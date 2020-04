Dites-nous votre équipe NBA préférée et nous vous donnerons un livre à lire

Vous, moi et tous ceux que nous connaissons ont plus de temps libre à l’intérieur que jamais auparavant. L’isolement (espérons-le) est synonyme de sécurité, mais il est également stressant, monotone et, lorsqu’il est enduré sans aucun débouché, se dérobe temporairement à de longues journées qui ressemblent à de mauvais rêves, d’une inquiétante passive.

La NBA serait considérée comme un débouché pour des millions de personnes à une époque aussi difficile que celle dans laquelle nous vivons, mais elle est actuellement hors service. Mais les livres – le choix numéro un invaincu de l’évasion – restent aussi accessibles et bienvenus que jamais. Pour connecter les deux, j’ai décidé d’en recommander un (que j’ai lu au cours des 18 derniers mois) à chaque base de fans de la ligue.

Plusieurs de ces sélections étaient évidentes et explicites, liées à la géographie ou aux stéréotypes. Certains me rappellent le propriétaire d’une équipe ou le style de jeu ou la trajectoire actuelle. Certains me rappellent une humeur ou une ambiance que j’associe à l’équipe pour des raisons impossibles à articuler. Si cela semble ridicule, eh bien, ça l’est! N’oubliez jamais à quel point cet exercice n’est pas scientifique.

Il n’est pas possible de recommander littéralement quoi que ce soit à une collection amorphe d’individus qui se trouvent à la racine de la même équipe NBA. Les gens ont des goûts différents. Les livres énumérés ici croisent les genres, des nouvelles de science-fiction aux mémoires d’entraide. Tout ne sera pas pour tout le monde, mais je ne regrette pas le temps que j’ai passé avec aucun d’entre eux.

Atlanta Hawks: The Noble Hustle: Poker, Beef Jerky et Death par Colson Whitehead

J’ai honte d’admettre que je ne savais pas que ce livre existait jusqu’à ce que je le voie semi-récemment caché dans le fond d’une librairie d’occasion. Je l’ai attrapé sur l’étagère et j’ai remarqué la signature de Whitehead sur la veste intérieure. Malgré plusieurs oreilles de chien et une couverture qui s’estompe, cela coûte 45 $. Un smidge trop cher pour mon sang, même si la prose de l’auteur fait presque tout autre ressembler à un condo par rapport au Taj Mahal. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à la bibliothèque publique de Carroll Gardens et je l’ai vérifié.

Dans les trois premières pages, j’ai réalisé que ce livre n’était pas pour moi. Je n’obtiens pas de poker, ce qui n’est pas nécessairement le sujet de Noble Hustle, même si – en plus de l’antipathie manifeste de Whitehead pour tout ce qu’il choisit de méditer (notamment le doute de soi) – c’est la chose la plus proche qu’il a à une épine dorsale. Il n’y a pas de structure, ce qui est bien. Au lieu de cela, il va de la dépression des trajets en bus d’Atlantic City à la dépression des étages du casino de Las Vegas pour l’esprit d’un homme qui pourrait être déprimé.

Je ne pouvais pas m’empêcher de me sentir pessimiste en naviguant dans un monde qui est littéralement un tournage de merde sans fin, mais 1) le livre n’est pas sans crises de perspicacité (“J’ai un bon visage de poker parce que je suis à moitié mort à l’intérieur”), et 2 ) selon le type d’humeur dans lequel vous vous trouvez (c.-à-d. peut-être après 200 jours d’affilée sans voir le soleil), la lire peut être en quelque sorte… apaisante?

Absolument rien d’écrit ci-dessus ou dans le livre n’a rien à voir avec les Hawks d’Atlanta. Mais un jour, quelqu’un appréciera ce prix de 45 $. Ce qui veut dire: la beauté est dans l’œil du spectateur, que ce soit un mémoire morose «sur» le jeu ou la reconstruction polarisante de Travis Schlenk au rez-de-chaussée d’une équipe de basket-ball.

En termes différents et plus simples, ce livre convient à tous ceux dont l’équipe préférée leur donne régulièrement envie de pleurer, ce qui ne s’applique pas à quiconque est émotionnellement investi dans le plafond défensif de Trae Young.

Boston Celtics: Trick Mirror: Réflexions sur l’auto-illusion par Jia Tolentino

Pour une raison quelconque, j’ai tendance à avoir du mal avec les collections d’essais. Peut-être que c’est ma durée d’attention qui diminue, et comment, si je ne laisse pas un récit me porter du début à la fin, le processus de lecture a tendance à ressembler à une exploration à travers le trafic aux heures de pointe.

