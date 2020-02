Dix questions sur la LNH alors que le hockey se prépare pour sa course d’étirement

L’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau a clairement compris ce que les journalistes ont commencé à tweeter lundi, disant que le joueur de 26 ans avait quitté la glace avant la fin des essais. Ce n’était pas un vieux lundi, après tout; c’était l’échéance trépidante du commerce de la LNH lundi. Et donc sans doute Gaudreau avait été convoqué hors de la patinoire et dans un bureau pour être remercié pour son temps avec les Flames, souhaitait bonne chance et avait une logistique pour rejoindre sa nouvelle franchise, où qu’elle se trouve.

Soit ça, soit le gars devait juste prendre une fuite! “Je devais faire pipi”, a expliqué Gaudreau plus tard avec un sourire quand il s’est avéré qu’il n’avait pas été échangé après tout, ce qui en fait l’un des nombreux joueurs de haut niveau qui ont fini par rester sur le jour limite – bien que le seul dont la vessie est devenue une nouvelle. «La prochaine fois, je le garderai aussi longtemps que je le pourrai jusqu’à la fin de l’entraînement.»

Le non-go de Gaudreau a donné le bon ton, à bien des égards, pour la vraie saison idiote qui ne fait que commencer. Avec la date limite du commerce de cette année maintenant dans le rétroviseur, et avec les séries éliminatoires commençant le 8 avril, les six prochaines semaines seront un flou d’examen – sur tout, de la chimie des équipes à la parité des ligues aux décisions du Département de la sécurité des joueurs – mais aussi, si le le passé est une indication, une célébration continue de l’absurde, de tous les petits défauts, rebonds et personnalités qui font de la LNH ce qu’elle est. Il y aura des pauses chanceuses et des images à longue focale de directeurs généraux anxieux et ébouriffés déchirant des feuilles de statistiques en lambeaux. Il y aura des chevaux noirs et des déceptions; querelles et beauté; gant sauve ce qui semble beaucoup plus difficile qu’eux et les gagnants de jeu qui semblent injustement simples. En d’autres termes, il se passera beaucoup de choses dans la ligue, et j’ai quelques questions.

1. Les fenêtres sont-elles… lavées?

Fans des Oilers d’Edmonton, fermez les yeux, car je suis sur le point de citer avec approbation votre ancien directeur général mécontent, Peter Chiarelli, qui a été interrogé sur les fenêtres du championnat en mars 2017. «Avec les contrats d’entrée de gamme pour Connor McDavid et Leon Draisaitl qui arriveront à échéance dans les deux à trois prochaines années », écrivait alors le National Post,« Chiarelli a été demandé si la fenêtre commençait à se fermer au moment même où elle s’ouvrait. » Depuis, la réponse confuse et confuse de Chiarelli a nourri mon opinion sur le pansement.

“J’espère que la fenêtre est plus grande que cela”, a déclaré Chiarelli. “La fenêtre pour moi est qu’il ne faut pas parler d’une fenêtre si vous faites bien votre travail … Je pense que la fenêtre peut être aussi grande que vous le souhaitez. Vous devez être proactif dans la gestion de vos joueurs. Pour moi, cela s’applique à Edmonton. Je ne pense même pas que nous soyons encore dans la fenêtre. Il y a un argument selon lequel nous en sommes au début. “

Gibberish, non? Voici la chose: une fois que vous l’avez remarqué, c’est à peu près à quel point tous les discours de fenêtre commencent à sonner. C’est cette période de l’année où vous ne pouvez pas balancer un Bauer sans frapper un analyste de hockey qui parle des fenêtres de championnat. Et regardez, je comprends! Le concept de la fenêtre doit être simple: une équipe est-elle positionnée pour concourir pour une coupe? Si c’est le cas, la fenêtre est ouverte. Sinon, il est temps de sortir le WD-40 et de trouver comment le faire bouger.

