Disney + est devenu un joueur sérieux dans les guerres en streaming

Quelques mois après 2020, les Streaming Wars ne sont plus un horizon lointain à l’horizon – elles font rage tout autour de nous. Les services réclament notre attention et rivalisent pour nos heures de visionnage. HBO Max et Peacock attendent toujours dans les coulisses, mais Disney + et Apple TV + passent de nouveaux arrivants bruyants à des présences établies. Des projets comme The Mandalorian et The Morning Show ne sont plus des hypothèses; ils génèrent des mèmes et ramassent des récompenses (et absorbent le buzz des moments viraux lors desdites récompenses). En d’autres termes, il est temps de vous enregistrer.

Sans un récent lancement majeur, avec une série complète de séries de marque à parcourir et à analyser, les derniers mois ont été marqués moins par des événements singuliers qu’une goutte lente de nouvelles ajustant les observateurs à notre nouvelle norme. À cette fin, nous récapitulons les derniers développements dans notre nouveau monde courageux des méga-fusions et des premières sans fin au fur et à mesure que nous les vivons: un point de données à la fois, fusionnant lentement mais sûrement, à la manière de Monet, dans une image plus grande.

Trouble in the Galaxy

Le Mandalorian de Disney + pourrait bien être la plus grande réussite du boom post-Netflix à ce jour. Le Mandalorian, un néo-occidental qui suit la quête du chasseur de primes homonyme pour protéger un bébé de 50 ans de Werner Herzog, a établi un style de narration de Star Wars à faible enjeu et à haute valeur de production qui sert de contrepoint critique à la les luttes de la saga cinématographique. Qui a le temps de s’inquiéter de la sous-performance de Solo ou de la déception de The Rise of Skywalker quand ils sont occupés à roucouler sur Baby Yoda?

Et pourtant, le suivi le plus direct du Mandalorian – à l’exception de la saison 2, à venir l’automne prochain – est actuellement suspendu. Une série de préquelles précédemment annoncée sur Obi-Wan Kenobi, mettant en vedette Ewan McGregor et dirigée par l’ancien mandalorien Deborah Chow, a été suspendue et probablement réduite de six épisodes à quatre alors que la présidente de LucasFilm, Kathleen Kennedy, supervise les révisions des scripts. Il s’agit d’une décision qui peut être interprétée de deux manières. Peut-être que Kennedy microgère et sape la vision d’un auteur, qui sont les mêmes tendances largement accusées de la médiocrité créative de Solo et Skywalker; Peut-être que Kennedy essaie d’éviter cette médiocrité en prenant le temps de livrer un digne successeur et en ne précipitant pas la série Kenobi pour répondre à la demande du public. Quoi qu’il en soit, le hoquet est remarquable pour un service qui, autrement, était presque effrayant dans sa compétence.

Le Mandalorian remplit ici la même fonction que pour les autres problèmes de Star Wars: un séjour temporaire sur le vrai scepticisme envers la durabilité à long terme de cette franchise. (Bob Iger a même commencé à balancer la perspective de retombées après seulement huit épisodes.) Finalement, cependant, Disney va devoir prouver que le flanc télévisé en direct de Star Wars est plus qu’une seule émission. Pas étonnant qu’il y ait autant de pression sur son deuxième effort. Vous pourriez même dire qu’Obi-Wan est… son seul espoir.

Mais regardez, un bouclier volant!

Étant, entre autres, dans l’industrie du jouet pour enfants, Disney sait que la meilleure forme de distraction est un objet brillant. Peu de temps après la diffusion des nouvelles d’Obi-Wan sur l’ascension en douceur de Disney +, le service a diffusé un spot du Super Bowl prévisualisant son as dans le trou: pas un, pas deux, mais trois ajouts à l’univers cinématographique Marvel, dérivant des personnages de soutien des films pour ancrer leur propre série. Le Falcon et le soldat d’hiver, Loki et WandaVision ont tous été annoncés précédemment, mais aucun n’a produit de séquences. Internet a rapidement perdu la raison.

La première de ces sorties, The Falcon and the Winter Soldier, n’est pas sortie avant août, tandis que WandaVision, qui ressemble à un trippy et mélangeant les genres, ne sortira qu’en décembre. Pour l’instant, cependant, Disney nous a rappelé qu’il contrôle certaines des propriétés intellectuelles les plus précieuses au monde, et bien que certains de ses produits puissent avoir un chemin plus fluide que d’autres, la vue de Tom Hiddleston en costume de prison terne peut encore réduire des millions à hystérique limite. Le Mandalorian a été une ouverture solide, mais Disney + est loin d’avoir terminé de sortir ses plus gros canons.