Trick Mirror – la collection d’essais la plus satisfaisante et la plus pertinente que j’ai jamais lue – était comme ça, mais pour la raison opposée exacte. Après avoir terminé chaque chapitre, mon cerveau a joué à la corde: dois-je continuer ou enregistrer le reste aussi longtemps que possible? Parfois, elle rampait dans ma tête et démêlait une pensée noueuse que je n’avais jamais été en mesure de comprendre clairement: «Là où nous étions autrefois libres d’être nous-mêmes en ligne, nous étions maintenant enchaînés à nous-mêmes en ligne, et cela nous rendait gênés. Les plates-formes qui promettaient la connexion ont commencé à induire une aliénation de masse. »

Avant Trick Mirror, Tolentino était déjà mon écrivain préféré sur Internet – ce qui signifie ce qu’elle couvre principalement et la maison principale de son travail – et, pour faire une analogie ridicule aux fins de cette colonne, en termes d’âge, de promesse et de pureté talent, elle est à la littérature américaine ce que Jayson Tatum et Jaylen Brown (combinés) sont à la NBA.

filets de Brooklyn: Mon année de repos et de détente par Ottessa Moshfegh

Tout le monde ne peut pas s’identifier au protagoniste anonyme de ce livre – une orpheline nihiliste qui étouffe sa misère avec des médicaments douteusement prescrits – mais beaucoup seraient consolés par son style de vie. (L’argent n’est pas un problème, les responsabilités quotidiennes n’existent pas et les cassettes VHS de vieux films sont son meilleur ami. Les choses pourraient être pires!)

Les enjeux de ce roman – qui est très drôle malgré tout ce qui est écrit ici – sont quasiment inexistants car le présent est communiqué du point de vue d’un patient en coma en herbe. Un jour saigne dans la suivante, qui saigne dans la suivante, qui saigne dans la suivante. Sa vie est une panne de courant.

Cette stase est évidemment malsaine, mais quelqu’un dont l’équipe de basket-ball préférée a récemment signé l’un des 15 meilleurs joueurs qui aient vécu quelques mois seulement après avoir déchiré son tendon d’Achille ne s’en soucie peut-être pas.

Charlotte Hornets: Exercice de confiance par Susan Choi

Je lisais ceci dans un avion lorsque l’hôtesse de l’air s’est arrêtée pour prendre des commandes de boissons pour mon rang. Elle a reconnu la veste de livre colorée, plissé le nez, puis a demandé comment je l’aimais. J’ai incliné la tête et haussé les épaules. Elle gloussa et me passa une bière au gingembre. “Celui-là m’a perdu.”

Chicago Bulls: Le jeu de la confiance: pourquoi nous y tombons… Everytime par Maria Konnikova

«Le jeu de confiance – le con – est un exercice de soft skills. Confiance, sympathie, persuasion. Le véritable escroc ne nous oblige pas à faire quoi que ce soit; il nous rend complices de notre propre défaite. Il ne vole pas. Nous donnons… Nous croyons parce que nous voulons, pas parce que quelqu’un nous a créés. Et donc nous offrons tout ce qu’ils veulent – argent, réputation, confiance, renommée, légitimité, soutien – et nous ne réalisons ce qui se passe que trop tard. “

Peu de livres vous en apprendront davantage sur le comportement humain. Alors, GarPax, et criez à tous les fans de Bulls qui sont enfin sortis de leur pouce.

Les Cavaliers de Cleveland: Les secrets que nous avons gardés par Lara Prescott

Vous savez quand vous vous sentez mal à propos de quelque chose mais vous ne pouvez pas pleurer? Au lieu de cela, votre estomac se lie en boucle et votre visage se serre sous la forme d’un épuisement émotionnel? C’était moi pendant les 50 dernières pages de ce roman, un voyage inattendu et bouleversé sur les choix impossibles faits avec notre cœur au lieu de notre cerveau (et vice versa). Pour chaque fan des Cavaliers flottant à travers un océan de misère de basket-ball, cela m’a fait penser à vous.

