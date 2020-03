Photo de Chris Elise / NBAE via .

De plus, les Lakers perdent dans un match serré contre les Nets

Les Lakers perdent un choc aux Nets, seulement leur deuxième défaite en 13 matchs (1:04). Nous discutons ensuite à quoi ressemble la reconstruction de la ligue et de ses équipes de nos jours (10:12). Plus: un autre segment de Line ’Em Up, où Tjarks analyse les files d’attente que nous voyons au sol (33: 017).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS