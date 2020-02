Dix joueurs de Leicester obtiennent un match nul contre les Wolves alors qu’un appel marginal au VAR nie la victoire des hôtes

Les Wolves et Leicester ont disputé un match nul et vierge à Molineux vendredi soir, mais les hôtes auront le sentiment qu’ils auraient pu et probablement dû obtenir les trois points.

Willy Boly, bien qu’il ait donné l’avance aux Wolves juste avant la pause, mais son but a été écarté suite à un appel très marginal de Pedro Neto par VAR.

Un appel VAR très serré a refusé aux Wolves la victoire

Hamza Choudhury a été expulsé à la fin de la seconde période pour les Foxes après avoir collecté deux réservations et ils se sont accrochés après que la tête tardive de Raul Jimenez ait flashé largement.

L’équipe de Brendan Rodgers est restée troisième en Premier League, ratant la chance de revenir en deuxième position, alors que Jamie Vardy – maintenant avec un but lors de ses 11 derniers matchs – a tiré un autre blanc.

L’interdiction de deux ans de Manchester City aux compétitions de l’UEFA, pour de graves infractions aux règlements de l’UEFA sur l’octroi de licences aux clubs et le fair-play financier, a au moins renforcé les espoirs de la Ligue des champions des Foxes.

Bien que l’instance dirigeante n’ait pas encore confirmé quel autre poste de Ligue des champions serait disponible, et City est attrayant, les loups restent dans la course – avec le cinquième désormais peut-être assez bon pour rejoindre l’élite du football.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, sera ravi de marquer un point

Le tirage au sort les a propulsés au septième rang du peloton de chasse, trois points derrière Sheffield United, cinquième.

Les équipes sont rentrées fraîches après leur pause hivernale, mais le reste n’a pas fait grand-chose pour le rythme du match, aidant plutôt à le désynchroniser.

La conduite de Youri Tielemans a été détournée par Rui Patricio et moins de 90 secondes plus tard, la jambe tendue de Kasper Schmeichel a écarté Diogo Jota.

Mais il s’agissait de rares ouvertures et, même s’il était compétitif, il y avait peu de rythme, aucune des deux équipes n’étant en mesure de lutter.

Caglar Soyuncu a planté une tête de James Maddison directement sur Patricio après 23 minutes mais le jeu a serpenté avant une fin dramatique de la mi-temps.

Cinq minutes avant la pause, Schmeichel a presque donné l’avantage aux Loups lorsque sa passe bâclée à Choudhury a permis à Neto de se faufiler, mais il ne pouvait que bien couper.

Deux minutes plus tard, Jimenez a gâché une chance encore meilleure quand il a raté une tête libre du centre de Jonny pour hocher la tête en vain.

Les loups étaient alors enragés une minute avant la pause lorsque Boly a jeté un coup d’œil dans le renversement de Matt Doherty – seulement pour que VAR interdise le but.

La joie de Boly a été de courte durée alors que VAR est venu à la rescousse de Leicester

Neto avait joué un petit corner à Jota et quand il a récupéré la passe de retour, malgré le ballon joué à l’envers, l’attaquant est venu d’une position de hors-jeu – même marginale.

Ruben Neves avait été averti pour désaccord et Conor Coady avait protesté contre l’arbitre Mike Dean à la pause alors que Molineux bouillonnait.

C’était la deuxième fois que les hommes de Nuno Espirito Santo voyaient un but exclu par VAR contre Leicester ce terme après que la frappe de Leander Dendoncker ait été inscrite pour le handball lors de leur match nul 0-0 le premier jour.

La mi-temps a stoppé l’élan des Wolves et Leicester s’est bien installé après la pause, mais Vardy est resté anonyme.

Le buteur de 17 buts de la Premier League était cependant privé de service décent et les Wolves ont commencé à prendre l’initiative lorsque Adama Traoré a été présenté avec 26 minutes à jouer.

Les espoirs des hôtes se sont encore fait sentir lorsque Choudhury a été licencié après 76 minutes. Le milieu de terrain était déjà sur une réservation et a marché quand il a abattu Dendoncker après avoir glissé et perdu le ballon.

Choudhury a été expulsé pour ce défi mais Leicester a tenu bon

Les loups ont appuyé et Jimenez a propulsé une tête avant que Joao Moutinho ne tire à fond.

L’attaquant Jimenez aurait dû le gagner, cependant, dans la dernière minute du temps normal, mais a dirigé une tête libre de quelques centimètres de large et Schmeichel a battu la conduite féroce de Traoré dans le temps additionnel.

