Distances sociales et générations inspirantes avec Megan Rapinoe et Sue Bird

Photo par Allison Farrand / NBAE via .

Megan Rapinoe et Sue Bird se joignent à «The JJ Redick Podcast» pour discuter de ce que c’était que d’être en pause de leurs sports respectifs, de perfectionner les entraînements à domicile, etc.

JJ et Tommy s’assoient pour récapituler leurs pratiques de distanciation sociale et classer leurs céréales préférées (00:46). Plus tard, ils sont rejoints par Megan Rapinoe et Sue Bird pour discuter de ce que c’était que d’être en pause de leurs sports respectifs, de perfectionner les entraînements à domicile et comment ils inspirent les futures générations d’athlètes féminines (09:16).