Mais je pense que c’est parce que tout cela est tellement simple que The Window est devenu une béquille vraiment vide de sens au fil des ans, là-haut avec Momentum et Clutch et ils ont juste essayé plus fort là-bas. (Ou, dans une société plus large, le fluage sémantique de notions comme «gaslight» ou «hipster» ou «troll».) Ce n’est pas que ces choses n’existent pas d’une certaine manière, c’est juste qu’elles perdent toute précision: Quand tout a à voir avec la fenêtre, puis finalement rien ne fait.

Il y a des fenêtres que les observateurs avertissent régulièrement qu’elles fermeront au moment où le contrat d’entrée de gamme d’un hotshot à prix abordable est terminé, pour ensuite rouvrir comme par magie au moment où il signe son contrat de transition. Il y a les fenêtres du mouvement perpétuel apparent: les Sharks de San Jose ont une fenêtre de fermeture depuis, comme 2010. (OK mais cette fois, elle est en fait fermée.) Les Capitals de Washington ont remporté la Coupe après qu’il ait été généralement convenu qu’ils avaient manqué la fenêtre un nombre de fois. Parfois, les fenêtres qui sont ouvertes les plus larges sont celles qui sont les plus menaçantes: imaginez comment cela se sentirait claquer sur votre main?

Lorsque les Maple Leafs de Toronto ont signé l’ailier Mitch Marner pour un contrat de 65,3 millions de dollars sur six ans en septembre dernier, Cathal Kelly du Globe and Mail avait une idée qui était une longueur d’avance: «Cette fenêtre de discorde dont les gens parlent toujours n’a pas vient d’ouvrir », a-t-il écrit après l’annonce du contrat. “Au lieu de cela, il commence à fermer. Le club a cette saison, et cette saison seulement, pour prouver qu’il a fait les bons choix. »

Je dis donc: si nous voulons continuer à jouer sur des fenêtres comme celle-ci, nous devons être plus descriptifs. Le Hockey News a essayé de le faire ces derniers temps, pour être juste – dans son évaluation de pré-saison du statut de chaque équipe, il a inclus «embué» en tant que catégorie – mais allons plus loin. Parlez-moi de la brise croisée. Envisageons la défenestration. La fenêtre d’une équipe ressemble-t-elle plus à un magnifique ensemble de portes françaises à large ouverture, ou s’agit-il de l’une de ces offres pop-out d’un quart de pouce sur la banquette arrière étouffante d’une mini-fourgonnette? Et ne me dites pas que la fenêtre d’une équipe est ouverte; dites-moi qu’une équipe a frappé à travers le verre dans un accès de rage alors qu’elle était enfermée hors de la maison et doit maintenant ouvrir la porte adjacente par un trou dentelé avec une main ensanglantée. Vous auriez pu sonner à la porte, Canucks de Vancouver 2019-2020!

2. Quel a été le plus remarquable de lundi?

L’échéance de lundi a été définie presque autant par ce qui ne s’est pas produit que par ce qui s’est produit. La situation autour du tireur d’élite rapide des Rangers Chris Kreider, qui était considéré comme le joueur le plus éligible de cette année, s’est déroulée comme un épisode de Love It ou List It. Que New York re-signe son agent libre en attente de 28 ans ou le traite pour un ensemble attrayant de prospects et de choix se sentait comme un tirage au sort. Pourtant, lorsque les Rangers ont encré Kreider à la 11e heure pendant sept autres années avec une moyenne de 6,5 millions de dollars par saison, je me suis senti un peu surpris; Je m’attendais à ce qu’il se retrouve dans une équipe dynamique comme l’Avalanche du Colorado.

