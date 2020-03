Dinner Party et 9 autres épisodes dignes de mention classés

«Parfois, je commence une phrase et je ne sais même pas où ça va. J’espère juste que je le trouverai en cours de route. »

Bien dit, Michael Scott. C’est le moyen idéal pour présenter l’hommage de For The Win à The Office, la comédie NBC qui célèbre le 15e anniversaire de sa première cette semaine (24 mars). Pour le spectacle qui est toujours si intégré à la culture américaine et Internet, nous décomposerons tout, des meilleurs moments sportifs aux meilleurs couples. Parce que, comme le dit Wayne Gretzky Michael Scott, “vous manquez 100% des photos que vous ne prenez pas.”

Pour tous ses rires ou moments réconfortants, The Office est construit sur des moments dignes de foi. Ces échanges ou silences incroyablement maladroits peuvent rendre le spectacle pénible à regarder – parfois simplement à cause de la situation et d’autres fois parce que plusieurs épisodes n’ont pas particulièrement bien vieilli.

Nous sommes donc ici pour aborder un aspect de The Office qui reste régulièrement débattu sur Internet: quel épisode est le plus cring? Voici notre classement des 10 premiers.

10. «Crime Aid» – Saison 5, épisode 5

Ce n’est pas proche de la pire chose que Michael prétend avoir – plus à ce sujet plus tard – mais c’est quand même gênant quand il feint d’avoir des billets de Bruce Springsteen aux enchères. Il le traîne encore et encore pour ensuite mentir à propos du vol. – Michelle Martinelli

9. «Pique-nique d’entreprise» – Saison 5, épisode 28

Michael le laissant accidentellement glisser pendant un sketch que la succursale de Buffalo de Dunder Mifflin fermerait – EN FACE DES EMPLOYÉS DE BUFFALO – en raison de la récession est tout simplement la pire. LE. PIRE. Le simple fait d’y penser fait que mon estomac se retourne. – Charles Curtis

8. Chaque épisode avec Robert California – Saison 8

La première apparition de Robert California dans la finale de la saison 7 était étrange mais correcte dans cette petite dose. Et puis il est revenu la saison prochaine, et chaque scène dans laquelle il est est tout simplement inconfortable. La performance de James Spader est évidemment de niveau supérieur pour susciter de tels sentiments, mais oh mon dieu, c’est cringey. – MM

7. «Double Date» – Saison 6, épisode 9

Michael sortant avec la mère de Pam, Hélène, était assez maladroit. Mais ensuite, il découvre son âge et se rompt avec elle au milieu de son anniversaire. GAHHHHH !!! – CC

6. «Ascendance d’Andy» – Saison 9, épisode 3

Quand Andy croit qu’il est éloigné de Michelle Obama, il rayonne de fierté à ce sujet, mais tout le monde au bureau présume que cela signifie que ses ancêtres ont asservi les gens. Et quand il interroge sa mère à ce sujet, il fait alors la distinction qu’ils ont transporté des personnes asservies, ce qui est mieux de façon absolument nulle. – MM

5. «Mariage de Phyllis» – Saison 3, épisode 15

Je voulais me creuser dans un trou et y vivre pendant le discours de Michael, mais au moins, il a été racheté quand il a “trouvé” Oncle Al après que Bob Vance ait expulsé Michael. – CC

4. «Gay Witch Hunt» – Saison 3, épisode 1

Michael est un idiot si insensible tout au long de la série, mais l’une des pires conséquences de ses actions est quand il exclut Oscar. Il utilise une injure homophobe et est trop dense et ignorant pour comprendre pourquoi c’est offensant, et après avoir été réprimandé pour avoir été si obtus, il exclut Oscar. Et puis il trouve de nouvelles façons d’aggraver les choses, culminant en l’embrassant Oscar devant tout le monde dans la salle de conférence – un moment que Steve Carell a improvisé. C’est tellement douloureux. – MM

3. «Journée de la diversité» – Saison 1, épisode 2

Yeesh. Toutes sortes de maladresses et de problèmes, de haut en bas, jusqu’au moment où Kelly (Mindy Kaling) gifle Michael pour son imitation extrêmement raciste. C’était digne de foi à l’époque et 10 fois plus maintenant, et c’est un rappel que Michael Scott au début était plus un imbécile qu’un bouffon adorable. – CC

2. «Dinner Party» – Saison 4, épisode 9

Oh, crois-nous. Il n’a pas été facile de choisir entre celui-ci et le prochain épisode de cette liste pour être n ° 1.

Mais l’une des choses merveilleuses à propos de The Office est qu’ils ont trouvé un moyen de rendre certains moments et épisodes dignes de mention HILARIOUS tout en nous faisant regarder à travers nos paumes sur nos visages.

Et c’est “Dinner Party”. Jan dansant sur la chanson de son ancien assistant, Hunter, il s’agit clairement de “cette nuit” qu’ils ont passée ensemble. Le “snip-snap-snip-snap!” citation sur l’obtention (et le non-obtention) d’une vasectomie. Le fait que Pam est affamée et qu’il n’y a pas de nourriture à voir. Le petit écran plat!

Cela donne envie de ramper en boule. Mais vous tremblerez de rire en étant dans une balle. Et c’est pourquoi c’est le n ° 2 – CC

1. «Scott’s Tots» – Saison 6, épisode 12

“J’ai fait quelques promesses vides dans ma vie, mais, haut la main, c’était la plus généreuse.”

Après avoir vu cet épisode pour la première fois, j’ai refusé de le revoir jusqu’à récemment, alors que je devais pour ce classement me rappeler pourquoi je refusais de le revoir. C’était absolument aussi cringey, maladroit et tortueux à traverser si je me souviens bien. Chaque fois que Michael tarde à rompre la promesse qu’il a faite à un groupe d’enfants – il a dit aux élèves de troisième année s’ils terminaient leurs études secondaires, qu’il paierait pour l’université, en supposant qu’il serait millionnaire d’ici là – l’épisode plonge dans un nouveau niveau de mal à l’aise. Il a tellement d’occasions de transmettre la mauvaise nouvelle aux seniors du lycée – qui portent des t-shirts «Scott’s Tots» et interprètent une chanson et une danse pour le célébrer – mais il continue sa brutale mascarade. Et quand il finit par le reconnaître, son prix de consolation pour eux est un ordinateur… une batterie.

Je ne sais pas si c’est Michael qui écrase les rêves des enfants, l’anticipation angoissante tout au long de l’épisode ou le réalisme du prix écrasant de l’université – ou une combinaison de tout cela – mais il ne fait aucun doute que cet épisode est The Office est le plus grincheux. Et je ne regarde plus jamais ces 22 minutes. – MM