Dallas Mavericks: Judas: Comment le témoignage d’une sœur a fait tomber un cerveau criminel par Astrid Holleeder

Je n’ai pas rédigé ces recommandations dans l’ordre et je n’ai pas pu, pour la durée de ma vie, lier des livres que j’avais lus récemment avec les Mavericks. Le plus proche était Judas, un compte-gouttes candide qui a fait monter le volume de mon propre rythme cardiaque à 1000. Je l’ai acheté à Amsterdam plus tôt cette année, puis l’ai transporté dans la ville, volant des pages sur les canapés des grands magasins et dans les halls des hôtels pendant que mon sa femme faisait du shopping avec sa sœur.

Si vous vous demandez pourquoi j’ai lié l’histoire d’une femme qui témoigne contre son frère homicide à Dallas, il y a quelques mois, alors que l’hymne national jouait avant le tout premier match de Kristaps Porzingis au Madison Square Garden, un couple de fans près de la ligne de presse a crié “Judas!” et “Traître!” plusieurs fois. (Je me rends compte que cela en dit plus sur les Knicks que sur les Mavs, mais allons-y.)

Denver Nuggets: Frankissstein par Jeanette Winterson

J’adore cette histoire, même si elle est presque impossible à décrire. C’est une série de 300 pages de coupes hilarantes qui, à la fin, ne sont rien de moins qu’un miracle. Vous savez quoi d’autre est un miracle? Nikola Jokic: franchise tentpole, top 10 des joueurs et superstar NBA tout à fait unique. Si peu de choses sur les Nuggets et Frankissstein ont du sens, mais les deux fonctionnent pour cette même raison.

Detroit Pistons: Moonwalking avec Einstein par Joshua Foer

Pour une base de fans qui vit des jours sombres prolongés et dont le passé peut être fier, voici un livre sur la mémoire – comme dans: chérissez les bons, car zéro se trouve dans le pipeline.

Golden State Warriors: Uncanny Valley par Anna Wiener

Est-ce que ce récit insidieux d’une utopie apparemment progressive dirigée par un flot ininterrompu de mégalomanes a quelque chose à voir avec la dynastie révolutionnaire du basket-ball qui s’est avérée justement traverser la baie?

Pas tout à fait, même si l’on pouvait soutenir que les Warriors se sont finalement effondrés sous le poids de leur propre orgueil. Le récit à la première personne de Weiner sur la vie dans la Silicon Valley met l’accent sur la collecte de données moralement suspectes, la misogynie inconsciente et l’ego incontrôlé. “Nous avons parlé de notre introduction en bourse comme si les cotisations ex machina descendaient de haut pour nous sauver.”

Associer cet état d’esprit aux guerriers frise la parodie. À moins que le cri de ralliement de Golden State en nombre ne vous fasse crier sur un oreiller.

Houston Rockets: Conversations avec Scorsese par Martin Scorsese et Richard Schickel

S’il y a un tempérament continu qui traverse les Rockets, du fan inconditionnel au joueur de franchise, c’est une appréciation. Une grande partie est valable. La plupart de ceux qui ne veulent pas de Houston acceptent à contrecœur la virtuosité offensive de James Harden ou mettent en lumière de manière agressive ses angles morts. Même chose pour l’approche de Daryl Morey en matière de consolidation d’équipe ou le style de coaching de Mike D’Antoni.

Maintenant, Scorsese n’est pas l’analogue parfait ici – en partie grâce aux différentes échelles sur lesquelles un directeur et les membres d’une équipe de basket-ball peuvent être pesés – mais il a été négligé par les critiques et les clients payants tout de même. (Dans sa critique de Goodfellas, la légendaire critique de cinéma new-yorkaise Pauline Karl a écrit: “Est-ce un grand film? Je ne pense pas.”)

Cela ne veut pas dire que Scorsese et les Rockets ne seront pas célébrés avant leur départ. Le premier est largement reconnu comme l’un des réalisateurs les plus grands et les plus influents du monde, tandis que Harden a un MVP, D’Antoni a reçu deux prix d’entraîneur de l’année, et aucun être humain ne reçoit plus de crédit pour la révolution analytique de la NBA que Morey. Mais tous seront vénérés différemment une fois leur travail collectif terminé – et dans le cas de Scorsese, il a déjà vécu assez longtemps pour apprécier le virage de son propre arc narratif.

La carrière d’un joueur, d’un entraîneur ou d’un directeur général n’est jamais assez longue pour évoluer de la même manière, mais la perception de leur impact peut et va certainement le faire.

