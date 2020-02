Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Démarrer, quelle chaîne et comment regarder gratuitement

Le plus grand match de la NFL de l’année, le Super Bowl 2020, aura lieu le 2 février, c’est demain! Que vous assistiez à une fête, envisagiez de rester à la maison ou voyagiez, une chose que vous vous demandez peut-être est de savoir comment regarder la diffusion en direct du Super Bowl. Eh bien, il y a beaucoup de façons différentes et beaucoup de choses à savoir sur les différentes façons.

Jusqu’à présent, la saison a été folle et pour une fois, les New England Patriots ne joueront pas dans le grand match. Cette année, les 49ers de San Francisco jouent contre les Chiefs de Kansas City.

Que vous vous souciez du football ou non, le Super Bowl a beaucoup à offrir. Des épiques performances à mi-temps du Super Bowl aux incroyables publicités qui feront leurs débuts, vous allez vouloir trouver un moyen de le diffuser en direct. Heureusement, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, il est assez facile de trouver un moyen de se connecter et de regarder le Super Bowl en ligne gratuitement.

Comment regarder le Super Bowl 2020 en direct en ligne avec un VPN

Un réseau privé virtuel, ou VPN, peut être utilisé pour un certain nombre de choses de nos jours. Bien sûr, l’un des principaux avantages de son utilisation est qu’il sécurise vos données de navigation, mais il peut également vous aider à regarder du contenu auquel vous n’avez normalement pas accès.

Notre fournisseur VPN préféré est ExpressVPN. De la sécurité renforcée aux vitesses rapides et aux prix avantageux, il y a beaucoup à aimer dans l’entreprise. Vous pouvez utiliser le VPN sur une variété de vos appareils, comme le téléphone, la tablette, le PC, etc., en même temps. Pour une durée limitée, ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours, 3 mois gratuits et une remise de 49% lors de l’inscription au plan annuel.

Vous aurez besoin de prendre quelques minutes maintenant pour configurer les choses sur vos appareils. L’installation du VPN n’est pas difficile, mais vous ne voudrez pas configurer les choses quelques minutes avant le coup d’envoi. Que vous soyez aux États-Unis et que vous recherchiez une autre option de diffusion en continu ou une région où vous ne pouvez pas trouver un moyen fiable de la diffuser, un VPN est un choix parfait.

Vous avez de la difficulté à trouver une diffusion en direct gratuite fiable du Super Bowl? Connectez votre nouveau VPN à un emplacement au Royaume-Uni, chacun d’entre eux fonctionnera et dès que vous le ferez, votre appareil affichera une adresse IP au Royaume-Uni. Après cela, accédez à TVPlayer.com et vous êtes prêt. TVPlayer.com est un service de streaming en ligne gratuit et légal au Royaume-Uni. Il ne propose aucune publicité, vous ne verrez donc pas les nouvelles annonces, mais vous obtenez une expérience sans publicité pour le jeu, ce qui est excellent pour beaucoup. TVPlayer dispose également d’un service DVR gratuit, vous pouvez donc l’enregistrer maintenant et le regarder plus tard.

Super Bowl Channel: Qui diffuse le gros gibier?

Cela change chaque année, mais cette année, Fox a les droits de diffusion du Super Bowl. Cela signifie que vous pourrez trouver le jeu sur votre réseau d’affiliation Fox local, ainsi que via les applications Fox Sports sur votre téléphone, tablette, télévision, etc.

Le Super Bowl 2019 a été diffusé par CBS.

Pouvez-vous utiliser une antenne OTA pour regarder le Super Bowl?

L’une des façons les plus simples de regarder le Super Bowl sera via une antenne OTA et de vous connecter via votre filiale Fox locale. Cela ne fonctionnera pas pour tout le monde, vous voudrez donc consulter cette carte pratique pour voir si c’est une option pour vous ou non.

Une fois que vous avez confirmé que vous pouvez recevoir une émission là où vous vivez, vous devez vous assurer que vous disposez d’une antenne qui atteint la distance à laquelle le fournisseur est éloigné de vous. De là, tout ce dont vous avez besoin est de scanner le tuner de votre téléviseur pour saisir la chaîne, puis allumez le gros match dimanche! Il existe de nombreuses options intéressantes. Vous pouvez en commander un dans des endroits comme Amazon, Best Buy, etc., ou simplement vous rendre dans un Walmart ou un Target local et en acheter un.

