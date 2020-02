Avec un nouvel entraîneur-chef et une saison moins qu’impressionnante, à quoi ressemble l’avenir des Cleveland Cavaliers (3h30)? De plus, des scénarios majeurs pour le reste de la saison régulière: l’impact des rachats pour la ligue (16h30), ce que la blessure de Kyrie Irving signifie pour les Nets (28:55) et la réputation de MVP de Giannis (39:28).

