchester City 2-1 en septembre 2015.

Liverpool a remporté ses 17 derniers matchs de Premier League, un peu moins que le record absolu de haut niveau établi par Manchester City entre août et décembre 2017 (18).

Liverpool a remporté ses 20 derniers matchs à domicile en Premier League, marquant 58 buts et encaissant seulement 12. Une victoire dans ce match équivaudrait au record de haut niveau anglais pour des victoires consécutives à domicile, établi par les Reds eux-mêmes entre janvier et décembre 1972 lorsque Bill Shankly a a remporté 21 matchs de suite.

Il s’agit du premier match de Liverpool en Premier League un lundi depuis un match nul 1-1 à West Ham en février 2019. Ce match était la dernière fois que Liverpool n’a pas remporté un match de Premier League après avoir marqué le premier but.

Liverpool a obtenu 76 points lors de ses 26 matches de Premier League cette saison – une victoire les verrait égaler le total des points gagnés par l’équipe triplée de Manchester United en 1998-99.

Le manager de West Ham, David Moyes, n’a pas encore remporté un match à l’extérieur contre Liverpool dans toutes les compétitions, échouant en 15 tentatives (D7 L8) et perdant les trois derniers de suite avec Man Utd, Sunderland et West Ham.

Sadio Mane de Liverpool a été directement impliqué dans sept buts lors de ses cinq dernières apparitions en Premier League contre West Ham (4 buts, 3 passes décisives), marquant chacun de ses trois derniers matchs contre les Hammers.

