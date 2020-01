Dix lutteurs qui pourraient faire un retour choc à la WWE au Royal Rumble 2020, dont The Rock, John Cena, CM Punk et Ronda Rousey

Le Royal Rumble 2020 est dans moins d’une semaine et il devrait être mémorable.

Becky Lynch défend son titre de Raw Women contre Asuka, tandis que Daniel Bryan cherche à détrôner Bray ‘The Fiend’ Wyatt.

WWE

Ronda Rousey pourrait faire son retour à la WWE un Royal Rumble de ce week-end

Les matchs masculins et féminins du Royal Rumble seront sans doute les combats les plus excitants de la soirée.

C’est une période de l’année où les rumeurs de surprises reviennent et les débuts flottent constamment.

Ci-dessous, talkSPORT.com répertorie les lutteurs qui pourraient faire leur retour au Royal Rumble ce week-end.

Ronda Rousey

Rousey n’a pas été vue à la WWE depuis qu’elle a perdu son championnat de Raw Women contre Lynch à WrestleMania 35.

Lynch a infligé une première défaite à Rousey, qui avait été invaincu au cours de ses 12 premiers mois avec l’entreprise.

On pense que la femme la plus méchante de la planète prend du temps à la WWE pour fonder une famille avec son mari Travis Browne.

Cependant, n’excluez pas Rousey de revenir au Royal Rumble Pay-per-view de ce mois-ci.

Elle pourrait participer au match féminin Royal Rumble ou coûter Lynch contre Asuka, qui à son tour, mettrait les roues en mouvement pour une revanche de WrestleMania avec son ancien ennemi.

La rumeur veut que Ronda Rousey revienne au Royal Rumble de ce mois-ci

CM Punk

Des rumeurs d’un retour dans le ring pour CM Punk circulent plus ou moins en ligne depuis son départ de la WWE en 2014.

L’ancien champion du monde, qui a publiquement critiqué la WWE à plusieurs reprises, s’est essayé à l’UFC, mais a perdu ses deux matchs.

Les spéculations sur un retour de la lutte se sont accélérées depuis que Punk est devenu un expert de la série WWE Backstage de Fox en novembre.

Bien qu’il ne soit employé que par Fox, le lien avec la WWE n’a jamais été aussi fort.

Dans l’état actuel des choses, seul Roman Reigns (4/6) est un plus grand favori avec Sky Bet pour remporter le match du Royal Rumble masculin que Punk (4/1) – savent-ils quelque chose que nous ne savons pas?

WWE

CM Punk a claqué Vince McMahon et la WWE dans le passé

The Rock

Parler d’un retour à l’action de la WWE semble toujours suivre The Rock.

The Great One a marqué son retour à la WWE pour le premier épisode de SmackDown sur Fox en octobre dans un segment avec King Corbin et Lynch.

Mais il n’a toujours pas lutté depuis qu’il a battu Erick Rowan lors d’un match impromptu de six secondes au WrestleMania 32 en 2016.

L’année dernière, The Rock a révélé qu’il avait «tranquillement pris sa retraite» de la lutte, sa carrière hollywoodienne étant prioritaire.

Mais l’homme le plus électrifiant du divertissement sportif pourrait avoir un ou deux matchs en lui.

WWE

The Rock est 10 fois champion du monde à la WWE

John Cena

De même que The Rock, la priorité de Cena semble se trouver à Hollywood de nos jours.

Cena était censé participer au match Royal Rumble 2019, mais a été mis à l’écart d’une blessure à la cheville.

Il n’a pas lutté dans un ring de la WWE depuis janvier dernier.

Un retour pour le joueur de 42 ans au Royal Rumble de dimanche enverrait l’univers de la WWE en délire.

WWE

John Cena a disparu sur WWE TV

Paige

Paige a annoncé sa retraite de la lutte en avril 2018 après avoir subi une blessure au cou d’apparence désagréable lors d’un spectacle à domicile quatre mois auparavant.

Elle a signé un nouvel accord pluriannuel avec la WWE en novembre, ce qui a fait parler davantage d’un retour potentiel dans le ring.