Indiana Pacers: My Sister, the Serial Killer par Oyinkan Braithwaite

Ce roman mince et intense ne demande qu’à être consommé en une seule séance. La seule pause que j’ai prise après avoir commencé était de quitter le canapé pour donner un pourboire à un livreur de pizza. Il n’y a peut-être pas de moyen plus efficace de tuer trois heures. Ma sœur, le tueur en série sait exactement ce que c’est; aucun mot n’est perdu ou dans le mauvais ordre.

C’est ce que je ressens chaque fois que je regarde les Pacers. Ils sont confiants avec leur propre structure et la façon dont ils jouent, même si c’est si différent de presque toutes les autres équipes. Il n’y a aucune excuse. Ils recherchent les tirs qu’ils veulent, défendent le poteau comme ils le veulent et jouent les files d’attente qu’ils veulent. Personnellement, je ne suis pas d’accord avec la plupart de leurs choix, mais on ne conteste pas les résultats cohérents qui en découlent.

Los Angeles Clippers: Bon à faire: ce que l’athlète en chacun de nous peut apprendre de l’étrange science du rétablissement par Christie Aschwanden

Chaque fan de sport, athlète et être humain qui existe à l’intérieur d’un corps physique devrait envisager de lire ceci. Le succès d’une équipe nécessite de la chance dans le département de la santé, mais aucun d’entre eux n’en a besoin autant que les Clippers. Leur avenir à long terme a été récemment échangé contre Kawhi Leonard et Paul George, deux superstars sujettes aux blessures qui auront respectivement 29 et 30 ans, la prochaine fois qu’ils joueront dans un match de la NBA. Ils peuvent également se retirer de leurs contrats l’été prochain. En d’autres termes: laissez couler ce sel d’Epsom.

les Lakers de Los Angeles: Films (et autres) de Shea Serrano

Lorsque j’ai fait allusion dans l’intro à certains de ces choix, peut-être étant un peu sur le nez, c’est à cela que je faisais référence. Les Lakers sont Hollywood; Hollywood, c’est le cinéma. Mais plus important encore: lorsque j’ai remarqué pour la première fois un chapitre entier de ce livre intitulé “Voulez-vous lire un essai sur vendredi?” Je savais que c’était ma nouvelle bible. Allez acheter le livre de Shea si pour une raison que vous n’avez pas déjà.

Grizzlies de Memphis: Exhalation de Ted Chiang

Ce livre a éveillé mon intérêt pour deux raisons: 1) L’arrivée était un beau film, et 2) Barack Obama l’a décrit. Dans sa critique, Constance Grady de Vox a décrit l’écriture de Chiang comme «un épisode particulièrement utopique de Black Mirror». Vendu!

C’est précisément ici parce que tout ce qui est arrivé aux Grizzlies au cours des 18 derniers mois est égal à la science-fiction. Pour eux, zoomer directement de l’ère Grit N ‘Grind – une étendue adorable, crasseuse et anachronique de prestige opprimé qui a toujours survécu à quelques centimètres en dessous du championnat – à Ja Morant et Jaren Jackson Jr. n’est pas la vraie vie. Aucune reconstruction n’est parfaite, mais Memphis va au-delà de l’imagination de leur fan le plus optimiste.

Le noyau de Memphis récemment vieilli avait toujours un ou deux défauts stylistiques qui abaissaient son plafond. Morant et Jackson sont deux pierres angulaires naissantes qui n’ont pas de plafond à proprement parler; l’organisation a passé environ 15 secondes dans le désert avant de revenir sur la bonne voie.

Je ne sais pas s’il y a une révélation ou une morale à cette histoire, mais ces fans vivent dans un monde de rêve complet et je les salue tous au maximum.

chaleur de Miami: American Spy par Lauren Wilkinson

C’est ringard de connecter ces deux-là sur la base de leur désir commun sans vergogne de repousser les limites jusqu’à ce qu’ils se brisent, mais c’est exactement ce que j’ai fait ici. American Spy ne fait aucun prisonnier. Pat Riley non plus.

Wilkinson vient également d’utiliser un tas de lignes faciles à imaginer sur un panneau d’affichage géant dans le bureau de Riley. “Vivez la tête dans la bouche du lion” ou “Les premiers instants après avoir rencontré quelqu’un sont précieux, car les données les concernant sont nombreuses et votre propre subjectivité n’a pas encore interféré.” Je veux dire, allez. Si Riley ne l’a pas encore lu, quelqu’un devrait le lui donner immédiatement. (En outre, je suis un aspirant pour les couvertures de livres qui pop. American Spy est le maillot de Miami Vice de l’art de couverture.)

