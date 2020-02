Dillian Whyte déchire Andy Ruiz Jr, «gros c ***», dans une vidéo insultante sur Instagram

Dillian Whyte a riposté contre Andy Ruiz Jr après que l’ancien champion des poids lourds l’a accusé d’éviter un combat sur les réseaux sociaux.

Vendredi, le Mexicain-Américain a publié une publication sur Instagram présentant une photo du Britannique après avoir été mis KO par Anthony Joshua, aux côtés de la légende: “Vous ne vouliez pas de fumée, je suis donc passé au prochain adversaire.”

Dave Thompson / Matchroom

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin semble le combat le plus susceptible de se produire ensuite

INCIDENT

Gervonta Davis semble attraper une femme lors d’une altercation physique lors d’un match de basket

Risque

Fury fait un aveu inquiétant sur l’horreur avant le match retour de Wilder

fumée

Dillian Whyte détruit Andy Ruiz Jr sur Instagram après qu’un ancien champion ait refusé de se battre

coup de poing de puissance

“ C’était comme une scène de meurtre ” – Wilder se souvient avoir été convaincu d’avoir battu Fury

La voie de la mémoire

Regarder Tyson vs Francis 20 ans après … avec Julius Francis

engouement

Wilder rejette la prédiction de Fury et promet de “ poser le marteau ” en revanche

Plans futurs

AJ ‘poussera’ pour se battre avec le vainqueur de Wilder vs Fury 2 après Pulev, dit Hearn

Des millions

Entendu en pourparlers avec l’ancienne star de la NFL à propos d’un accord à sept chiffres pour un combat de boxe

ÉPREUVE DE FORCE

Jake Paul vs Gib live: quand est le combat? À quelle heure commence la diffusion en direct?

FINITION RAPIDE

Jake Paul élimine AnEsonGib au premier tour et se dispute avec KSI par la suite

Whyte a d’abord répondu par un message à lui dans lequel il disait: «Un mouvement lâche typique du faux mexicain Andy Ruiz. Un blob qui s’échappe d’un gros salaire. »

Mais il a décidé plus tard que cela ne suffisait pas et a téléchargé la vidéo ci-dessus sur son histoire Instagram.

Whyte a dit dans le clip: «Les gars, juste un rapide. Andy Ruiz Jr a parlé s *** en disant que je ne veux pas de fumée et je me suis enfui de la fumée.

“Écoutez, comment se fait-il que je ne veuille pas fumer et que c’est moi qui ai fait l’offre de le combattre?

“Je suis celui qui a fait l’offre de le combattre, il n’a jamais fait d’offre pour me combattre, alors qui est le lâche?

Boxe Matchroom

Ruiz Jr pesait 15 livres de plus pour le match revanche avec Joshua que pour leur premier combat

“J’ai dit à Eddie [Hearn] pour faire l’offre de le combattre, Eddie a fait l’offre et il l’a refusée, il est le foutu lâche.

“Gros c *** juste parler s ***.

«Les gens doivent se réveiller et se rendre compte que je n’ai peur de personne, quiconque le veut peut l’obtenir, à tout moment, n’importe où.

«Je suis le« can man ». Je suis plus mexicain qu’Andy Ruiz. Il est un lâche, il est tout le ventre et pas de cœur, p *** y. “

.