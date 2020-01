Dimanche, couverture complète des Chiefs vs Titans et des 49ers vs Packers

Les matchs du championnat de la NFL occupent le devant de la scène ce week-end alors que les quatre équipes restantes s’efforcent de réserver leur place au Super Bowl 54.

Le week-end dernier, quatre rencontres passionnantes de la Division Division ont eu lieu.

Les Chiefs de Kansas City sont revenus de 24 points pour battre les Texans de Houston dimanche et atteindre le match de championnat de l’AFC.

Patrick Mahomes and co affronteront désormais les ultimes outsiders des Tennessee Titans après leurs victoires stupéfiantes contre les New England Patriots de Tom Brady et les têtes de série n ° 1 les Baltimore Ravens.

Pendant ce temps, les Packers de Green Bay ont repoussé les Seahawks de Seattle et les 49ers de San Francisco ont battu les Vikings du Minnesota pour se rencontrer lors du match de championnat NFC.

En novembre, les 49ers ont battu les Packers 37-8 à domicile, mais depuis lors, Aaron Rodgers a mené son équipe à une séquence de six victoires consécutives et tentera de se venger.

La NFL reviendra parler de SPORT ce week-end et vous offrira les deux matchs de championnat EXCLUSIVEMENT en direct ce dimanche.

N’oubliez pas que talkSPORT aura également une couverture exclusive du Super Bowl 54 en direct de Miami le dimanche 2 février.

Vous pouvez écouter toute l’action en cliquant ici et voici ce que nous vous réservons tout ce week-end.

The AFC Championship Game, Tennessee Titans @ Kansas City Chiefs – dimanche 19 janvier, 20h talkSPORT 2 (coup d’envoi à 20h05)

The NFC Championship Game, Green Bay Packers @ San Francisco 49ers – dimanche 19 janvier, 23h30 talkSPORT (coup d’envoi à 23h40)

Super Bowl 54 – dimanche 2 février, 23h talkSPORT (coup d’envoi à 23h30)

