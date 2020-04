Dillian Whyte dit qu’il pourrait éliminer «n’importe quel top dix des poids lourds de l’UFC» et devenir le premier champion du monde de boxe et de MMA

Dillian Whyte est depuis longtemps à l’aube d’un titre mondial de boxe, mais ce n’est pas le seul sport que les 32 ans croient pouvoir conquérir.

Whyte doit tirer sur la ceinture des poids lourds WBC de Tyson Fury après le combat de trilogie du Gypsy King avec Deontay Wilder, à condition qu’il surmonte Alexander Povetkin à l’avenir, probablement.

Dillian Whyte et Alexander Povetkin étaient prévus pour juillet de cette année.

Whyte, 27-1 dans sa carrière, avec sa seule défaite face au champion des poids lourds et compatriote WBA, WBO, IBF et IBO, Anthony Joshua.

Mais avant la boxe, Whyte a combattu dans le kickboxing et le MMA et avec succès.

Whyte a remporté 20 de ses combats de kickboxing et n’a subi qu’une seule défaite. Son seul combat MMA s’est terminé par une victoire par élimination directe après seulement 12 secondes.

S’adressant au Soleil, Whyte a déclaré qu’il pouvait éliminer l’un des 10 meilleurs poids lourds de l’UFC en ce moment, et cela comprend Francis Ngannou et le champion Stipe Miocic.

“Je n’ai pas été formé au kickboxing ou au MMA depuis un certain temps mais, pour moi, c’est comme faire du vélo”, a-t-il déclaré.

«Une fois que j’ai éliminé une partie de la rouille, mes instincts se précipitent et je suis prêt à dominer à nouveau.

Dillian Whyte est en ligne pour un tir au titre WBC depuis des années maintenant

«Les gars lourds là-bas, le champion Stipe Miocic et Francis Ngannou, sont de l’élite et je devrais travailler sur mon grappling et mon catch.

“Mais je sais, debout et boxant dans des gants de 4 onces, je pourrais éliminer TOUT de leurs dix poids lourds.”

«Dans ces cages, ce sont des rondes de cinq minutes de mouvements, de coups de pied, de coups de poing, de lutte sans arrêt – ce n’est pas une blague. Mais j’ai de meilleures compétences manuelles que n’importe lequel d’entre eux et parce qu’ils essaient de couvrir beaucoup d’aspects, cela laisse beaucoup de trous dans leur jeu. »

The Body Snatcher a parlé de traversée dans le passé et a spécifiquement parlé de Ngannou, un homme connu comme un gros puncheur à l’UFC.

Whyte regarde clairement l’UFC et croit que la façon dont Ngannou a perdu dans le passé non seulement le rend lâche, mais donne à Whyte la confiance qu’il pourrait le battre.

Francis Ngannou continue de s’entraîner au milieu de l’épidémie de COVID-19 – malgré le report de sa lutte avec Jairzinho Rozenstruik

«J’ai qualifié Ngannou de lâche parce que, pour un gars de 6 pieds 4 pouces et 18e, il n’a pas fait preuve de suffisamment de cœur dans ses deux défaites.

«Il était sur une séquence de dix victoires consécutives, principalement des victoires au premier tour contre des compagnons, et dès qu’il a augmenté, il a perdu deux fois, alors que les gens ne se contentaient pas de rester là et de le laisser les frapper.

“Ngannou a dit qu’il aimerait un match de boxe mais je remarque qu’il n’a pas mentionné mon nom même après que je l’ai publiquement traité de lâche. Dit tout vraiment.

«Cependant, j’aime le bruit de passer à l’UFC, de voir quel genre d’accord pourrait être fait. Devenir champion des poids lourds dans les deux est quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant. »

Dillian Whyte croit qu’il pourrait être le premier homme à devenir champion à la fois de boxe et de MMA

Les athlètes de crossover ont rarement travaillé depuis Michael Jordan jusqu’à Conor McGregor, mais il faut dire que Whyte a de véritables références pour sauvegarder ce qu’il dit en ce qui concerne ses propres capacités.

Avec une bonne équipe autour de lui et une formation sérieuse, qui sait ce que Whyte pourrait faire.

Tout d’abord, cependant, il voudra avoir un coup de feu sur un titre mondial de boxe – un tir que beaucoup de fans croient bien en retard.