La synergie a ses avantages

Disney + est peut-être la nouvelle plate-forme sur le bloc, mais ce n’est pas le seul service dans le portefeuille de sa société mère. La récente acquisition des actifs de divertissement de Fox a permis à Disney de contrôler deux propriétés distinctes mais désormais liées: Hulu, le service de streaming que Disney contrôle désormais après le rachat de Comcast; et FX, la chaîne câblée premium opérant au même niveau que des concurrents comme HBO, Showtime et AMC. Le président de FX, John Landgraf, est un sceptique de longue date de Netflix, mais les circonstances l’ont mis en affaires avec l’un des principaux pairs de Netflix.

En novembre, Disney a annoncé «FX on Hulu», une association qui fera de Hulu la maison officielle de streaming des futures, actuelles et de nombreuses séries FX passées. (Le partenariat débutera officiellement en mars, bien que Hulu ait diffusé une annonce au cours des Golden Globes du mois dernier.) La combinaison est avisée, et elle cimente l’identité de Hulu en tant que service plus destiné aux adultes sous le plus grand parapluie de Disney tout en résolvant la pérenne ” mais où puis-je le diffuser »problème pour FX. Il est similaire au partenariat précédent de Netflix avec le CW, mais également plus durable, car FX et Hulu sont liés par la propriété ainsi que par la commodité. La question de savoir si FX survivra sous sa propre marque ou s’intégrera dans un hub plus accessible reste une question ouverte, tout comme les intentions de Disney avec la chaîne. À court terme, cependant, il sera bientôt très, très facile de diffuser Atlanta et les Américains.

Les jeux de devinettes continuent

À l’heure actuelle, tout le monde connaît les règles: en ce qui concerne le succès de leurs entreprises en ligne, les entreprises resteront aussi timides que possible sur les mesures rigoureuses aussi longtemps que possible, ce qui leur permettra de supprimer sélectivement des chiffres flatteurs et d’obtenir une presse positive en conséquence. Ils ont appris des meilleurs, c’est-à-dire. L’opacité notoire de Netflix – et les meilleurs affinent encore leur jeu. Netflix a récemment annoncé que sa métrique pour le nombre de téléspectateurs autodéclarés deviendrait encore plus clémente qu’auparavant, réduite à seulement deux minutes de visionnage d’un épisode ou d’un film, contre 70% pour les deux. (Le changement a apparemment été fait pour refléter le format de mesure de YouTube, même si, euh, regarder la télévision et regarder YouTube ne sont pratiquement pas les mêmes.) Le jeu est truqué et Netflix est l’arbitre.

À cette fin, la seule mention de TV + par le PDG d’Apple, Tim Cook, lors du dernier appel aux bénéfices de la société, était que le produit avait pris un «départ enthousiaste» – aucune statistique réelle nécessaire. Une récente étude externe suggère que la promotion interne d’Apple n’a pas converti de nombreux clients matériels en abonnés (seulement 10 pour cent, pour être précis), mais le «démarrage excitant» est suffisamment subjectif pour que personne ne puisse dire que Cook s’est trompé, exactement. Disney, en revanche, est relativement transparent, annonçant des nombres d’abonnés exacts pour Disney + (26,5 millions en 2019, 28,6 millions à ce jour) et Hulu (30,4 millions en 2019, 30,7 millions à ce jour) dans son propre appel trimestriel. Mais la société n’est pas à l’abri du jeu de relations publiques, et elle s’est vantée d’avoir recruté 10 millions d’abonnés le premier jour malgré le fait que tout le monde ait été attiré par un essai gratuit. (Le chiffre n’a jamais été révisé pour clarifier combien de clients sont devenus des clients payants.) Quant aux cotes des séries individuelles? Oublie ça.

L’obscurcissement de telles mesures n’a pas de conséquences potentielles aussi manifestement catastrophiques que, disons, Facebook gonflant ses lectures vidéo au point de réorganiser toute une industrie. La raison pour laquelle les services de streaming sont en mesure de réaliser des manœuvres comme celle-ci est souvent qu’ils ne signalent pas aux annonceurs traditionnels. Mais l’érosion de la capacité de mesurer le succès d’un spectacle contribue à un sentiment général de malaise au château de cartes. Depuis des années, le streaming est l’avenir. Pour que l’avenir se transforme en un statu quo stable, un certain niveau de certitude est un précurseur nécessaire.