L’Avalanche possède une jeune formation dirigée par Nathan MacKinnon, cinquième meilleur marqueur de la LNH, et le défenseur étoile montante de 21 ans, Cale Makar. Ils espèrent s’appuyer sur le succès de leurs dernières saisons pour progresser au-delà du deuxième tour des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002. Pourtant, le GM Joe Sakic était assis presque toujours à la date limite, observant les Islanders faire un gros effort pour acquérir ancien sénateur JG Pageau et les Hurricanes de la Caroline ont raflé le Vincent Trocheck des Panthers de la Floride. “Nous aimons la chimie dans notre vestiaire”, a déclaré Sakic aux médias, “et nous ne voulions pas trop bricoler avec ça.” Assez juste, mais si l’Avalanche n’entre pas profondément dans les séries éliminatoires, son échéance tranquille peut attirer quelques bruyantes remarques.

Au Minnesota, un commerce prévu et une surprise plus éclaboussante ne se sont pas matérialisés. Le défenseur sauvage Mathew Dumba, considéré comme l’un des principaux objectifs commerciaux de la ligne bleue, est resté immobile pour l’instant. Zach Parise également, qui aurait demandé à l’équipe de renoncer à sa clause de non-échange afin de pouvoir être renvoyé à une équipe plus prometteuse – dans ce cas, les Islanders de New York. Le jour de l’échéance, un accord qui impliquerait l’envoi de Parise à Long Island pour Andrew Ladd semblait imminent, mais n’a jamais eu lieu. (Il est possible que l’accord soit réexaminé pendant l’intersaison, mais compte tenu des informations suggérant qu’un Parise frustré avait doucement évoqué l’idée d’être échangé à une équipe plus prometteuse, les choses pourraient être gênantes pour l’attaquant de 35 ans du semaines à venir au Minnesota.)

Et puis il y avait Joe Thornton, le Ray Bourque qui ne l’était pas. Le jour de la Saint-Valentin, The Athletic a rattrapé l’ancien défenseur de longue date de Boston Bruin Bourque et lui a posé une question sur l’un des moments les plus importants de sa vie: être échangé en tant que grisonnant de 39 ans à l’Avalanche du Colorado, où il ira ensuite enfin gagner la coupe Stanley. (Dans les séries éliminatoires qui ont immédiatement suivi l’échange de Bourque, le Colorado a perdu en sept matchs contre les Stars de Dallas lors de la finale de la Conférence de l’Ouest; un retard que j’oublie parfois. Même un idéal platonique et durable d’un changement de date limite de négociation n’a pas marché. loin!) “J’aimerais voir chaque personne qui évolue dans la LNH gagner une Coupe et en faire l’expérience”, a déclaré Bourque à l’Athletic. Cette saison, il semblait que Thornton pourrait être celui à essayer.

Le nom de Thornton était lié à Dallas, où il aurait retrouvé son ancien coéquipier des Sharks Joe Pavelski, et à Boston, où il a commencé sa carrière il y a plus de deux décennies. (Pouvez-vous dire «prédéterminé» avec un accent bostonien?) Mais Thornton est resté sur place. Peut-être que son coéquipier Patrick Marleau, 40 ans, qui a été expédié aux Penguins, sera celui qui donnera son meilleur coup au Bourque.

3. Quelle équipe a simplement répondu et répondu à un besoin spécifique à la date limite, comme je l’aurais fait?

Deux saisons retirées des débuts de la LNH des Golden Knights de Vegas et de la course subséquente à la finale de la Coupe Stanley, la nouvelle équipe de la LNH est également l’un des groupes les plus offensifs du hockey, menant la ligue dans plusieurs métriques sous-jacentes de possession et de génération de tirs et assise au sommet de la tremblante Division du Pacifique. Mais de l’autre côté de la patinoire, les Knights ont eu du mal à marquer au filet, à égalité pour le cinquième pourcentage d’arrêts de la ligue. Le commerce de lundi pour Robin Lehner de Chicago aidera à résoudre ce problème; Vegas a maintenant un solide tandem dans le filet – Lehner partagera du temps avec Marc-André Fleury – et un bon pied dans la course aux séries éliminatoires.