Et il n’y aurait pas de meilleur endroit pour cela qu’au Royal Rumble.

Plus tôt ce mois-ci, Paige a tweeté que «les jours de gloire sont terminés».

Elle a dit: “On me dit que mes jours de gloire sont finis avec ma carrière et que je suis une cochonne” salope ” [sic] de la merde qui a été libérée à mon sujet. Sachez encore. Ppl [sic] faire des erreurs quand ils sont jeunes. Je ne suis pas cette personne. Mes jours de gloire sont également loin d’être terminés. »

On me dit que mes jours de gloire sont finis avec ma carrière et que je suis un «salope» coz de la merde qui a été publié sur moi. Sachez encore. Ppl fait des erreurs quand il est jeune. Je ne suis pas cette personne. Aussi mes jours de gloire sont loin d’être terminés.

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 3 janvier 2020

Bord

Comme pour Paige, la carrière de catch d’Edge a été interrompue en raison d’une blessure au cou en avril 2011.

Cependant, Edge a lancé Elias à SummerSlam 2019, ce qui suggère que ses jours de lutte ne sont peut-être pas encore terminés.

Selon des rapports, il a récemment signé un nouveau contrat lucratif avec la WWE, le PWInsider toujours fiable affirmant qu’un retour dans le ring est sur les cartes.

Encore une fois, tout comme avec CM Punk, Cena ou The Rock, un retour au Royal Rumble en serait un pour les livres d’histoire.

Edge a fait des apparitions sporadiques sur la programmation de la WWE depuis sa retraite

Nia Jax

Nia Jax a subi une opération aux deux genoux peu de temps après WrestleMania 35 l’année dernière.

Le calendrier de récupération de l’ancienne championne des femmes brutes était d’environ neuf mois, donc un retour surprise pourrait se produire au Royal Rumble.

Jax a volé la vedette l’an dernier en participant aux matchs Royal Rumble féminin et masculin.

Elle a éliminé Mustafa Ali, avant d’être frappée avec un Superkick, 619 et RKO et jetée par Randy Orton. Elle était superbe.

Goldberg

Il y a toujours une chance d’un retour de Goldberg lorsque le Royal Rumble se produit.

Il a été vu pour la dernière fois en battant Dolph Ziggler dans un match qui a duré moins de deux minutes à SummerSlam l’année dernière.

Le jeu de coups limité de Goldberg conviendrait à un match de Royal Rumble et recevrait des réactions décentes de la foule.

Naomi

Naomi n’a pas été vue dans un ring de catch depuis juillet.

Et après des mois de silence, l’ancienne championne de SmackDown Women a révélé qu’elle avait pris une pause de la WWE en raison de problèmes de santé et du décès d’un proche.

En septembre, elle a tweeté: «J’ai fait face à des moments difficiles au cours des derniers mois… perdre un être cher qui m’est si cher (m’a bouleversé) et gérer mes propres problèmes de santé dont je n’étais pas conscient m’a forcé à ralentir vers le bas et réévaluer… Je veux que mes fans aimants sachent que je vais bien et que je serai de retour le moment venu. ”

J’ai vécu des moments difficiles au cours des derniers mois … perdre un être cher si cher (m’a bercé au cœur) et gérer mes propres problèmes de santé dont je n’étais pas conscient m’a forcé à ralentir et à réévaluer … Je veux que mon aimer les fans de savoir que je vais bien et que je serai de retour le moment venu😘 pic.twitter.com/9eL1vZCCIb

– Trinity Fatu (@NaomiWWE) 30 septembre 2019

Dominick

Dominick, le fils réel de Rey Mysterio, semble prêt à faire ses débuts en lutte cette année.

Il était à la réception de deux coups brutaux de Brock Lesnar l’année dernière et a été impliqué dans une querelle divertissante du Championnat de la WWE entre la Bête et son père.

Dominick et Mysterio ont effectué un double 619 sur Lesnar à Survivor Series, ce qui a mis en évidence la capacité du premier dans le ring.

Il pourrait se faire un nom encore plus grand au Royal Rumble de cette année.