Milwaukee Bucks: Severance par Ling Ma

À ce stade, les fans de Bucks pourraient tout aussi bien dévier dans le dérapage et enfouir leurs têtes dans cette histoire d’horreur extrêmement claustrophobe qui comprend une partie de la crise d’identité qui mijote, deux parties de la paranoïa vie professionnelle et 18 parties de l’apocalypse zombie. Aucune base de fans ne mérite plus d’empathie en ce moment.

Alors que le récit passe d’aujourd’hui au passé récent du personnage principal, une pandémie mondiale encore plus effrayante que la nôtre paralyse la race humaine. Je ne dirais pas que c’est réconfortant, mais ce roman illumine faiblement un tunnel encore plus sombre que celui que nous traversons actuellement.

Minnesota Timberwolves: Trois femmes de Lisa Taddeo

Il y a quelque temps, j’ai dit à ma femme, qui est du Michigan, qu’elle aimerait ça. Juste au moment où elle avait presque fini, je lui ai fait part de cet article et lui ai demandé à quelle base de fans de la NBA elle le recommanderait. Sa réponse, sans hésitation, a été le Minnesota. J’ai demandé pourquoi. “Parce que les Midwesterners apprécient le matériel racé dont ils ne peuvent pas parler en personne.” Affaire classée!

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Wow, non merci par Samantha Irby

Si je devais dresser une liste de personnalités publiques non liées à la science ou à la santé qui doivent être protégées à tout prix, Samantha Irby et Zion Williamson y figureraient toutes les deux. Plus tôt cette année, quelqu’un qui ne sait rien de la NBA m’a demandé quel joueur il devait regarder pour se connecter. J’ai exhalé «Zion» sans réfléchir.

C’est un peu ce que je pense de la dernière collection d’essais d’Irby. S’il y a un livre / un film / une émission de télévision / quelque chose que je recommanderais à qui que ce soit en ce moment, c’est bien cela, un joyau drôle et bouleversant que j’ai déjà dévoré plus d’une fois. J’aimerais qu’Irby et Williamson puissent en quelque sorte entrer dans ma vie il y a 10 ans. Mais mieux vaut tard que jamais.

New York Knicks: Qui est Michael Ovitz? par Michael Ovitz

À son apogée, Ovitz était un faiseur de marché tout-puissant à Hollywood et un tyran implacable qui a inévitablement aidé à changer une partie de la façon dont l’industrie du cinéma fait des affaires. Cofondateur de CAA et l’un des agents de talents les plus puissants qui ait jamais vécu, les mémoires d’Ovitz sont sincères mais imprégnés d’illusions, avec des mots qui apparaissent souvent comme une fausse représentation fantastique de la réalité. “Mentir pour moi est une inexactitude sans but précis”, a écrit Ovitz, un menteur notoire.

Pris à leur valeur nominale, ce n’est guère plus qu’une brique de narcissisme. Certaines déclarations proviennent d’un homme regardant un miroir, parlant à son propre reflet. “J’avais deux cents abonnements à des magazines et je parcourais les magazines.” Quelle?

Ovitz était également mesquin, avide de pouvoir et rapide à pointer du doigt. Dans cette veine, les potins rendent ce livre divertissant, si rien d’autre. Mais ses moments les plus révélateurs sont éclipsés par un ego massif protégé par des coquilles d’oeufs.

Oklahoma City Thunder: Fleishman est en difficulté par Taffy Brodesser-Akner

Pour la seule base de fans qui a dû faire face au divorce plus que tout autre, voici un best-seller pseudo-thérapeutique qui plonge dans l’une des expériences les plus douloureuses qu’une personne puisse vivre. C’est imprévisible, raconté de plusieurs points de vue différents, et légèrement déroutant. Mais cela vous fera ressentir quelque chose. Surtout si vous regardez les Rockets et souhaitez que leurs deux meilleurs joueurs soient en bleu.

Orlando Magic: Tanking to the Top: Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel par Yaron Weitzman

Je n’ai pas inclus Tanking to the Top parce que Yaron est un ami qui a menacé / proposé de me payer quand je lui ai parlé de cette chronique. C’est perspicace et rempli d’anecdotes fraîches sur la façon dont une expérience audacieuse a généré un point d’inflexion fascinant. Allez l’acheter.