Carte thermique des statistiques de l’équipe

Si les séries éliminatoires ont commencé aujourd’hui …

BOS vs CAR (bord: CAR)

TBL vs TOR (TBL)

PIT vs NYI (NYI)

WSH vs PHI (PHI)

VGK vs ARI (VGK)

VAN contre EDM (EDM)

STL vs WPG (STL)

COL vs DAL (COL) pic.twitter.com/hjeHmZxa27

– Sean Tierney (@ChartingHockey) 23 février 2020

4. Les Maple Leafs de Toronto, au milieu d’une course difficile en séries éliminatoires, ont-ils vraiment perdu face à leur propre pilote Zamboni de la Ligue mineure?

C’était réel et c’était spectaculaire. Les Hurricanes étaient à Toronto pour jouer contre les Leafs la fin de semaine dernière lorsque des blessures au starter de la Caroline et à leur sauvegarde dans le filet ont entraîné l’apparition de l’humain préféré de tous les amateurs de hockey: l’EBUG, ou gardien de secours.

Selon le protocole de la ligue, les équipes à domicile de la LNH doivent avoir, sur appel, un rando qui peut jeter sur les coussinets à la rigueur, et samedi soir, cette personne était David Ayres, directeur des opérations dans une installation sportive locale et chauffeur Zamboni pour les Marlies, un affilié des ligues mineures de Toronto.

Portant un T-shirt des Leafs sous ses coussinets et son maillot Hurricanes, Ayres a laissé passer les deux premiers tirs auxquels il a fait face, puis a arrêté les six suivants, remportant une victoire officielle de 6-3 et devenant le gardien le plus âgé, à 42 ans et demi, pour remporter ses débuts en saison régulière dans la LNH. Il a été nommé la première star du match, interviewé lors de la diffusion nationale de Hockey Night in Canada, payé 500 $ et envoyé en tournée de presse, même si certaines personnes grognaient que l’existence même de l’écosystème sain des EBUG est une ligue de brousse.

Ne vous laissez pas berner: ce fut une belle histoire, rendue encore plus belle par le fait qu’Ayres a reçu une greffe de rein de sa mère il y a 15 ans. Mais cela n’aurait pas été à moitié aussi bon si cela ne s’était pas produit contre les Maple Leafs de Toronto, une équipe qui s’attendait à faire des vagues dans la LNH cette saison d’une manière très différente de la leur. Les Leafs étaient un concurrent à la mode au début de la saison. Avec un jeune directeur général axé sur les données à Kyle Dubas, un entraîneur éprouvé de Mike Babcock et une liste comprenant Auston Matthews, Marner, le vétéran des étoiles John Tavares et le défenseur constant Morgan Rielly, les Leafs ont fait l’éloge de leur aspiration. .

Au lieu de cela, alors que les pertes précoces montaient, ces actifs se sont transformés en passifs perçus. Ce même jeune noyau qui a ravi les fans était également cher, après tout, avec 40 millions de dollars immobilisés en seulement quatre joueurs. Non seulement Babcock, l’entraîneur de longue date des Red Wings et d’Équipe Canada, qui avait été l’une des acquisitions les plus prestigieuses et les plus chères de Toronto en 2015, a été licencié, son retrait a déclenché des accusations et des histoires de joueurs de la ligue au sujet de ses jeux d’esprit difficiles. (Une histoire raconte qu’il avait demandé à Marner, alors recrue, de classer tous ses coéquipiers en fonction de leur niveau d’effort, puis avait partagé cette évaluation avec les joueurs de bas rang.)

