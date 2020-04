Dillian Whyte explique pourquoi il doit classer Tyson Fury devant lui comme le poids lourd n ° 1

Le poids lourd britannique Dillian Whyte admet que Tyson Fury doit être considéré comme le meilleur boxeur de la division car le Gypsy King est le seul homme à détenir toutes les ceintures.

Les fans de boxe restent désespérés pour une confrontation entièrement britannique entre Fury et Anthony Joshua, dans l’espoir que Whyte pourrait enfin obtenir son titre tant attendu contre le vainqueur si le combat se produit.

Le trio se classe parmi les trois premiers des classements estimés des poids lourds de Ring Magazine, avec Fury en tête, Joshua deuxième et Whyte troisième.

Mark Robinson / Matchroom

Whyte détient la ceinture «provisoire» du WBC et est obligatoire pour Fury

Lorsqu’on lui a demandé de les classer tous les trois, Whyte a répondu: “Je reconnais que vous devez dire Fury devant moi, alors vous diriez Joshua.

“Fury est le seul gars à avoir remporté toutes les ceintures, même s’il ne les a pas défendus après avoir battu Klitschko.

«Il faut donc lui dire. Il est allé en Allemagne et a battu Klitschko à son apogée. Il est allé en Amérique et a battu Deontay Wilder, l’assommant la deuxième fois et je crois qu’il l’a battu la première fois.

“Les faits sont des faits et je suis un mec factuel. Vous devez dire qu’il est le meilleur poids lourd du moment parce qu’il est le seul à avoir fait des choses comme ça.

«Joshua aurait dû combattre Wilder il y a des années, mais il ne l’a pas fait. Fury est revenu après tous ses problèmes et a battu Wilder. »

La pandémie de coronavirus a jeté les plans de la division des poids lourds dans le désarroi, avec Joshua vs Kubrat Pulev et Whyte vs Alexander Povetkin, tous deux reportés après avoir été initialement prévus pour les mois à venir.

Pendant ce temps, le troisième combat de Fury avec Wilder devrait être déplacé de juillet à octobre.

Whyte est techniquement le prochain à affronter Fury en tant que challenger obligatoire du WBC, bien que cela ne soit pas dû avant février 2021 et semble devoir être repoussé encore plus loin, prolongeant la longue attente de The Body Snatcher pour un coup de tête.

