Djokovic et Federer pour la même clé dans l’Open de Tennis d’Australie

16 janvier 2020, 12 h 31 Melbourne, Australie, 16 janvier (Presse latine) Le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer joueront l’Open de tennis d’Australie du lundi au 2 février, pour la même clé, déterminée Aujourd’hui, le tirage au sort ici.

Djokovic, deuxième champion tête de série et champion des exposants, détient le record de sept titres à l’ère ouverte du premier Grand Chelem de la saison et jouera le match invaincu cette saison après avoir mené la Serbie au sommet de la Coupe de l’Association des joueurs de tennis professionnels.

De son côté, Federer n’ajoute pas de trophée de “ major ” depuis son triomphe à l’Open d’Australie 2018, son sixième championnat à Melbourne Park.

L’Espagnol Rafael Nadal, le meilleur pré-qualifié du tournoi, pourrait être mesuré au quatrième tour face au Grec Nick Kyrgios avec qui il a joué dans un affrontement mémorable à Wimbledon l’année dernière.

En outre, il est possible que dans les quarts de finale contre l’Autrichien Dominic Thiem, qui a battu lors des deux dernières finales de Roland Garros. Le premier rival des Espagnols sera le Bolivien Hugo Dellien, 72 du classement professionnel.

Chez les femmes, l’Américaine Serena Williams arrivera très motivée après avoir conquis le titre à Auckland, sa première depuis qu’elle a remporté l’Open d’Australie en 2017.

Williams, huitième pré-classée, affrontera l’adolescente russe Anastasia Potapova au premier tour.

En outre, le tirage au sort a déterminé un engagement de la phase initiale entre le plus jeune et le plus âgé des joueurs de tennis lors de la mesure de l’Américaine Coco Gauff, 15 ans, et de sa compatriote Venus Williams, 39 ans, dans une clé qui a également Il comprend les japonais Naomi Osaka et Serena.

Osaka, qui entamera sa participation devant la Tchèque Marie Bouzkova, a conquis les majors successives en prenant son premier sceptre du Grand Chelem à l’US Open 2018 puis en couronnant en Australie l’an dernier.

L’Australienne et tête de série Ashleigh Barty est dans la même moitié de la clé et est un rival potentiel d’Osaka en demi-finale.

Barty affrontera l’Ukrainienne Lesia Tsurenko au premier tour et la Roumaine Simona Halep, quatrième pré-classée, entamera sa participation contre l’Américaine Jennifer Brady.

acl / am

.