Les Maple Leafs pourraient bien se qualifier pour les séries éliminatoires; leur seul coup de chance cette saison a été leur place dans la division de l’Atlantique, qui comprend actuellement deux grandes équipes – les Bruins et le Lightning – et ensuite beaucoup de franchises en pagaille. Si les Leafs peuvent conserver cette troisième case des séries éliminatoires, ils peuvent réécrire le récit. Mais même s’ils le font, vous savez que chaque article mentionnera, dans le paragraphe traitant de tous les creux de la saison, le meilleur: cette fois, les Maple Leafs de Toronto, au milieu d’une course éliminatoire difficile, ont vraiment perdu un match à leur propre pilote de ligue mineure Zamboni.

5. Dont le siège chaud est le plus étrange?

À Chicago, les joueurs vedettes ne cachent pas leur agacement à leur directeur général, Stan Bowman. Et pouvez-vous leur en vouloir? Les fans des Hawks sont actuellement occupés à partager le vote entre les hashtags #FireBowman et #FireStan sur Twitter, une distraction utile de lire comment Artemi Panarin pensait autrefois qu’il passerait toute sa vie en tant que Hawk. (Grâce à Bowman, il est plutôt un Ranger; il est également le quatrième meilleur marqueur de la ligue.) L’équipe semble manquer les séries éliminatoires pour la troisième année consécutive et vient de se débarrasser de Lehner, son gardien de but populaire. Maintenant, Patrick Kane et Jonathan Toews font des commentaires pointus sur la façon dont il pourrait être agréable de peser sur les questions de personnel de temps en temps et Bowman double pour dire, essentiellement, non. C’est bien, non?

À Tampa, l’entraîneur-chef Jon Cooper risque de devenir la victime de son propre succès. Après un balayage au premier tour qui a brutalement mis fin à une saison qui était censée être un oint (oups!), Il est maintenant dans le purgatoire étrange d’être perçu comme étant plus à risque en raison du jeu constant et insistant de son équipe. Compte tenu de ce qui s’est passé l’année dernière et des attentes placées sur la franchise, le Lightning pourrait avoir la saison des rêves de tant d’équipes et finir par vivre un cauchemar à la fin. Je ne pense pas que le travail de Cooper soit en danger ou quoi que ce soit en ce moment, mais son siège pourrait s’enflammer avec une rapidité, même si le Lightning devait gagner quelques tours.

Mais son siège quasi chaud n’est même pas le plus étrange de sa propre division. Jason Botterill des Buffalo Sabres, arrivé avec respect et fanfare de Titletown Pittsburgh, a eu, comme ses divers prédécesseurs dans cette ville vraiment folle de hockey, un règne défini par la déception, les blessures et d’autres impasses diverses. Les Sabres n’ont pas disputé les séries éliminatoires depuis près d’une décennie, mais le manque probable de cette année, alimenté par des blessures après un début prometteur de 7-2, semble plus sombre que d’habitude. Cela continue de se produire, pour une chose. Et pire encore, cela continue de se produire pendant que l’un des joueurs les plus convaincants de la ligue, Jack Eichel, se tord dans le vent.

Eichel, qui a été repêché en 2015, n’a pas encore participé aux séries éliminatoires. C’est un jeune pistolet dont l’organisation continue de le doter de blancs. C’est triste et aussi, étrangement, peut-être la plus grande grâce salvatrice potentielle de Botterill: Eichel a déjà joué avec trois entraîneurs et deux directeurs généraux; ce n’est peut-être pas le moment de renvoyer quelqu’un. La boîte à outils d’Eichel comprend, en plus d’une excellente touche de notation, une énergie chaotique unique en une génération. Chaque fois qu’il se livre à son passe-temps de contrarier les Maple Leafs – disant qu’il aime jouer à Toronto; narguer la foule, s’amuser là-bas – la joie est douce-amère. Ce genre de talent mérite une chance de briller en séries éliminatoires, et Botterill a un travail (jusqu’à ce qu’il ne l’ait plus, c’est-à-dire): amener le gamin bientôt ou se faire brûler.

