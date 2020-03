Diffusion en direct de Manchester United contre Manchester City: comment regarder le derby de Premier League – Chaîne de télévision, heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe

Manchester United accueille son rival de Manchester City aujourd’hui lors d’un affrontement majeur en derby de Premier League.

City tentera de clore une semaine mémorable à Old Trafford au cours de laquelle ils ont revendiqué la gloire de la Coupe Carabao.

City a remporté ses deux dernières sorties en championnat et trouve sa forme au moment idéal.

United, quant à lui, s’est bien passé récemment alors qu’il tente de faire passer Chelsea en quatrième position.

Manchester United accueille son rival de Manchester City ce week-end

Man United vs Man City: date et heure du coup d’envoi

L’égalité en Premier League aura lieu le dimanche 8 mars et débutera à 16h30.

Ce sera leur quatrième rencontre cette saison avec United réclamant une belle victoire 2-1 à l’Etihad en décembre.

Ils se sont également rencontrés en demi-finale de la Coupe Carabao et City a devancé l’égalité à deux pattes, gagnant 3-2 au total.

Les hommes de Pep Guardiola ont gagné 2-0 à Old Trafford la saison dernière grâce aux buts de Leroy Sane et Bernardo Silva.

Man United vs Man City: chaîne de télévision et streaming en direct

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce contenu en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 8,99 £.

Jamie O’Hara dénonce David de Gea pour la dernière erreur du gardien de but pour Manchester United

Man United vs Man City: Nouvelles de l’équipe

Le duo uni Paul Pogba et Marcus Rashford restent en dehors alors qu’ils ont des doutes sur Aaron Wan-Bissaka, Daniel James et Axel Tuanzebe.

Solskjaer restera probablement avec David de Gea dans le but malgré ses récentes erreurs, mais Sergio Romero fera pression pour s’impliquer.

Odion Ighalo n’a pas encore débuté en Premier League pour United et espère également être pris en considération.

Le défenseur de la ville Aymeric Laporte est blessé aux ischio-jambiers tandis que l’absenté à long terme Leroy Sane n’est pas encore prêt à revenir.

Kevin De Bruyne est un doute majeur avec une blessure au dos.

C’est le derby de Manchester ce week-end

Man United vs Man City: Statistiques des matchs

Manchester United a perdu ses trois derniers matchs à domicile contre Manchester City toutes compétitions confondues – ils n’en ont perdu que quatre consécutivement une fois auparavant, entre janvier 1926 et février 1931.

Man City a déjà perdu deux fois contre Man Utd cette saison, perdant en Premier League et en Coupe de la Ligue – ils ont perdu trois fois contre eux au cours des trois saisons précédentes; 1956-57, 1995-96 et 2009-10.

L’équipe à l’extérieur a remporté six des sept derniers matches entre Man Utd et Man City toutes compétitions confondues, à l’exception d’une victoire 3-1 à domicile pour Man City en novembre 2018.

Manchester United cherche à terminer un doublé de ligue sur Man City pour la première fois depuis la retraite d’Alex Ferguson, la dernière fois en 2009-10. Le dernier entraîneur des Red Devils autre que Ferguson à avoir réussi un doublé contre City était Dave Sexton lors de la saison 1978-1979.

Man City a remporté ses trois derniers matches de Premier League à Old Trafford et pourrait devenir la première équipe de haut niveau à remporter quatre matchs de suite à Man Utd depuis que les Citizens eux-mêmes ont disputé cinq matchs entre 1968 et 1972.

Manchester United a gardé sa cage inviolée lors de trois de ses quatre derniers matches de championnat à domicile, dont chacun des deux derniers. Ils ont enregistré pour la dernière fois trois blanchissages consécutifs à Old Trafford en février 2018.

Manchester City est invaincu lors de ses 10 matches de Premier League en mars sous la direction de Pep Guardiola (W8 D2), remportant chacun des sept derniers matchs de suite. Leur dernière défaite du mois a eu lieu en 2016 contre Manchester United.

Le manager de Man City, Pep Guardiola, a remporté ses trois matchs à l’extérieur de la Premier League contre Man Utd – aucun manager visiteur n’a remporté plus à Old Trafford.

Depuis le début de la saison dernière, aucun joueur n’a fait plus d’erreurs menant à un but en Premier League que David De Gea de Man Utd (7). L’Espagnol a également encaissé 33 buts en Premier League contre Man City (11 de plus que contre tout autre adversaire), expédiant un but en moyenne toutes les 46 minutes contre eux.

Dans toutes les compétitions, Sergio Aguero de Man City a marqué neuf buts lors des matchs de derby de Manchester – seuls Wayne Rooney (11), Joe Hayes (10) et Francis Lee (10) ont marqué le plus de matches. Pendant ce temps, en Premier League, seul Steven Gerrard (5) a marqué plus de buts à Old Trafford en tant que joueur visiteur qu’Aguero (4).