Pourquoi n’est-il pas recommandé aux fans de Sixers? 1) Ils devraient déjà l’avoir, 2) Il semblait en quelque sorte plus approprié de le connecter à une base de fans qui mérite de savoir à quoi ressemble un bon travail de réservoir difficile. Peu de franchises ont plus besoin d’Orlando.

Philadelphia 76ers: L’orme sorcière de Tana French

Ma réponse originale ici était Sprawlball: une visite visuelle de la nouvelle ère de la NBA par Kirk Goldsberry, mais proposant cet examen informatif de la stratégie moderne à des segments d’une base de fans qui croient toujours en leur propre infrastructure escarpée m’a fait me sentir trop comme Skip Bayless . (Certainement, ne laissez pas cela vous empêcher d’acheter Sprawlball, de le lire, puis de vous adresser à Josh Harris avec un e-mail de 7 000 mots.)

Au lieu de cela, voici un mystère de meurtre fiable qui semblait être un moyen plus approprié de reconnaître l’une des exécutions les plus étranges de sept ans que toute organisation NBA pertinente ait jamais eues.

Les Sixers sont plus étranges que la fiction, et chaque fois qu’ils viennent dans des conversations avec des amis, des gens qui travaillent dans la NBA, d’autres écrivains, etc., les mêmes questions sont posées:

Les Sixers font-ils confiance au corps de Joel Embiid?

Simmons développera-t-il un coup de saut fiable?

La situation de Markelle Fultz a-t-elle jamais été réparable?

Pourquoi n’ont-ils pas gardé Jimmy Butler?

Sam Hinkie a-t-il vraiment dû mourir pour nos péchés?

Les feuilles de thé peuvent répondre suffisamment bien aux questions susmentionnées (non, penché vers non, probablement pas, encore peu clair, monsieur, c’est un Wendy). Mais ce n’est pas la même chose que des preuves tangibles. Les Sixers sont tous des conjectures.

Pour tout fan qui en a marre du besoin de son équipe préférée de masquer la vérité, délibérément ou par sa propre incompétence maladroite, laissez Witch Elm être votre médicament. À tout le moins, à la fin, vous aurez enfin quelques réponses.

Phoenix Suns: Small Fry par Lisa Brennan-Jobs

Imaginez être contraint à une relation à sens unique et violente émotionnellement avec un homme blanc incroyablement riche qui sait qu’il peut avoir un impact direct sur votre bonheur mais ne fait jamais d’effort pour changer son comportement. Vos sentiments sont au bas du mât totémique pour cette personne. Il y a des choses pour lesquelles il peut vous utiliser mais beaucoup plus souvent que c’est vous qui avez besoin de lui.

Les fans de Suns n’ont aucune idée de ce dont je parle, mais ils peuvent en apprendre davantage en lisant ces mémoires.

Portland Trail Blazers: Les pauses du jeu par David Halberstam

Toutes mes excuses à tous les fans de Blazers qui l’ont vu et ont immédiatement levé les yeux au ciel. Le mois dernier, je l’ai vu dans la vitrine d’une nouvelle librairie à Brooklyn et c’était comme un signe. Mon exemplaire original a été perdu quelque part sur la ligne, alors je suis entré et j’ai acheté celui-ci, avec une grimace Bill Walton et ses cheveux roux sur la couverture.

Mis à part un langage daté et comment il a été écrit de manière évidente bien avant que l’analytique ne transforme le processus de dépistage, de nombreuses idées sont intemporelles, voire prémonitoires. (L’équilibre délicat entre la chimie et le talent, la saison régulière épuisante étant trop longue et la lutte pour le pouvoir gonflant entre les propriétaires et les joueurs pour nommer quelques thèmes tout au long.)

Une partie que j’ai oublié – qui solidifie à coup sûr Portland en tant qu’équipe la plus maudite de l’histoire de la NBA (désolé encore, les fans des Blazers!) – est de savoir comment ils ont choisi Moses Malone comme remplaçant de Walton, puis l’ont échangé contre un choix de repêchage. Deux ans plus tard, Malone était le MVP de la NBA et Walton était à San Diego. Trame. (Également oublié, mais tout aussi important: Walton avait une fois deux pommes de douche dans sa maison. La plus haute pour lui et la plus basse, comme il l’a dit «pour laver le savon de mes boules». Ce livre a vraiment tout.)

Sacramento Kings: Comment changer d’avis: ce que la nouvelle science des psychédéliques nous enseigne sur la conscience, la mort, la toxicomanie, la dépression et la transcendance par Michael Pollan

Personne ne vous suggère de renifler du DMT juste parce que votre humeur est irrationnellement affectée par la compréhension fantaisiste de Vlade Divac de la convention collective de la NBA, mais si c’est en fait quelque chose que vous avez envisagé de faire, alors plongez dans cette exploration des avantages cachés alléchants détenus par divers médicaments psychédéliques avant vous.

San Antonio Spurs: Pet Semetary par Stephen King

Est-ce que quelqu’un croit honnêtement que la disparition de San Antonio vient de coïncider avec la suspension de la saison NBA? Il n’y a pas de coïncidence. Les Spurs ne mourront jamais. Au moment où le basket-ball est de retour en plein essor, Dejounte Murray sera l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue et LaMarcus Aldridge bougera comme s’il en avait 26. C’est juste la voie du monde.

Toronto Raptors: À la poursuite d’Hillary: dix ans, deux campagnes présidentielles et un plafond de verre intact par Amy Chozick

Mon genre préféré est toute histoire à venir dans les coulisses où un écrivain professionnel illustre sa vie d’écrivain professionnel. J’en ai ingéré la majeure partie lors d’un week-end à Greenwich, où ma femme était demoiselle d’honneur lors du mariage de son amie.

Maintenant, il n’y a vraiment aucune raison pour laquelle un livre sur l’échec de la campagne présidentielle de Hillary Clinton en 2016 serait très intéressant pour votre Canadien moyen, mais votre fan moyen des Raptors pourrait peut-être comparer la poursuite de Clinton par Chozick à la tension qu’il ressentait en regardant Kawhi Leonard tout au long des éliminatoires. , je ne sais pas s’il re-signera ou partira pour Los Angeles. Si cela ressemble à un étirement, c’est tout à fait! Je voulais juste vraiment inclure ce livre parce qu’il appartient à une capsule temporelle.

Utah Jazz: 10% plus heureux: comment j’ai apprivoisé la voix dans ma tête, réduit le stress sans perdre mon bord et trouvé l’auto-assistance qui fonctionne réellement par Dan Harris

Les quelques livres d’entraide que j’ai jamais lus ont été abordés avec les attentes suivantes: “Si cela ne résout pas à 100% tous mes problèmes du jour au lendemain, celui qui l’a écrit appartient à la prison”, ce qui est une manière extrêmement saine d’être.

Il y a quelques années, lorsque je vivais à Los Angeles, cette phrase était plus ou moins prononcée textuellement dans le bureau de mon thérapeute et elle a répondu en approuvant 10% de bonheur. Je l’ai donc commandé le même jour. Puis je l’ai regardé ramasser de la poussière sur une étagère dans la chambre de ma chambre.

Il y a peu de temps, après l’avoir trimballé à Boston et à Brooklyn, j’ai essayé le livre, plus par curiosité qu’autre chose. Cela n’a pas rectifié ma propre anxiété (j’utilise toujours des mots à consonance fantaisiste dont je ne connais pas techniquement la définition – «L’homme invisible était mauvais mais les scènes grossières l’ont presque tenu ensemble» – dans les conversations avec des gens que je ne connais pas sais très bien / ma femme dans l’espoir qu’ils penseront que je suis intelligent, ce qui n’est jamais gênant) ou me convaincre de choisir la méditation. Mais je ne pouvais pas m’empêcher d’admirer la façon dont il était emballé – des conseils utiles sur la vie qui sont cheval de Troie dans le récit de l’auteur de son nadir professionnel.

Cela n’a littéralement rien à voir avec le Jazz ou leurs fans, à part le fait qu’ils sont des êtres humains et l’histoire de Harris est presque universelle. Nous sommes tous anxieux. Nous avons tous un doute de soi. Ce livre n’est peut-être pas destiné à résoudre ces problèmes, mais si vous cherchez un moyen de passer le temps avant le retour du basket-ball, l’essayer ne peut pas faire de mal.

Assistants de Washington: Cherry par Nico Walker

Nous terminons avec l’une des bases de fans les plus torturées dans les sports professionnels. Ce livre – une sombre exploration de la masculinité, de la dépendance et du désespoir – vous enfermera dans une spirale de mort émotionnelle, c’est ce que j’imagine être un fan des sorciers depuis 20 ans.