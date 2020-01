Djokovic commence par sa performance du pied droit à l’Open d’Australie

20 janvier 2020, 14 h 46 Melbourne, 20 janvier (Presse latine) Le Serbe Novak Djokovic, numéro deux mondial, a commencé sa performance ici à l’Open d’Australie du pied droit, après avoir battu Jan-Lennard Struff (37) par 7-6 (7/5), 6-2, 2-6 et 6-1.

Djokovic, sept fois champion du concours, affrontera au second tour le vainqueur du match entre le Japonais Tatsuma Ito et l’Indien Prajnesh Gunneswaran.

Le Nordique cherche ici son titre numéro 17 du Grand Chelem pour se rapprocher du record du Federer suisse, troisième du classement professionnel et qui ajoute 20 couronnes dans les tournois «majeurs».

Ce lundi, le Suisse a joué dans une première sans problème à Melbourne, où il a battu l’Américain Steve Johnson (81) 6-3, 6-2 et 6-2.

Maintenant Federer, 38 ans, affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Français Quentin Halys et le Serbe Filip Krajinovic.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, sixième tête de série, n’a pas non plus battu l’Italien Salvatore Caruso 6-0, 6-2 et 6-3 (59 du classement) et dans la deuxième phase, il rencontrera l’Allemand Philipp Kohlschreiber.

Un autre joueur placé dans le top 10 de l’échelle universelle, l’Italien Matteo Berrettini (huitième), a battu l’Australien Andrew Harris (182) 6-3, 6-1 et 6-3.

Cependant, le Canadien Denis Shapovalov (13 sur la liste) a chuté étonnamment 6-3, 6-7 (7/9), 6-1 et 7-6 (7/3) contre le Hongrois Marton Fucsovics (66) .

L’Argentin Guido Pella (22 ans) est également passé après son triomphe sur l’Australien John Patrick Smith 6-3, 7-5 et 6-4, tandis que son compatriote Juan Ignacio Londero (50 ans) a perdu face au Bulgare Grigor Dimitrov ( 19) avec des partiels de 6-4, 2-6, 0-6 et 4-6.

Le Chilien Christian Garín (36 du classement) doit attendre mardi car son match contre l’Italien Stefano Travaglia (74) a été suspendu pour cause de pluie lorsqu’il a gagné 6-4, 6-3 et 1-1.

Chez les femmes, la Japonaise Naomi Osaka, troisième du classement professionnel, a dépassé la Tchèque Marie Bouzkova (59) par 6-2 et 6-4, et l’Américaine Serena Williams, ancienne numéro un mondiale, la jeune Russe Anastasia Potapova (90) avec des scores de 6-0 et 6-3.

Au lieu de cela, sa sœur aînée, Venus (55), est tombée contre sa compatriote Coco Gauff (66), âgée de seulement 15 ans et qui l’a déjà éliminée à Wimbledon 2019.

Gauff a battu Venus, 39 ans, vainqueur de sept titres du Grand Chelem, 7-6 (7/5) et 6-3 et au prochain tour affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (74).

De son côté, l’Australienne Ashleigh Barty, leader de la liste universelle, a réagi à temps pour battre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (120) par 5-7, 6-1 et 6-1.

Demain débutera l’Espagnol Rafael Nadal, premier de l’orbe et qui traque le record du Federer du 20 du Grand Chelem, devant le Bolivien Hugo Dellien (72).

Pendant ce temps, le Russe Daniil Medvedev (quatrième), battu par Nadal en finale de l’US Open 2019, fera sa première face à l’Américaine Frances Tiafoe (49).

À son tour, la Tchèque Karolina Pliskova, deuxième dans les rangs et qui cherche son premier sceptre en «majeur», affrontera la Française Kristina Mladenovic (10).

mv / am

.