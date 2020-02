Dit Benrahma réussit un tour du chapeau et rend un hommage émotionnel à son défunt père alors que Brentford thrash Hull

Dit Benrahma a réussi un triplé et a rendu un hommage émotionnel à son défunt père alors que Brentford a remporté une victoire 5-1 à Hull.

L’ailier des Abeilles a ouvert le score avec une belle frappe de 20 mètres et a enlevé sa chemise pour révéler un message en français qui disait “Je t’aime papa” après son décès la semaine dernière.

. – .

Dit Benrahma était l’homme vedette de Brentford

Les hommes de Thomas Frank avaient des questions à répondre après la défaite à domicile contre Nottingham Forest en milieu de semaine.

Mais une fois que Benrahma a marqué après 12 minutes, il n’y aura plus qu’un seul vainqueur.

En effet, à peine huit minutes plus tard, les visiteurs sont rentrés chez eux et se sont arrosés après le but de Reece Burke.

Ce fut jusqu’à ce que le gardien de Brentford, David Raya, autorise inexplicablement la passe malencontreuse de Ryan Tafazolli depuis la ligne médiane pour se tortiller dans les jambes.

L’erreur de Raya s’est révélée sans importance, cependant, l’accolade de Benrahma, entre laquelle Ollie Watkins a également marqué, a mis en évidence la différence de classe entre les deux côtés.

Hull a maintenant perdu ses quatre derniers matchs de championnat, dont trois à domicile.

Ils doivent également s’adapter à la vie sans leurs deux meilleurs joueurs, Jarrod Bowen et Kamil Grosicki, qui ont signé vendredi pour West Ham et West Brom, respectivement.

Si les fans de Hull sont arrivés au stade KCOM dans une humeur pessimiste, le premier but de Brentford n’aurait pas aidé à remonter le moral.

. – .

Jarrod Bowen a rejoint West Ham le jour de la date limite de transfert

Les hôtes ont été lents à réagir à un virage court, à partir duquel Benrahma a eu le temps de se frayer un chemin vers une position prometteuse en dehors de la surface de réparation.

La frappe de Benrahma était précise, sinon spécialement puissante, mais elle avait suffisamment d’incision pour battre le gardien de but non voyant George Long.

Long a également été impuissant à empêcher le deuxième but de Brentford huit minutes plus tard.

Benrahma a de nouveau été impliqué dans un virage court, mais cette fois l’international algérien a fouetté un centre intelligent vers Watkins.

La tête en bas de Watkins était inoffensive, mais Burke a mal évalué le vol du ballon qui a glissé du haut de sa tête et à l’arrière du filet.

Juste au moment où Brentford aurait pu mettre le match au-delà de Hull avant la mi-temps, Raya a incroyablement donné une bouée de sauvetage à l’équipe de Grant McCann à la 29e minute.

Tafazolli a tourné le dos de frustration alors que ce qui devait être une passe vers Keane Lewis-Potter a ruisselé vers le gardien de Brentford.

Raya a essayé de contrôler le ballon avec son pied droit, mais il a fini par passer par ses jambes et dans le but.

. – .

Thomas Frank espère mener Brentford à la promotion cette saison

Tafazolli est venu plus tard à son secours de manière beaucoup plus orthodoxe quand il a bloqué la tentative de Benrahma sur la ligne de but, Long sauvant la suite de Josh Dasilva.

Hull a montré une amélioration marginale au début de la seconde moitié, mais avec Bowen et Grosicki qui ne sont plus dans les livres, ils ont manqué de créativité dans le dernier tiers.

En revanche, Brentford a de véritables vainqueurs de match à Watkins et Benrahma.

Watkins a porté le score à 3-1 après 58 minutes quand il a planté une tête solide vers le bas depuis l’intérieur de la surface de réparation de six mètres après l’excellent centre de Rico Henry en demi-volée.

Benrahma a ensuite ajouté de l’éclat au score avec son deuxième but à peine cinq minutes plus tard.

modeste

Jurgen Klopp insiste sur le fait que son équipe de Liverpool n’est pas parfaite

la revue

Record égal à Liverpool, retour sur scène d’Everton – Ce qui s’est passé en Premier League

Catégorique

Eriksen a déclaré à Mourinho qu’il n’y avait “aucun moyen” qu’il reste à Spurs

disparu

Ole Gunnar Solskjaer a admis que Manchester United n’avait pas d’étincelle dans le match nul des Wolves

sans but

Man United et Wolves se retrouvent dans une impasse alors que Fernandes fait ses débuts prometteurs

pas d’action

Les supporters de Man United ne sont pas sortis pour protester contre les propriétaires du club

S’assurer

Salah ne savait pas s’il fallait célébrer le but en raison de VAR vs Southampton

malheureux

‘Get Dong Out Now’ – Les fans de Birmingham protestent contre la propriété du club avec une bannière humoristique

Récapitulatif

Leeds s’incline à domicile face à Wigan, West Brom en tête, Charlton bat Barnsley

GAMEDAY

Premier League en direct: Manchester United vs Wolves dans le GameDay spécial de talkSPORT

Tafazolli a naïvement frappé le sol contre un Bryan Mbeumo pressé, qui a ravivé Benrahma pour une finition facile.

Le remplaçant Joel Valencia aurait pu ajouter un cinquième but avec deux tentatives de but qui ont été bloquées près de la ligne par Stephen Kingsley.

Hull n’a pas été aussi chanceux avec cinq minutes à jouer lorsque Benrahma est rentré à bout portant après que la frappe initiale de Valence a été sauvée par Long.

.