‘Disgrâce’ et ‘petit club’ – ce que Jose Mourinho a dit à propos des Spurs et de leurs joueurs pendant son séjour à Chelsea

Jose Mourinho est sans aucun doute l’une des figures les plus énigmatiques et colorées du jeu.

“The Special One” est actuellement en charge de Tottenham – une équipe qu’il a tristement dit qu’il ne gérerait jamais quand il était dans la pirogue de Chelsea.

Le patron portugais cherchera à ajouter à son incroyable armoire à trophées chez Spurs, ayant déjà pris un bon départ dans la vie dans le nord de Londres.

Lors des séjours à Chelsea (2) et à Manchester United, le joueur de 57 ans a remporté trois ligues de Premier League, quatre coupes de Ligue, une FA Cup et une Europa League.

Mourinho affrontera à nouveau Chelsea ce samedi midi – un match en direct sur talkSPORT – ayant déjà perdu 2-0 à domicile juste avant Noël.

Et avant cette rencontre critique entre les deux rivaux de la Ligue des champions, talkSPORT.com a parcouru certaines des meilleures citations que Mourinho a faites concernant Tottenham alors qu’il était le patron des Blues.

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE CHELSEA (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 10

Gagnés: 4

Tiré: 1

Perdu: 5

Buts pour: 9

Buts contre: 13

Pourcentage de victoires: 40%

Mourinho a frappé à la tactique de Jacques Santini après le match nul et vierge

«Parce que les gens ne paient pas pour voir une équipe jouer et l’autre équipe tomber, exigeant de voir le service médical.

«Il y avait cinq minutes de temps supplémentaire à la fin. Pour moi, il aurait dû y en avoir 15.

«Si vous aviez arrêté la montre à chaque fois qu’ils tombaient, il y aurait eu 15 minutes.

“[Thimothee] Atouba a été blessé pendant cinq minutes, puis a mis cinq minutes pour quitter le terrain. L’arbitre doit se protéger contre cela.

Jamie O’Hara défend Jose Mourinho après que Tony Cascarino a déclaré que le football moderne le “ laissait derrière ”

«Nous avons terminé avec tous nos attaquants – Kezman, Duff, Drogba et Gudjohnsen. Vous ne finissez pas avec autant d’attaquants si l’autre équipe essaie également de la gagner.

«La prochaine fois, au lieu d’avoir William Gallas et Alexei Smertin sur le banc, j’aurai Adrian Mutu et Arjen Robben. Je n’ai pas besoin de défenseurs.

“C’est très difficile pour un gardien qui n’a qu’à s’asseoir sur une chaise tout le match car le ballon ne s’approche pas de lui.”

«Disgrace» – Tottenham 1-1 Chelsea – 28 septembre 2013

Mourinho a qualifié le défenseur de Tottenham Jan Vertonghen de «honte» après son affrontement avec Fernando Torres qui a conduit l’Espagnol à être expulsé à White Hart Lane.

L’attaquant des Blues a reçu un deuxième avertissement après un duel aérien inoffensif avec l’international belge Vertonghen.

S’exprimant après le match, Mourinho a déclaré: «Certains joueurs étrangers quand ils viennent en Angleterre gardent toujours leur culture et c’est une honte que vous fassiez cela à une personne de votre même travail. Je pense que c’est une honte. “

Mourinho n’a pas été impressionné par les bouffonneries de Jan Vertonghen

«Une très bonne équipe» – Chelsea 3-0 Tottenham – 3 décembre 2014

«Nous avons joué contre une très bonne équipe et ils l’ont montré pendant certaines périodes du match.

«Ils ont commencé mieux que nous et auraient dû marquer avant nous, mais après notre premier but, notre équipe est devenue plus stable et confiante et nous avons contrôlé le match.

«Je suis vraiment satisfait des points, des performances et de l’esprit des joueurs. C’est un résultat trop lourd, cependant, pour Tottenham. “

Mourinho accueille l’ancien patron de Tottenham Mauricio Pochettino sur la ligne de touche avant le match

“J’adore trop les supporters de Chelsea” – Chelsea 2-0 Tottenham – Avant la finale de la Coupe de la Ligue 2015 (1er mars)

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été approché en 2007 par le président des Spurs, Daniel Levy, Mourinho a répondu: «Je ne pouvais pas y aller.

“Je n’ai pas pu m’entraîner en Angleterre pendant deux ans [after his axing from Chelsea in September 2007]. “

Mais en 2015, il a de nouveau rejeté le club après la fin prématurée de son deuxième passage à Stamford Bridge, avant de prendre les rênes de Manchester United.

Il était alors Mourinho affirmé catégoriquement qu’il ne gérerait jamais les Spurs.

“Je n’accepterais pas ce poste parce que j’aime trop les supporters de Chelsea”, a-t-il ajouté.

The Special One célèbre le succès de la Coupe de la Ligue à Wembley il y a cinq ans

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE SES ANCIENS CÔTÉS (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 25

Gagnés: 13

Tiré: 3

Perdu: 9

Buts pour: 34

Buts contre: 26

Taux de victoires: 52%

