Dix premiers pourcentages des champions poids lourds KO de l’histoire, dont Deontay Wilder et Anthony Joshua

Pendant son temps en tant que champion des poids lourds, Deontay Wilder s’est déclaré être le «puncheur le plus dur de l’histoire de la boxe».

Bien que cela soit bien sûr entièrement subjectif et ne sera jamais prouvé de manière factuelle, les statistiques de pourcentage de KO semblent soutenir la revendication audacieuse de l’ancien détenteur du titre WBC.

Deontay Wilder a arrêté Luis Ortiz en novembre

Wilder a le ratio d’élimination le plus élevé de tous les champions poids lourds passés ou présents, car il a marqué 41 premières places au cours de ses 44 combats à ce jour.

Également près du sommet se trouve Anthony Joshua. Malgré la perte de ses titres mondiaux unifiés des poids lourds contre Andy Ruiz Jr avant de les reconquérir l’an dernier, AJ a encore 21 KO sur 24 combats au total.

Consultez ci-dessous notre liste complète des dix meilleurs pourcentages de champions poids lourds KO.

Avertissement: Certains des premiers champions de l’ère pré-1940 n’ont pas pu être pris en compte pour cette liste car leurs records sont contestés et / ou incomplets.

10. Shannon Briggs – 77,9% KO Ratio (68 combats, 53 KO)

Briggs détenait la ceinture WBO en 2006/07

9. Mike Tyson – 78,6% de KO (56 combats, 44 KO)

Tyson a unifié les titres WBA, WBC & IBF entre 1986 et 1990, a de nouveau détenu le titre WBC en 1996 et a de nouveau détenu le titre WBA plus tard en 1996.

8. Charles Martin – 80,7% de KO (31 combats, 25 KO)

Martin a détenu le titre IBF en 2016 et est toujours actif aujourd’hui

7. David Haye – 81,3% de ratio KO (32 combats, 26 KO)

Haye a détenu le titre WBA entre 2009-11. Il était auparavant également champion WBA, WBC & WBO cruiserweight

6. George Forman – 84,0% KO Ratio (81 combats, 68 KO)

Foreman a détenu les titres WBC & WBC en 1973/74 et a détenu les ceintures WBA & IBF en 1994/95

5. Frank Bruno – 84,4% de KO (45 combats, 38 KO)

Bruno a remporté le titre WBC en 1995/95

4. Vitali Klitschko – Ratio KO 87,2% (47 combats, 41 KO)

Klitschko a détenu le titre WBC entre 2004-2005 et 2008-12

3. Anthony Joshua – Ratio KO 87,5% (24 combats, 21 KO)

Joshua a unifié les titres WBA, IBF et WBO entre 2016-2020 et est toujours actif aujourd’hui

2. Rocky Marciano – Rapport 87,8% KO (49 combats, 43 KO)

Marciano a détenu le titre NBA (devenu plus tard WBA) entre 1952 et 1955.

1. Deontay Wilder – 93,2% de KO Ratio (44 combats, 41 KO)

Wilder a détenu le titre WBC entre 2015-2020 et est toujours actif aujourd’hui

