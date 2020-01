Dire au revoir à «The Good Place»

Holy motherforking shirtballs. Après quatre saisons, The Good Place de NBC se termine. De «The Good Place», à Bad Place, en passant par Good Place, et vice versa, la comédie d’ensemble de Mike Schur a forcé les téléspectateurs à contempler la philosophie, la morale et la pure folie du comté de Duval, tout en rigolant. La série pourrait se terminer le 30 janvier, mais les questions posées pendant la diffusion de l’émission perdureront longtemps après sa sortie de l’air. Si vous vous préparez pour la finale, que vous épinglez des épisodes plus anciens, ou même que vous le lancez pour la première fois, The Ringer est là pour vous. Voici tout ce que vous devez savoir sur The Good Place: