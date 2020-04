Diviser les divisions, sans ressources pour faire face à la crise

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Dimanche 5 avril 2020, p. a10

Les divisions de football inférieures sont celles qui ont été les plus touchées économiquement par la suspension des tournois en raison du Covid-19, car elles n’ont même pas à distance les ressources pour résoudre une situation comme celle qu’elles vivent, a reconnu Rodolfo Faty Navarro, leader de l’Association des directeurs techniques et formateurs.

J’ai eu des entretiens avec des managers, la réalité est que ce sera un avant et un après non seulement au Mexique, mais dans le contexte mondial. La Première Division devra repenser les problèmes financiers, car elle se rend compte que le coût d’exploitation est très élevé et qu’elle ne pourra pas récupérer une partie des droits de télévision pour cette saison comme elle s’y attendait, a-t-il déclaré.

Il a noté que certaines équipes tentent de partir avec des paiements minimums, en particulier dans la troisième division où il y a plus de 200 écoles, qui dans la plupart des cas sont gérées par des entreprises privées qui ont également été touchées par la suspension des activités.

En soi, dans la normalité, le coût est élevé et plusieurs fois il n’est pas satisfait, les entraîneurs et les joueurs vivent une situation difficile. L’impact a été très fort et continuera de l’être dans les prochains mois, a-t-il regretté.

Le manque de paiements a déjà été présenté dans la deuxième et la troisième division, Navarro a accepté, mais a souligné que les gestionnaires font de leur mieux pour aider les joueurs de football et les techniciens.

Dans ce sens, il a appelé l’Association mexicaine des joueurs de football (AMF), dirigée par Álvaro Ortiz, à exprimer une position sur la situation que connaît le football et à défendre les joueurs des catégories les moins visibles.

Il a souligné que dans le cas de la présidence, ils analysent déjà comment soutenir les entraîneurs dès que la crise est surmontée.