6. Evander Kane a-t-il un point? Cela importera-t-il?

Le compte Twitter d’Evander Kane ressemblait à celui d’un fan de hockey normie plus tôt ce mois-ci lorsque l’attaquant des Sharks de San Jose a commencé à se plaindre du Département de la sécurité des joueurs de la LNH. Certes, Kane n’était pas un observateur impartial, après avoir reçu une suspension de trois matchs pour avoir donné un coup de coude à Neal Pionk de Winnipeg, mais sa diatribe, avec la formule éprouvée de vidéos intégrées et de légendes sarcastiques, n’était pas ” t vraiment sur cette punition en particulier. Comme l’a expliqué Kane, il s’agissait davantage du contexte et de la façon dont les joueurs de la LNH fonctionnent actuellement sans aucun. “Personne ne peut vous dire ce qu’est ou n’est pas une suspension dans le match d’aujourd’hui”, a écrit Kane. «C’est devenu une supposition complète. Il y a un grand manque de cohérence avec le département de la sécurité des joueurs de la LNH. Un système complètement imparfait à bien des égards. »

Le fait que les tweets ne proviennent pas d’un fan mais d’un joueur de haut niveau semblait être un gros problème, en particulier à un moment où des conversations similaires, quoique distinctes, se déroulent bruyamment dans d’autres ligues, de la énième Whistle Crisis de Mark Cuban à la pan- Conversation MLB autour des Astros. «Il y a une révolte contre le ministère de la Sécurité des joueurs», a lu un titre de Hockey News, «et ce pourrait être la meilleure chose pour le hockey.» Mais y a-t-il vraiment une révolte?

Les plaintes concernant la surveillance conflictuelle et incohérente par la LNH de la violence inhérente à ce sport n’ont rien de nouveau dans le hockey – le bon mème Wheel of Justice remonte à 2011. Et comme le podcast Puck Soup l’a récemment soutenu, il n’y a pas de solution facile, car la ligue et ses propriétaires (et son syndicat de joueurs!) ont tous des intérêts divers à éviter de longues suspensions pour leurs gars, peu importe qui est à la barre de la prise de décision. (Pourtant, cela n’aide pas l’optique que le chef actuel du groupe soit George Parros, l’ancien policier moustachu de la LNH qui a une marque de vêtements de côté appelée Violent Gentlemen.)

Mais il est toujours significatif qu’un joueur actuel ait non seulement soulevé la question, mais également mis en évidence certains aspects procéduraux comme le processus d’appel qui peuvent être modifiés, même si la nature humaine ne le sera pas. «Des suspensions aux droits d’appel», a écrit Kane, «cela me déconcerte de voir comment nous, les joueurs, avons convenu de cela.» Peut-être que si plus de gars commencent à faire écho à cette confusion, cela constituerait une première étape fondamentale, et cela vaut la peine de garder un œil sur la physique accrue des séries éliminatoires.

7. Quel aspect de la LNH de 2012 ressemble le plus à un rêve de fièvre?

Peut-être que vous vous souvenez toujours de votre première, et je sais que c’est aléatoire, mais pour une raison quelconque, cette date limite me fait vraiment réfléchir au printemps 2012, l’année où j’ai couvert ma première saison complète de la LNH, dans l’une de ces vieux? Cette couverture AARP présente le bébé de la couverture de Nevermind »de différentes manières.

Mais quelques autres métiers qui ne se sont jamais produits avaient également des liens avec 2012: c’est cette même année que Kreider, fraîchement sorti vainqueur d’un tournoi de la NCAA avec le Boston College, a d’abord fait irruption dans la LNH pour rejoindre les Rangers au milieu des éliminatoires, où il a marqué cinq buts et s’est rendu au match 6 de la finale de la Conférence Est avec l’équipe. Maintenant, il n’est plus que l’un des quatre joueurs de cette formation à rester sur les Rangers, et il pourrait bientôt être le seul. Le défenseur non formé du Minnesota, Dumba, a pris le septième rang du repêchage 2012, une classe qui semble de plus en plus bizarre au fil des années: sur les quatre premiers choix de cette année, deux ne sont plus dans la ligue et un autre, Alex Galchenyuk, a été échangé la semaine dernière à sa quatrième équipe en quatre saisons. Il ne faut pas se cacher de huit ans de recul.