Vous devrez vous assurer que votre téléviseur dispose d’un tuner intégré afin que vous puissiez le faire fonctionner. Regardez à l’arrière du téléviseur pour une entrée coaxiale et vous serez prêt.

Comment diffuser gratuitement le Super Bowl 2020 aux États-Unis

Vous devrez vérifier votre région pour voir quel fournisseur de streaming (le cas échéant) vous propose Fox. Étant donné que les contrats diffèrent selon le marché, nous ne sommes pas en mesure de déterminer quel service vous conviendra le mieux. Il y en a quelques-uns qui peuvent fonctionner pour tout le monde, et certains qui ne fonctionneront pas, sauf dans quelques domaines sélectionnés. Voici où chercher une diffusion en direct du Super Bowl:

Certains d’entre eux offrent même des essais gratuits, donc une fois que vous confirmez que le programme sera disponible sur votre marché local, vous pouvez vous inscrire stratégiquement à un essai pour regarder le jeu sans même payer quoi que ce soit de votre poche.

Fox est le chemin à parcourir

Fox diffuse le Super Bowl cette année, vous pourrez donc régler votre téléviseur sur l’affilié local de Fox pour regarder le jeu gratuitement. Si vous n’avez plus de câble, vous devrez être un peu plus créatif pour le regarder!

La création d’un profil sur le site Web de Fox Sports vous donne un accès gratuit au streaming du jeu dans une superbe 4K Ultra HD. Sur Fox, vous pourrez voir la couverture d’avant-match, le jeu lui-même, le spectacle à mi-temps et toutes les meilleures publicités.

Fox Sports vous permet de le regarder à partir d’un navigateur Web, de l’application mobile gratuite Fox Sports pour iPhone et Android, ainsi que sur Apple TV, Fire TV, Roku, Xbox, Android TV, etc. C’est beaucoup d’options pour le streaming le grand jour.

Suivez avec CBS

Vous pourrez utiliser l’application CBS All Access sur votre PC, téléphone ou tablette pour suivre le jeu où que vous soyez au démarrage. CBS All Access propose une bibliothèque de plus de 10 000 épisodes de favoris télévisés actuels et passés, ainsi qu’un flux en direct qui présente de grands événements sportifs dans plus de 150 villes.

Mis à part vos appareils mobiles, vous pouvez également configurer CBS All Access sur votre Fire TV Stick, Roku, PlayStation 4, Xbox, Apple TV, etc. Il s’agit d’un service payant, bien que la société propose un essai gratuit de 7 jours. Bien que vous ne puissiez pas regarder l’intégralité du jeu, vous pouvez suivre les commentaires, les mises à jour et plus encore.

Comment regarder le Super Bowl 2020 en direct en 4K

Malheureusement, vous ne pourrez pas obtenir une diffusion en direct 4K du Super Bowl à partir de chaque service. Votre meilleur pari est via le réseau Fox Sports, qui le diffusera en 4K sur Fire TV, Apple TV et le matériel Roku compatibles. Plusieurs de ces appareils sont même en vente en ce moment avant le Super Bowl.

En outre, Verizon a annoncé qu’il diffusera le jeu en 4K pour ceux qui ont un décodeur Fios One et Comcast offrira également un flux 4K. Vous devrez cependant être un client X1 avec un téléviseur 4K et un décodeur éligible (XG1v4s et Xi6s) pour le voir. Assurez-vous de contacter votre câblodistributeur pour savoir si vous êtes éligible ou comment vous pouvez mettre à niveau pour devenir éligible.

Comment regarder le Super Bowl 2020 en ligne gratuitement au Royaume-Uni

L’option la plus simple pour ceux au Royaume-Uni qui cherchent à regarder le grand match est BBC One. La société a diffusé gratuitement le gros jeu au cours des cinq dernières années, et cette fois-ci n’est pas différent.

Étant donné que BBC One le diffuse, cela signifie que vous pouvez également le visualiser sur l’application gratuite BBC iPlayer, qui fonctionne également sur les téléphones et les tablettes. Assurez-vous d’avoir toutes les applications installées et configurées à l’avance afin de ne manquer aucune des actions du jour du jeu.