Mais ce qui ressort le plus, avec le recul, est peut-être ce qui n’a pas changé: comme les Penguins et les Capitals qui se battent au sommet de leur division, comme ils l’ont toujours été. Sidney Crosby – qui a raté presque toute cette saison 2011-12 avec une commotion cérébrale et des blessures au cou qui avaient suggéré une retraite anticipée à l’époque – est toujours là pour garder les Pingouins pertinents et stimuler immédiatement la production de son nouveau camarade de ligne, Jason Zucker; et Geno Malkin est toujours là-bas étant personnifié imparable. Quant aux Capitals, eh bien…

8. Alex Ovechkin peut-il sortir Gretzky le Grand?

Le joueur régulier de 34 ans d’Ovechkin grimpe sur la liste de tous les buts de la LNH est une histoire qui pourrait ravir les fans pour les années à venir. Ce week-end, le Great Eight est devenu le huitième joueur de la LNH à se joindre au club de 700 buts, une équipe d’élite qui comprend également Phil Esposito (717 buts), Jaromir Jagr (766) et, bien sûr, Wayne Gretzky (894 ). Ovechkin a reçu un hommage vidéo émouvant de sa mère et de son père en Russie pour marquer l’occasion; il a également annoncé que sa femme et lui attendaient bientôt leur deuxième enfant. Mais alors qu’il s’installe, il n’a pas ralenti son rythme. Au lieu de cela, Ovechkin a inspiré l’exercice de réflexion éveillé: pourrait-il un jour atteindre 895 buts, surpassant Gretzky? Et serait-il un meilleur buteur s’il le faisait?

Une grande partie de l’attaque de Wayne Gretzky est survenue au cours des années 1980 à haut indice d’octane et aux gardes de but, et son total a longtemps semblé un record intouchable. (La deuxième place de tous les temps est Gordie Howe, qui a joué au hockey dans cinq décennies différentes mais qui a allumé la lampe 93 fois moins que Gretzky.) Pour penser qu’Ovechkin y arriverait, il faut penser que, pour lui, beaucoup de choses se passeront bien , depuis longtemps, dans un jeu avec beaucoup de bords rugueux. Cela signifie croire que la machine russe continuera de ne pas se briser. Cela nécessite de faire le calcul, d’envisager Ovechkin toujours en train de marquer 20 buts au cours de sa saison des 40 ans, et de penser que cela semble juste.

Mais bon, pourquoi ne pas penser ça? Gretzky a prospéré en partie grâce à sa longévité, et Ovechkin pourrait bien en faire de même: son chronométreur de son bureau au sommet du cercle est la Cadillac d’armes offensives, capable de fredonner dans le luxe à longue distance pendant des années. Son coéquipier de longue date Nicklas Backstrom est signé jusqu’en 2025. (Et son ami de longue date, Ilya Kovalchuk, est maintenant engagé cette saison, rejoignant quatre autres Russes dans l’équipe à la suite d’un échange la semaine dernière avec Montréal.) Si Ovechkin devait jamais être à une distance frappante de Gretzky dans quelques saisons, je dois imaginer que suivre la poursuite nuit après nuit deviendrait l’un des événements de hockey les plus inclusifs et les plus attrayants de l’histoire récente. Et le Grand comprend: “Je suis convaincu que les records sont faits pour être battus”, a-t-il déclaré à NHL.com, ajoutant qu’il pensait qu’Ovechkin avait “une réelle chance légitime”. Puissions-nous être si chanceux!

9. En parlant de score, qui terminera la saison avec le plus de buts?

En ce moment, c’est une course à trois entre David Pastrnak des Bruins, Matthews des Leafs et Ovechkin, qui ont tous récolté jusqu’à 40 points cette saison. Mon argent est sur Pasta pour continuer la course sauvage qu’il a eue:

Cela dit, je défie l’un d’eux de reproduire ces mouvements de Connor McDavid, qui n’a “que” 31 buts, et dont la capacité à faire ressembler les hommes adultes à des joueurs de peewee n’a pas cessé de me surprendre, à chaque fois.

SAINT CONNOR MCDAVID.

Ce mec est une bobine humaine. Mais découvrez comment il met en place ses jeux en ayant la tête haute et en scannant ses options à la hâte.

Objectif 1 – Il reconnaît le soutien à venir et les retards pour l’assistance.

Objectif 2 – Il suffit de regarder. SENSATIONNEL. pic.twitter.com/XVu51hoD8q

– Topher Scott (@TopherScott_) 7 janvier 2020

10. La LNH reviendra-t-elle aux Jeux olympiques, s’il vous plaît?

Il y a 40 ans la semaine dernière, une équipe d’amateurs bien-aimés a atteint la gloire du hockey lors du Miracle sur glace. Ces jours-ci, cependant, ce qui ressemblerait à un miracle du hockey serait que Gary Bettman soutienne l’idée que les professionnels de la LNH retournent aux Jeux olympiques. Une conversation qui durera au-delà de ce printemps est de savoir si les joueurs de la LNH seront autorisés à participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver, prévus pour 2022 à Pékin, après avoir sauté les Jeux de 2018 en Corée du Sud. Bettman a mis en garde en janvier contre les «faux espoirs», et pourtant je crois toujours! (Divulgation complète, je croyais en 2018 également.)

Mais la ligue a établi des liens en Chine spécifiquement depuis des années. Les Bruins ont visité en 2016; l’été dernier, Ovechkin s’est rendu en Chine en tant qu’ambassadeur officiel de la LNH, descendant en luge de la Grande Muraille et tout. Il y a des obstacles, bien sûr, allant de la logistique mondiale des voyages à la nervosité induite par Daryl Morey. L’actuelle convention collective de la ligue devrait être renégociée en 2022, de sorte que la question des Jeux olympiques deviendra une monnaie d’échange, comme elle l’a fait par le passé. Bettman a constamment soutenu le coût et la rigueur de la pause de la saison. Mais le CIO et la fédération internationale du hockey ont déjà signalé qu’ils balanceraient cette fois-ci des édulcorants, allant de la couverture des frais d’assurance à l’octroi à la ligue de plus d’opportunités de marketing sur place pendant les Jeux, signe que la guerre froide en cours sur cette question pourrait décongeler.

Pour moi, ce serait une victoire claire pour toutes les personnes impliquées, et aiderait à stimuler une génération de joueurs fascinante et passionnante d’une manière dont la ligue n’a fait qu’effleurer la surface. Si la ligue ne prévoit pas réellement d’organiser et d’organiser les tournois de la Coupe du monde avec lesquels elle a autrefois distrait les fans, pourquoi ne pas externaliser les dramatiques internationales? Si ces équipes farfelues de la LNH vont toujours manquer les éliminatoires, pourquoi ne pas laisser leurs étoiles briller ailleurs?

Nous avons besoin d’Eichel et de Matthews du même côté, avec un sourire narquois rouge et blanc. Nous avons besoin que les Davids Pastrnak et Krejci emmènent leur spectacle de feux d’artifice Bruins tous les jours sur la scène internationale à enjeux élevés. Nous avons besoin du jeune McDavid et du vieux Sid dans un voyage patriotique entre amis. La LNH a la chance d’investir dans toute la personnalité du hockey de ses athlètes et, ce faisant, de rehausser leur profil et d’enrichir leurs histoires. Oubliez tout ce que j’ai dit plus tôt: c’est une fenêtre à ne pas manquer.