En plus de BBC One, Sky Sports diffusera également le jeu gratuitement. Si vous ne serez pas au Royaume-Uni pendant le match, mais préférez regarder la couverture locale de l’événement, n’oubliez pas d’utiliser un VPN pour vous faciliter la tâche.

Comment regarder gratuitement le Super Bowl 2020 en direct au Canada

Tout comme l’an dernier et les années précédentes, CTV / TSN sera votre meilleur pari au Canada. C’est le diffuseur officiel du Super Bowl au Canada, et vous pourrez le regarder sur votre téléviseur ou votre appareil mobile à l’aide de l’application CTV Go.

Si vous avez besoin d’une autre option au Canada, DAZN diffusera le Super Bowl au Canada. C’est un service d’abonnement, vous devrez donc payer le tarif mensuel, mais DAZN offre une garantie de remboursement de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait du service.

Quand est le Super Bowl 2020?

Le Super Bowl 2020 aura lieu le dimanche 2 février. Le match se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride. C’est le stade de base des Miami Dolphins normalement, et a une capacité d’un peu plus de 65 000 personnes.

Quelle heure est le coup d’envoi du Super Bowl 2020?

Le coup d’envoi du Super Bowl 2020 est 18 h 30 HE. C’est la même fois qu’il démarre chaque année, bien que vous puissiez vous attendre à ce que quelques heures d’informations d’avant-match soient diffusées à la télévision avant le coup d’envoi. Assurez-vous de vous connecter à partir de 18 h environ si vous souhaitez regarder la performance de l’hymne national, voir le tirage au sort, etc.

Quelles équipes jouent au Super Bowl 2020?

Nous savons maintenant quelles équipes joueront au Super Bowl 2020. Cette année, les Chiefs de Kansas City affronteront les 49ers de San Francisco à Miami. Dimanche 19 janvier, les 49ers ont pu battre les Packers de Green Bay avec un score final de 37 à 20. Quant aux Chiefs, l’équipe a battu les Titans du Tennessee par un score de 35 à 24.

Ces deux équipes ont déjà été dans le Super Bowl (et ont gagné), bien que ce match n’ait pas encore eu lieu. Ce devrait être un match passionnant, car les Chiefs avaient un dossier de 14-4 en saison régulière et les 49ers, 15-3.

Qui chante l’hymne national au Super Bowl 2020?

Avant le début du match, Demi Lovato se rendra sur le terrain pour chanter l’hymne national devant la foule. Lovato est une chanteuse nominée aux Grammy Awards qui a eu de nombreuses chansons à succès # 1 aux États-Unis.Lovato la chante, Christine Sun Kim de la National Association for the Deaf (NAD) signera l’hymne national en langue des signes américaine.

Qui joue le spectacle à mi-temps au Super Bowl 2020?

Que vous vous souciez du jeu lui-même ou non, vous êtes probablement intéressé par la performance à mi-temps. Cette année, Shakira et Jennifer Lopez (J-Lo) s’associent pour ce qui est sûr d’être un spectacle incroyable.

L’année dernière, Maroon 5 a offert ce que beaucoup considéraient comme une performance décevante, mais il y a de fortes chances que ces deux femmes apportent la chaleur cette année à Miami. Les artistes précédents à mi-temps incluent Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé, Slash, Prince et bien d’autres.

Quelles publicités du Super Bowl feront leurs débuts en 2020?

Bien que l’on ne sache pas exactement quelles publicités seront présentées pendant le grand match, vous pouvez vous attendre à voir tous les grands joueurs apporter de la chaleur. L’année dernière, nous avons vu des publicités de Mint Mobile, Pepsi, Doritos, etc.

On dit que Michael Bloomberg et Donald Trump ont dépensé 10 millions de dollars sur une fenêtre publicitaire de 10 secondes pour promouvoir leurs campagnes respectives selon TechRadar.

Qui a remporté le Super Bowl en 2019?

Le grand match de l’an dernier a été remporté par les New England Patriots, qui ont joué contre les Rams de Los Angeles. Ce fut un match à faible score, la finale étant de 13 à 3 en faveur de la Nouvelle-Angleterre.

Nous testons et examinons les services VPN dans le contexte des utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.